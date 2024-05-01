Джокович прекратил многолетнее сотрудничество с тренером по физподготовке Марко Паничи

Сербский теннисист Новак Джокович, 24-кратный победитель турниров «Большого шлема», прекратил многолетнее сотрудничество с тренером по физподготовке Марко Паничи. Об этом серб сообщил в своих социальных сетях.

«Дорогой Марко, какие удивительные годы мы провели вместе! Мы достигли вершин, завоевали титулы, побили рекорды. Но больше всего я наслаждался нашими самыми «обычными» днями тренировок в тренажёрном зале и вне его… Бесконечные часы смеха, которые придавали мне невероятную мотивацию ещё лучше готовиться к соревнованиям… Спасибо за всю энергию, старания и время, которые ты вложил в то, чтобы сделать меня не только лучшим игроком, но и человеком. С большой любовью и до скорой встречи на турнире в Риме. Спасибо», — написал Джокович в своих социальных сетях.

Напомним, Джокович и Паничи начали работать вместе в 2017 году. Тогда серб обратился к итальянцу во время восстановления от травмы локтя. Паничи составил для Новака эффективную реабилитационную программу, и после этого они начали полноценное сотрудничество.

Отметим, что ранее, в апреле, Джокович прекратил сотрудничество с другим тренером из его команды — Гораном Иванишевичем.