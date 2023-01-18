Крах чемпионок! 21-летняя россиянка в Мельбурне обыграла победительницу US Open

В среду, 18 января, на Australian Open — 2023 весьма напряжённое расписание. На турнире заканчивались матчи первого круга, перенесённые из-за дождя, и проходили игры второго раунда. Одной из отложенных встреч стало противостояние первого круга с участием 21-летней российской теннисистки Анастасии Потаповой и американки Слоан Стивенс, выигравшей в 2017 году US Open. В первом сете казалось, что Потаповой придётся тяжело.
Стивенс, взяв подачу соперницы, повела 3:0. Однако россиянка сумела переломить ход партии и довела дело до тай-брейка, который в итоге выиграла.
Второй сет проходил уже с преимуществом Потаповой. При счёте 4:3 в свою пользу Анастасия сделала брейк. Правда, она не смогла подать на матч, но после этого тут же ещё раз взяла подачу соперницы. Так россиянка одержала трудную, но заслуженную победу — 7:6 (7:2), 6:4.
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Кто станет соперницей Потаповой по второму кругу, пока неизвестно. Анастасия сыграет с победительницей противостояния Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, 14) — Нурия Парризас-Диас (Испания). Дополнительная сложность состоит в том, что свой матч россиянке предстоит играть без дня отдыха — уже в четверг, 19 января. Впрочем, у её соперницы будет ещё меньше времени на восстановление, и из этого Анастасия может извлечь преимущество.
Спортсменка и просто красавица
В 2022 году Потапова, занимающая сейчас 44-е место в рейтинге, завоевала свой первый титул на турнирах WTA. В финале в Стамбуле она обыграла соотечественницу Веронику Кудерметову. Также она бывшая первая ракетка мира среди юниоров. В 2016 году 15-летняя на тот момент Настя выиграла юниорский Уимблдон, победив в финале украинку Даяну Ястремскую.
А ещё Потапова может похвастаться не только своими достижениями на корте, но и внешними данными. Спортсменка осознаёт это и не стесняется радовать фотографиями подписчиков в соцсетях.
Анастасия Потаповой
Фото: Из личного архива Анастасии Потаповой
Анастасия Потапова
Фото: Из личного архива Анастасии Потаповой
Что же касается Стивенс, то 29-летняя американка в последние годы сбавила обороты. А ведь она была третьей ракеткой мира. В 2017 году спортсменка, на счету которой семь титулов в рамках WTA, выиграла US Open, а годом позже дошла до финала Уимблдона.
Таким образом, на Australian Open борьбу закончили уже сразу несколько чемпионок ТБШ. В этот же день, уже в рамках второго круга, потерпели поражения двукратная чемпионка Уимблдона Петра Квитова, победительница US Open — 2019 Бьянка Андрееску и чемпионка Открытого чемпионата США — 2021 Эмма Радукану.
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