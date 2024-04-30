Синнер прокомментировал победу над Хачановым в 1/8 финала турнира в Мадриде

Вторая ракетка мира Янник Синнер прокомментировал победу в 1/8 финала грунтового турнира категории «Мастерс» в Мадриде (Испания), где он в трёх сетах обыграл 17-ю ракетку мира россиянина Карена Хачанова.

«Сегодня был действительно тяжёлый матч, потому что в некоторых моментах Карен подавал очень хорошо. Я допустил пару ошибок в первом сете, но такое бывает. Если оглянуться назад, я сыграл слишком много матчей, и у меня было мало свободного времени для восстановления, так что спад был логичным. Во втором сете я попытался сохранить концентрацию. Мне быстро удалось сломить его, поэтому и моя уверенность немного повысилась. Да, в начале третьего сета опять были проблемы, но я справился с ними, начав подавать довольно хорошо. Конечно, сегодня я не был готов физически на 100%. Завтра у меня выходной, и это может помочь мне восстановиться. Так что в целом я действительно счастлив. Я рад, что вышел в четвертьфинал. Но давайте посмотрим, что будет в следующем раунде», — сказал Синнер в интервью на корте.