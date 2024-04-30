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Медведев: после матча Бублик сказал мне, что тоже умер

Медведев: после матча Бублик сказал мне, что тоже умер
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Четвёртая ракетка мира Даниил Медведев прокомментировал выход в четвертьфинал «Мастерса» в Мадриде. Сегодня, 30 апреля, в матче четвёртого круга россиянин обыграл представителя Казахстана Александра Бублика со счётом 7:6 (7:3), 6:4.

«Тяжёлый матч. Много дроп-шотов. В итоге я устал бегать за ними. После этого теряешь концентрацию и играешь хуже. После матча он сказал мне, что тоже умер. Хорошо, по крайней мере, я не один», — сказал Медведев в интервью на корте.

В четвертьфинале Даниил Медведев сразится с победителем противостояния Рафаэль Надаль (Испания) — Иржи Легечка (Чехия). Действующим чемпионом турнира является испанский теннисист Карлос Алькарас, который в финале прошлого года обыграл немца Ян-Леннарда Штруффа.

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