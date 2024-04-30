Легечка — о матче с Надалем: выйду на корт с уверенностью, что смогу победить

31-я ракетка мира чешский теннисист Иржи Легечка поделился ожиданиями от матча с Рафаэлем Надалем на турнире серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).

«Моей главной целью на 2024 год было завоевать титул, и я добился этого в первую же неделю сезона (в Аделаиде). Теперь я хочу попасть в топ-20 рейтинга и улучшить свои результаты на «Мастерсах». Мне удалось сделать это в Индиан-Уэллсе — я вышел в четвертьфинал. Хочу продолжить эту тенденцию.

Ясно одно: встреча с Надалем на грунте — это главное испытание в теннисе. Для меня будет большой честью разделить с ним корт. Несмотря на то что он находится не в лучшей форме, его результаты уже улучшаются, и я знаю, что это будет непросто.

Если бояться атмосферы матча и того, что она несёт с собой, лучше даже не выходить на корт. Я понимаю, что значит встречаться с Надалем на грунте, но я также знаю, что условия в Мадриде наименее благоприятны для него. Они расположены высоко над уровнем моря, тут также не слишком жарко. Я выйду на корт с уверенностью, что смогу победить, если буду играть в свой лучший теннис», — приводит слова Легечки портал Punto de Break.