Надаль: удивлюсь, если выиграю у Легечки, особенно после матча с Качином

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира 37-летний испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился ожиданиями от предстоящего матча с чехом Иржи Легечкой на турнире серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).

«Я удивлюсь, если выиграю у Легечки, особенно после матча с Качином. Я буду играть против соперника очень высокого уровня. Я тренировался с ним на днях, у него очень мощная подача и тяжёлые удары с задней линии. Это ещё один вызов.

Де Минор стоит выше в рейтинге, но качество и скорость, которые показывает Легечка, — это ещё один шаг. Для меня участие в соревнованиях уже многое значит. Быть конкурентоспособным — это уже большой успех», — приводит слова Надаля портал Punto de Break.

Начало матча 1/8 финала запланировано на сегодня, 30 апреля, в 22:30 мск.