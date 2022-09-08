«Это вам не СССР». Легендарная Навратилова сбежала в США и обрела истинную свободу

Мартина совершила важнейший поступок в жизни во время US Open — 1975. Хотя не решилась бы на него, если бы жила в Советском Союзе.

Мартина Навратилова – 18-кратная победительница турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, 31-кратная – в парном, 10-кратная – в миксте, член Зала славы тенниса. Это лишь малая часть её заслуг, полный перечень которых будет очень длинным.

Навратилова – не просто легендарная теннисистка, но и личность, изменившая мировой спорт. Её жизненный путь полон драматических событий, на основе которых можно снять не один фильм. Самым знаковым и важным моментом в биографии Мартины можно смело назвать решение сбежать из входившей в соцлагерь Чехословакии в США прямо во время US Open 1975 года. Рассказываем, как это было.

Навратилова чувствовала себя несвободной в Чехословакии

Мартина родилась в Праге в 1956 году. Родители развелись, когда ей было три года. Вместе с матерью она переехала в Ржевницу – пригород Праги. Там она провела детство и начала заниматься теннисом с девяти лет под руководством известного чехословацкого тренера Иржи Пармы.

Мартине Навратиловой девять лет Фото: из личного архива

Юная Навратилова застала ввод войск стран Варшавского договора (фактически советских) в Чехословакию в 1968-м. Парма тогда находился в рабочей поездке в Австрии и решил не возвращаться в страну. Но о перспективной подопечной не забывал. Иржи присылал Мирославу Навратилу, отчиму Мартины, письма с программой тренировок для девочки.

Потеря тренера на фоне неспокойных политических событий повлияла на сознание Навратиловой уже в раннем возрасте. Кроме того, мать рассказала ей правду о некоторых очень важных событиях. Родной отец Мартины умер не во время операции, а покончил с собой. Девочке также объяснили, что семья могла бы вести безбедную жизнь и не ютиться в скромной однокомнатной квартире. Дедушка теннисистки раньше владел поместьем и был очень богатым, но после Второй мировой и перехода страны в соцлагерь у него отобрали большую часть имущества, включая недвижимость. Навратилова не раз проходила мимо этого особняка, в котором жили другие люди из числа партийной номенклатуры. Постепенно у спортсменки накапливалась всё большая неприязнь к политическому строю страны. Но это не мешало ей совершенствоваться на корте.

В 17 лет Навратилова стала первой ракеткой Чехословакии и впервые выехала за рубеж для участия в международных соревнованиях. Много времени проводила в США, где часто игрались турниры. Мартина моментально полюбила эту страну. Она знакомилась с новыми открытыми и беззаботными людьми, попробовала кухню с фастфудом, увидела большие мегаполисы и магазины с полными прилавками. Как признаётся спортсменка, она почувствовала вкус свободы, которого не было на родине. В Чехословакии кабинетные чиновники строго ограничивали её передвижение, а часть призовых просто забирали на нужды федерации. Постоянный контроль очень не нравился Навратиловой. Мартина хотела просить убежища в США ещё в 1974 году, но решила повременить. Ей было непросто бросить семью, друзей и родные места. Нарастающее давление чиновников всё-таки вынудило её пойти на кардинальные меры во время US Open 1975 года.

«Чехословацкая федерация тенниса диктовала мне, что делать: на одной неделе я не могла играть турнир, на следующей могла. Они запретили мне участвовать в US Open — 1975. Я тогда была третьей-четвёртой в рейтинге, но они сказали: ты слишком проамериканская, много общаешься с американскими игроками, игнорируешь русских, чехов, игроков стран Восточного блока. Но в последний момент меня выпустили, и в эту минуту я поняла, что не могу полностью зависеть от функционеров из чехословацкой федерации тенниса. И я уехала, зная, что не вернусь. Было очень тяжело», — вспоминала Навратилова…

Настал долгожданный момент US Open, где Мартине предстояло сделать самый важный поступок в жизни. Но для начала она проявила себя на корте. Эксперты восторгались её активным и атакующим стилем игры, особенно позаимствованной из мужского тенниса комбинацией «подача – выход к сетке». Молодая чехословацкая спортсменка дошла до полуфинала, где уступила чуть более опытной и именитой американке Крис Эверт (4:6, 4:6).

Мартина Навратилова на US Open — 1975 Фото: Focus on Sport/Getty Images

После матча Мартина отказалась возвращаться на родину и отправилась в миграционную службу с просьбой о выдаче разрешения на временное проживание в США. Изначально всё планировалось сделать тихо, но СМИ всё равно узнали о случившемся.

Поступок Навратиловой взорвал информационное пространство. Журналисты наперебой сообщали сенсационную новость. Представители делегации ЧССР возмутились действиями соотечественницы, но на территории США на ситуацию повлиять не могли. Организаторы US Open в Нью-Йорке организовали специальную пресс-конференцию.

«Я хочу быть свободной. США предоставляют мне такую возможность. Я знаю, что некоторые люди жалуются на жизнь здесь. Могу посоветовать им только одно – съездите в страны соцлагеря и вы увидите, что такое настоящая несвобода», — заявила Навратилова, объясняя своё решение попросить политическое убежище в Америке.

Конечно, в Чехословакии как-то должны были реагировать на протест Мартины. Федерация тенниса выпустила заявление, в котором говорилось, что Навратилова потеряла все возможности развивать свой талант и выбрала большой кошелёк. СМИ критиковали теннисистку, но без особого фанатизма. Инцидент пытались как можно быстрее убрать с повестки дня, чтобы «не мозолил глаза».

К тому же чиновники надеялись вернуть Мартину обратно и в течение нескольких недель вели с ней закулисные переговоры. Сотрудник чехословацкого посольства в США встречался с Навратиловой и обещал, что на родине всё забудут и простят, если она вернётся до истечения срока визы. Мартину эти аргументы не убедили. Позже к ней отправили тренера сборной по теннису Веру Сукову. С ней Навратилова даже не стала говорить.

Навратилова не решилась бы просить убежища в США, если бы жила в СССР

Навратилова сообщила о своём решении просить убежища в США во время US Open только отчиму, которого воспринимала как родного отца. Она опасалась, что её близких будут преследовать, но не до такой степени, как если бы жила в СССР. Советскую систему Навратилова считает слишком жестокой, и если бы жила в этой стране, то на переезд не решилась бы.

«Отец знал, что я не вернусь, и был полностью на моей стороне. Он сказал: поступай как считаешь нужным и ни в коем случае не возвращайся. Они могут заставить нас просить тебя вернуться, но ты не слушай нас, думай о себе. Я знала, что у моей семьи в Чехословакии могут возникнуть проблемы, но это вам не СССР. Иначе я бы ничего такого не сделала. Мои близкие могли потерять работу, однако и этого не случилось. Моя младшая сестра была школьницей – с ней тоже всё было хорошо. Я знала, что будет реакция, но ни в тюрьму, ни в Сибирь их не отправили бы», — заявила Навратилова.

Власти Чехословакии даже позволяли родителям Мартины звонить дочери в США. Разговоры контролировались и записывались, но всё равно Навратилова была рада просто услышать голос близких. В 1980-м отчиму и матери теннисистки выдали временную визу в США, так что она могла увидеть их лично. Хотя обратно в Чехословакию Мартину не пускали.

Стоит отметить, что на первых порах Мартине было непросто в США. Её везде сопровождали сотрудники ФБР в целях безопасности. Всё-таки уровень узнаваемости спортсменки подскочил в разы, не исключались варианты и с похищением со стороны спецслужб Чехословакии.

В этот период Навратилову радовало лишь одно – она моментально стала любимицей американской публики. Хотя успех на корте пришёл не сразу. Мартина испытывала проблемы с адаптацией к жизни в новой стране. Не до конца понимала, как себя вести на публичных мероприятиях и за пределами теннисной площадки. Навратилова излишне увлеклась фастфудом и проводила много времени в «Макдоналдсе». Спортсменка набрала больше 10 килограммов и на какое-то время потеряла благосклонность прессы, которая перестала называть её восходящей звездой мирового тенниса.

«Чехи и словаки научились проглатывать свои чувства после советского вторжения 1968 года. Мы стали депрессивным обществом. Люди просто не были оптимистичны в отношении своего будущего. Всё было довольно мрачно. По приезде из Чехословакии, где люди носят чёрное и серое, сами по себе выглядят чёрно-серыми, мне чуть не пришлось надеть солнцезащитные очки, когда я приземлилась в Форт-Лодердейле», — объясняла свои трудности Навратилова.

Мартина Навратилова выиграла Уимблдон-1978 Фото: Steve Powell/Allsport/Getty Images

Всё-таки в течение пары лет Мартина смогла взять себя в руки, выиграла первый «Шлем» в одиночном разряде на Уимблдоне-1978 и начала доминировать на корте. Она сметала всех соперниц на своём пути, буквально пачками выигрывала титулы как в одиночном, так и в парном разрядах. Навратилова стала первой ракеткой мира и звездой мирового масштаба. В родной Чехословакии пресса старалась не писать о её успехах. В СССР победы Мартины тоже замалчивались, и только в конце 1980-х годов о чешке заговорили, когда она часто проигрывала Штеффи Граф.

Навратилова никогда не жалела о бегстве из Чехословакии

Гражданство США Навратилова получила через шесть лет после эмиграции (ранее пользовалась специальной картой, дающей право на проживание в стране). После этого она сразу же совершила каминг-аут — первой среди спортсменок мирового уровня призналась в нетрадиционной ориентации. Она начала работать с первым трансгендером на ТБШ Рене Ричардс и открыто встречалась с легендой женской НБА Нэнси Либерман, чтобы утвердить свои принципы в обществе.

В начале 1980-х Мартина стала личностью планетарного масштаба. Её беспокоила лишь одна вещь – ностальгия по Чехословакии. Родители приезжали к ней в США в 1980-м, получив визу. Однако Навратилову в родную страну очень долго не пускали. Только в 1986 году она смогла приехать домой на фоне потепления в отношениях стран Запада и соцлагеря. Теннисистка прибыла в Прагу на игры Кубка Федерации между командами США и ЧССР.

Трибуны встретили землячку бурными аплодисментами, несмотря на её демарш в 1975-м. Партийная номенклатура всё-таки придерживалась иной позиции. Американцы выиграли все матчи на Кубке Федерации. Когда стало ясно, что у Чехословакии нет шансов зацепить хоть одну победу, чиновники на вип-местах покинули свою почётную ложу, а местное телевидение прекратило прямую трансляцию турнира.

«Моё отношение к родине никогда не менялось. У меня просто не было возможности сюда приезжать. Моей родиной всегда будет Чехословакия, здесь мой дом. Я себя иногда чувствую разделённой на две половинки. Я и чешка, и американка. И я довольна суммой этих двух слагаемых», — утверждала Мартина.

Мартина Навратилова, Пэм Шрайвер, Крис Эверт-Ллойд и Зина Гаррисон выиграли Кубок Федерации в Праге Фото: Trevor Jones/Getty Images

После победы над соотечественницей Ганой Мандликовой Навратилова расплакалась в раздевалке. Напарницы по сборной США Пэм Шрайвер, Крис Эверт и Зина Гаррисон спрашивали, что случилось. Мартина ответила, что она американка, но с чешским сердцем. Она не ожидала такого теплого приёма от болельщиков. Навратилова во время обращения к публике заявила, что хочет как можно быстрее ещё раз вернуться в Прагу. Её слова встретили громкими и продолжительными овациями.

Вскоре соцлагерь развалился. Навратилова получила возможность часто приезжать домой. 9 января 2008 года Мартине восстановили гражданство Чехии, которое забрали в 1975-м. О решении сбежать США Навратилова никогда не жалела. Там она обрела истинную свободу в её понимании. Сейчас легендарная теннисистка часто критикует американскую политическую систему, но при этом признаётся, что является счастливым человеком.

Мартина Навратилова и Юлия Лемигова Фото: из личного архива

«Сейчас семья является для меня счастьем. У меня была очень дружная семья, но я её бросила, когда уехала из Чехословакии. Я долгое время была одна. Были отношения, но ничего такого, что меня остепенило бы. А потом я влюбилась в Юлию. Мы вместе с 2008-го, уже почти 12 лет. С этими отношениями появились дети: две биологические дочери Юлии. Им было тогда 2,5 и 6,5, сейчас – 14 и 18.

Так я в одночасье стала родителем. Очень странное ощущение. Я отправляла старшую в колледж, а Юлия умоляла: не уезжай. Она не хотела, чтобы дочь уехала из дома на 3,5 года. Я кричала: свобода! А Юлия: что же я делать буду? Поэтому теперь у нас дома так много животных: она окружила себя множеством двуногих и четвероногих созданий», — говорила Навратилова в 2020 году.

Мартина Навратилова и Майк Тайсон на US Open — 2022 Фото: Jean Catuffe/GC Images

В 2014 году Мартина женилась на первой вице-мисс СССР Юлии Лемиговой. Именно о ней она высказывается в вышеприведённой цитате о личном счастье. Это первые отношения, которые сделали Навратилову по-настоящему счастливой. С теннисом Мартина в полной мере не завязала. Она выступает в качестве эксперта на телевидении и регулярно посещает ТБШ, в том числе нынешний US Open.