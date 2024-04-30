Видеообзор победы Алькараса над Штруффом на «Мастерсе» в Мадриде

Сегодня, 30 апреля, третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).

В матче 1/8 финала испанец переиграл Ян-Леннарда Штруффа из Германии (24-й в рейтинге ATP) со счётом 6:3, 6:7 (5:7), 7:6 (7:4). Продолжительность встречи составила 2 часа 53 минуты.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором победы Алькараса над Штруффом на «Мастерсе» в Мадриде.

Напомним, в матче 1/4 финала турнира категории «Мастерс» в Мадриде (Испания) Карлос Алькарас сыграет с восьмой ракеткой мира россиянином Андреем Рублёвым, который ранее обыграл Таллона Грикспора из Нидерландов.

Карлос Алькарас является действующим чемпионом турнира, который выигрывал его два года подряд (2022, 2023).