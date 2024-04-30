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«Мне всё равно». Бублик — о попадании в топ-10 рейтинга ATP

«Мне всё равно». Бублик — о попадании в топ-10 рейтинга ATP
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Казахстанский теннисист Александр Бублик, 18-я ракетка мира, заявил, что не ставит задач попасть в топ-10 рейтинга ATP.

«Подняться в топ-10? Если честно, мне всё равно. Говорю это без сарказма. Я думаю, что главное — оставаться счастливым и получать удовольствие от того, чем я занимаюсь. А рейтинг придёт. Если мне суждено быть в топ-10, то однажды я там окажусь. Если нет, то без разницы. У меня есть и другие дела», — сказал Бублик в интервью Tennis Channel.

Напомним, сегодня за выход в четвертьфинал грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания) Александр Бублик поборется с четвёртой ракеткой мира из России Даниилом Медведевым. Действующим чемпионом турнира является третья ракетка мира из Испании Карлос Алькарас.

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