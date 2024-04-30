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Даниил Медведев и Томми Пол не смогли выйти во второй круг парного турнира в Мадриде

Даниил Медведев и Томми Пол не смогли выйти во второй круг парного турнира в Мадриде
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Российский теннисист, четвёртая ракетка мира Даниил Медведев в паре с американцем Томми Полом (16-я ракетка мира) не смогли выйти во второй круг парного турнира категории «Мастерс» в Мадриде (Испания).

Мадрид — парный разряд (м). 1-й круг
30 апреля 2024, вторник. 17:15 МСК
Симоне Болелли
Италия
Симоне Болелли
Андреа Вавассори
Италия
Андреа Вавассори
С. Болелли А. Вавассори
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
2 		6 5
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Томми Пол
США
Томми Пол
Д. Медведев Т. Пол

В матче первого круга дуэт с участием россиянина проиграл итальянской паре Симоне Болелли и Андреа Вавассори. Встреча закончилась со счётом 6:2, 7:6 (7:5). Продолжительность встречи составила всего 1 час 2 минуты.

За это время Медведев с Полом выполнили две подачи навылет, допустили две двойные ошибки и не смогли реализовать ни одного брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету Болелли и Вавассори один эйс, одна двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта из 10 заработанных (20%).

Напомним, ранее во второй круг парного турнира в Мадриде вышел дуэт с участием другого россиянина. Аслан Карацев в паре с китайцем Чжан Чжичжэнем обыграли пару Сантьяго Гонсалеса (Мексика) и Эдуарда Роже-Васслена (Франция).

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