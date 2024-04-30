Хачанов: Синнер сейчас в офигенной форме, но нет ничего невозможного

Российский теннисист Карен Хачанов, 17-я ракетка мира поделился ожиданиями от матча четвёртого круга грунтового «Мастерса» в Мадриде (Испания). Соперником россиянина будет вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер.

«Смотрел начало матча Котова с Синнером. Посмотрим ещё с тренером, как Паша с ним играл. Янника все знают, он сейчас в офигенной форме. Но нет ничего невозможного. У меня был с ним близкий матч в Австралии. Да и вообще у меня все матчи с ним — заруба. Буду готовиться», — сказал Хачанов в интервью для YouTube-канала «БОЛЬШЕ!»

Синнер ведёт по личным встречам со счётом 3-1. Карен оказался сильнее в первом круге US Open — 2020, отыгравшись там с 0:2 по сетам и взяв верх на решающем тай-брейке. Затем Янник побеждал в Мельбурне-2021 (на обычном турнире ATP, не на Australian Open), в Майами-2021 и на Australian Open — 2024, по пути к своему первому титулу мэйджоров.