«Мне всё равно». Бублик — о попадании в топ-10 рейтинга ATP

Казахстанский теннисист Александр Бублик, 18-я ракетка мира, заявил, что не ставит задач попасть в топ-10 рейтинга ATP.

«Подняться в топ-10? Если честно, мне всё равно. Говорю это без сарказма. Я думаю, что главное — оставаться счастливым и получать удовольствие от того, чем я занимаюсь. А рейтинг придёт. Если мне суждено быть в топ-10, то однажды я там окажусь. Если нет, то без разницы. У меня есть и другие дела», — сказал Бублик в интервью Tennis Channel.

Напомним, сегодня за выход в четвертьфинал грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания) Александр Бублик поборется с четвёртой ракеткой мира из России Даниилом Медведевым. Действующим чемпионом турнира является третья ракетка мира из Испании Карлос Алькарас.