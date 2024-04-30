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«Я всегда считал теннис очень скучным». Бублик — о выходках на корте

«Я всегда считал теннис очень скучным». Бублик — о выходках на корте
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Казахстанский теннисист Александр Бублик, 18-я ракетка мира, рассказал, с чем связано его эмоциональное поведение на корте во время матчей.

«Выходки на корте? Я всегда считал теннис очень скучным. Вы платите за билеты, идёте в воскресенье на матч, вместо того чтобы быть с семьёй, пить вино. Вы идёте смотреть, как Саша Бублик играет с Чоричем, и это длится 32 минуты – 6:1, 2:1. Я бы сказал: «Ладно, сделай уже что-нибудь, пожалуйста! Я заплатил, чтобы посмотреть на тебя на корте!» — сказал Бублик в интервью Tennis Channel.

Напомним, сегодня за выход в четвертьфинал грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания) Александр Бублик поборется с четвёртой ракеткой мира из России Даниилом Медведевым.

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