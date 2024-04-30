Надаль: удивлюсь, если выиграю у Легечки, особенно после матча с Качином

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира 37-летний испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился ожиданиями от предстоящего матча с чехом Иржи Легечкой на турнире серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).
«Я удивлюсь, если выиграю у Легечки, особенно после матча с Качином. Я буду играть против соперника очень высокого уровня. Я тренировался с ним на днях, у него очень мощная подача и тяжёлые удары с задней линии. Это ещё один вызов.
Де Минор стоит выше в рейтинге, но качество и скорость, которые показывает Легечка, — это ещё один шаг. Для меня участие в соревнованиях уже многое значит. Быть конкурентоспособным — это уже большой успех», — приводит слова Надаля портал Punto de Break.
Начало матча 1/8 финала запланировано на сегодня, 30 апреля, в 22:30 мск.
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