У легендарной Мартины Навратиловой 2-й раз обнаружили рак. Какие прогнозы на выздоровление

В начале 2023 года теннисный мир всколыхнула новость: у легендарной Мартины Навратиловой диагностировали рак. Человечество ещё не окончательно победило эту страшную болезнь, и потому такие известия всегда пугают. А уж если такие проблемы со здоровьем затрагивают звёзд мирового спорта, которые в состоянии обеспечить себе качественную медицину, — пугают вдвойне.

Что случилось?

Выяснилось, что у 66-летней Навратиловой рак горла и груди первой стадии. «Эта двойная неприятность — серьёзная вещь. Несмотря на это, вылечиться можно. Надеюсь на положительный исход. Да, будет тяжело. Но я намерена сражаться изо всех сил», — рассказала Мартина.

Сделали заявление и официальные представители прославленной спортсменки. В нём также выражаются надежды, что всё будет хорошо. «У Мартины Навратиловой диагностировали рак горла первой стадии. Прогнозы хорошие, и в этом месяце Мартина начнёт лечение. Вид рака — папиллома, и он хорошо откликается на лечение. Мартина обнаружила у себя увеличенный лимфоузел на шее во время Итогового турнира в Форт-Уэрте (в ноябре. — Прим. «Чемпионата»). Он не уменьшался, и сделали биопсию, выявив в результате рак первой стадии.

Когда Мартина проходила тестирование горла, в груди обнаружили подозрительное образование. В этом случае также диагностировали рак, но он не имеет никакого отношения к раку горла. В обоих случаях болезнь находится на ранней стадии, и можно ожидать положительного исхода», — сказано в заявлении.

Мартина Навратилова Фото: Sarah Stier/Getty Images

Рецидив

Это не первый случай, когда Навратиловой предстоит бороться с раком. В 2010 году у неё уже были схожие проблемы со здоровьем. Мартине пришлось пройти курс лечения, связанный с раком груди. При этом спортсменка не сразу призналась, что больна. В феврале того года Навратилова, узнавшая результаты стандартной процедуры медосмотра, выяснила, что у неё есть опухоль в груди. Курс лечения включал в себя как хирургическое вмешательство, так и лучевую терапию.

Тогда всё закончилось хорошо, но кто мог знать об этом заранее? Навратилова признавалась, что плакала, узнав страшную новость.

«Это как удар под зад. Я чувствовала, что полностью контролирую свою жизнь, своё тело, а тут вдруг такое. Это уже не в моих руках», — говорила она в интервью People.

Реакция теннисного мира

После новости о рецидиве Мартину завалили в соцсетях пожеланиями скорейшего выздоровления. В числе первых это сделали знаменитые Билли Джин Кинг и Крис Эверт, не раз и не два пересекавшиеся с Навратиловой на кортах всего мира.

«Мартина настолько же смела, насколько и сильна. Она уже побеждала в этой битве раньше. Сейчас она в наших мыслях и молитвах», — написала Кинг.

«Думаю о Мартине сегодня и поддерживаю её путь, как она поступала со мной, — с любовью и молитвами. Это такая женщина, которая принимает вызовы с силой и стойкостью… У тебя это есть, Мартина!» — написала Эверт, которая тоже сейчас борется с раком.

Обратилась к Навратиловой и Карла Суарес-Наварро, которая успешно поборола рак в 2020 году. «Шлю тебе силы и надежду, Мартина. Ты всегда была настоящим бойцом, преодолела множество вызовов. Так будет и в этот раз. Мысленно я с тобой», — написала она.

«Думаю о тебе, Мартина. Шлю тебе любовь и позитив», — а это собщение в соцсетях олимпийской чемпионки Рио-2016 Моники Пуиг.

«Все мы на Уимблдоне мыслями с Мартиной. Желаем нашей самой титулованной чемпионке быстрого и полного выздоровления», — отмечается в сообщении официального аккаунта Уимблдона.

Прочитав всё это, Навратилова сама написала шутливый пост, успокоив поклонников.

«Нет нужды говорить, что мои телефон и «твиттер» взорвались. Так что скажу снова: спасибо всем за поддержку. Со мной не покончено :) Хо-хо-хо», — заметила она.

Мартина Навратилова Фото: Hector Vivas/Getty Images for WTA

Кто такая Мартина Навратилова?

Это кажется невероятным, но Мартина — 59-кратная чемпионка турниров «Большого шлема»! Это рекорд Открытой эры, отсчёт которой ведётся с 1968 года. 18 ТБШ она выиграла в одиночном разряде, 31 — в парном, 10 — в миксте. Всего же она завоевала 167 титулов в одиночном разряде и 177 — в парном. Это тоже рекордные показатели в Открытую эру.

А ещё Навратилова была первой ракеткой мира на протяжении 332 недель (с перерывами) — как ни странно, это не рекорд (у Штеффи Граф 377 недель лидирования). Самое же удивительное, что свой последний мэйджор она выиграла… в 49 лет! Мартине было почти 50, когда она вместе с Бобом Брайаном покорила US Open — 2006 в миксте. Ну кто ещё способен на такое?