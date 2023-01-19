Безумный провал — в 3-й круг АО прошла только половина сеяных! Расписание, расклады, сетки

После двух дней непогоды, из-за которой расписание матчей Открытого чемпионата Австралии перекраивали несколько раз, наконец всё пришло в норму и в четверг были проведены все запланированные поединки. Однако сенсации, которые разразились накануне, не прекратились. После лидера посева Надаля турнир покинула ещё целая группа топ-игроков.
Итоги четвёртого дня. 19 января, четверг
Всего один день норвежец Каспер Рууд пробыл в статусе самого высоко сеянного игрока мужской сетки. Второй номер посева в четверг неожиданно уступил американцу Дженсону Бруксби, занимающему 39-е место в рейтинге ATP. Таким образом, в третьем круге Australian Open не будет ни одного игрока из топ-2 посева. Последний раз такое было в розыгрыше-2002, когда зачехлили ракетки до этой стадии Ллейтон Хьюитт (1) и Густаво Куэртен (2). Но это ещё не всё. В четверг сошли с дистанции ещё несколько высоко сеянных игроков – Тейлор Фритц (8), Александр Зверев (12) и Пабло Карреньо-Буста (14).
А вот три других игрока из топ-10 посева нижней половины сетки – Новак Джокович (4), Андрей Рублёв (5) и Хольгер Руне (9) – в третий круг смогли пробиться, хотя у всех матчи проходили по-разному. Юный датчанин выиграл свой матч у Максима Кресси из США в трёх сетах, сохранив силы на следующие баталии. Рублёв отдал один сет финну Руусувуори, провёл довольно нервный матч и несколько раз выяснял отношения с арбитром то из-за болельщиков, то из-за замечания. Джокович тоже провёл четыре сета, причём в конце второй партии вызывал врача и ходил с ним в подтрибунное помещение, видимо, чтобы делать перевязку. Новака всё ещё беспокоит левое бедро, которое дало о себе знать на турнире в Аделаиде. Как бы то ни было, но эта тройка идёт дальше.
Пол (США) – Давидович-Фокина (Испания, 30) – 6:2, 2:6, 6:7, 6:3, 6:4.
Бруксби (США) — Рууд (Норвегия, 2) – 6:3, 7:5, 6:7, 6:2.
Рублёв (Россия, 5) – Руусувуори (Финляндия) – 6:2, 6:4, 6:7, 6:3.
Вулф (США) – Шварцман (Аргентина, 23) – 6:1, 6:4, 6:4.
Попырин (Австралия, WC) – Фритц (США, 8) – 6:7, 7:6, 6:4, 6:7, 6:2.
Майкл Ммо (США, LL) – Зверев (Германия, 12) – 6:7, 6:4, 6:3, 6:2.
Руне (Дания, 9) – Максим Кресси (США) – 7:5, 6:4, 6:4.
Бонзи (Франция) – Карреньо-Буста (Испания, 14) – 4:6, 4:6, 7:6, 6:1, 7:6.
Джокович (Сербия, 4) – Куако (Франция, Q) – 6:1, 6:7, 6:2, 6:0.
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Состав сеяных у женщин тоже заметно поредел. И среди неудачниц четверга есть российские теннисистки. Проиграла в трёх сетах свой матч Вероника Кудерметова (9), которая не смогла довести камбэк до конца в поединке с Кэти Волынец из США. По всем статьям проиграла хорватке Донне Векич 18-я ракетка турнира Людмила Самсонова – 3:6, 0:6. Также проиграли эстонка Анетт Контавейт (16) и румынка Ирина Бегу (27). Ну а под занавес дня женская сетка лишилась второй ракетки мира – Онс Жабер, которую в трёх сетах победила Маркета Вондроушова – 6:1, 5:7, 6:1. Таким образом, до третьего круга из 64 сеяных в обеих одиночных сетках дошли только 36 человек (17 у женщин и 19 у мужчин). Это практически половина.
Порадовали в четверг россиянки Екатерина Александрова (19) и Варвара Грачёва. Екатерина совершила потрясающий камбэк в поединке с американкой Таунсенд, которая какое-то время назад выиграла на этих кортах юниорский Australian Open. А вот Грачёва пока идёт по сетке без потери сетов. За два матча она отдала соперницам всего шесть геймов. Также надо отметить белоруску Арину Соболенко, которая набрала в Австралии потрясающую форму. В Аделаиде она выиграла турнир, а в последнем матче с Шелби Роджерс не допустила ни одной двойной ошибки. И это та самая Соболенко, которая называла себя королевой двойных ошибок!
Александрова (Россия, 19) – Таунсенд (США, WC) – 1:6, 6:2, 6:3.
Волынец (США, Q) – В.Кудерметова (Россия, 9) – 6:4, 2:6, 6:2.
Соболенко (Беларусь, 5) – Роджерс (США) – 6:3, 6:1.
Линетт (Польша) – Контавейт (Эстония, 16) – 3:6, 6:3, 6:4.
Зигемунд (Германия, SR) – Бегу (Румыния, 27) – 5:7, 7:5, 6:3.
Векич (Хорватия) – Самсонова (Россия, 18) – 6:3, 6:0.
Плишкова (Чехия, 30) – Путинцева (Казахстан) – 6:0, 7:5.
Парризас-Диас (Испания) – Потапова (Россия) – 6:3, 6:2.
Гарсия (Франция, 4) – Фернандес (Канада) – 7:6, 7:5.
Грачёва (Россия) – Стефанини (Италия, Q) – 6:3, 6:1.
Бенчич (Швейцария, 12) – Лю (США) – 7:6, 6:3.
Вондроушова (Чехия, SR) – Жабер (Тунис, 2) – 6:1, 5:7, 6:1.
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Расписание пятого дня. Интересные матчи пятница, 20 января
В пятницу начинаются матчи третьего круга, в которых впервые за турнир могут сойтись на корте два сеяных игрока. Так, россияне Даниил Медведев (7) и Карен Хачанов (18) встретятся с американцами Себастьяном Кордой (29) и Фрэнсисом Тиафо (16). Выделим также поединок поляка Хуберта Хуркача (10) и Дениса Шаповалова (20).
4:30. Циципас (Греция, 3) – Грикспор (Нидерланды)
7:00. Ф. Серундоло (Аргентина) – Оже-Альяссим (Канада, 6)
11:00. Хачанов (Россия, 18) – Тиафо (США, 16)
11:00. Хуркач (Польша, 10) – Шаповалов (Канада, 20)
12:30. Корда (США, 29) – Медведев (Россия, 7)
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У женщин в верхней половине сетки не осталось представительниц России. Отметим сразу пять матчей с участием чемпионок турниров «Большого шлема». Крейчикова сыграет с Калининой, Рыбакина с Коллинз, Остапенко с Байндль, Свёнтек с Бушкэ и Кис с Азаренко.
3:00. Крейчикова (Чехия, 20) – Калинина (Украина)
5:00. Пегула (США, 3) – Костюк (Украина)
6:00. Рыбакина (Казахстан, 22) – Коллинз (США, 13)
6:00. Байндль (Украина) – Остапенко (Латвия, 17)
6:30. Свёнтек (Польша, 1) – Бушкэ (Испания, Q)
6:30. Пера (США) – Гауфф (США, 7)
11:00. Кис (США, 10) – Азаренко (Беларусь, 24)
13:00. Чжу Линь (Китай) – Саккари (Греция, 6)
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Australian Open проходит с 16 по 29 января в Мельбурне. Следить за матчами можно в наших текстовых трансляциях и материалах «Чемпионата».
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