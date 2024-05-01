Медведев — об игре в паре с американцем Полом в Мадриде: это подготовка к Олимпиаде

Российский теннисист, четвёртая ракетка мира Даниил Медведев высказался об игре в парном турнире категории «Мастерс» в Мадриде (Испания) с американцем Томми Полом (16-я ракетка мира). Напомним, вчера, 30 апреля, их дуэт в первом круге проиграл итальянской паре Симоне Болелли и Андреа Вавассори.

«Это опыт и возможность немного подготовиться к Олимпиаде. Я хочу попытаться вбить себе в голову идею парного разряда… Если честно, пока что мне нравится смотреть парный теннис, но играть нравится гораздо меньше. Я проиграл в паре на двух последних турнирах в первом раунде, но это всё равно практика. Потому что в обычной жизни у меня нет времени практиковать игру в паре. Конечно, я хочу одержать хоть какие-то победы, но пока что, мне кажется, до этого ещё далеко. На самом деле, мне тяжело найти партнёра, так что я рад, что Томми утвердительно ответил на моё предложение. Это было круто. Если мы будем играть вместе в следующий раз, надеюсь, всё будет лучше», — приводит слова Медведева Tennis Channel.

Отметим, что Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Теннисисты будут играть на кортах «Ролан Гаррос» (грунтовое покрытие).

Ранее Даниил Медведев сообщал, что хочет выступить в нескольких разрядах, в том числе в паре.