Медведев — о Бублике: знал, что он будет делать укороченные, ведь я далеко стою

Четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над Александром Бубликом в 1/8 финала турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).

«Естественно, я знал, что он будет делать укороченные. Он это делает против всех, тем более против меня, ведь я далеко стою. Это было понятно. В принципе, главное — держать глубину, тогда ему будет тяжелее укорачивать. У меня не всегда это получалось. Наверное, это единственное, что я бы мог чуть-чуть лучше сделать.

Опять же про условия. Было очень странно, потому что, оказывается, центральный корт раз в пять медленнее. Я думаю, что это было хорошо для меня, но я не был к этому готов. Поэтому нужно было время адаптироваться к корту, и я рад, что в течение матча играл только лучше и лучше», — сказал Медведев в интервью для YouTube-канала «БОЛЬШЕ!».