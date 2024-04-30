Селиваненко прокомментировал выход Рублёва и Медведева в четвертьфинал турнира в Мадриде

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко высказался о выходе Андрея Рублёва и Даниила Медведева в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).

«Андрей и Даниил сегодня выиграли достаточно уверенно, не дав особых поводов для каких-то драм в своих матчах. Что касается следующих игр, то прежде всего надо дождаться результатов матчей их потенциальных соперников», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, Рублёв в своём матче уверенно победил Таллона Грикспора (6:2, 6:4), а Даниил Медведев переиграл Александра Бублика (7:6 (7:3), 6:4).