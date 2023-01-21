Рублёв пробился в 1/8 финала Australian Open, не реализовав при этом 11 брейк-пойнтов!

В субботу завершаются матч 3-го круга Australian Open. А накануне в мужском турнире состоялась сенсация. 7-й номер посева Даниил Медведев в трёх сетах проиграл американцу Себастьяну Корде, занимающему 31-е место в рейтинге ATP. Учитывая, что россиянин не защитил очки за прошлогодний финал, в новом рейтинге он откатится в район 12-го места и впервые с июля 2019 года покинет топ-10. Зато Карен Хачанов впервые пробился во 2-ю неделю Открытого чемпионата Австралии, обыграв ещё одного американца – Фрэнсиса Тиафо.

Единственным из россиян, который пробился в 3-й круг из нижней половины мужской сетки, оказался Андрей Рублёв. Напомним, что в первом круге он уверенно разобрался с чемпионом US Open – 2020 Домиником Тимом, а во втором раунде отдал один сет финну Эмилю Руусувуори. «Во время матчей первого круга было очень жарко, а сегодня было очень ветрено. В таких условиях тяжело играть против таких теннисистов, как Эмиль, которые бьют по мячу очень сильно и чётко… Я рад, что смог показать отличный уровень, независимо от условий. Я очень хорошо начал. Доминировал, очень хорошо бил по мячу. Это позволило мне выиграть сразу два сета. Потом я немного потерял концентрацию, а Эмиль, напротив, стал играть немного лучше, стабильнее, жёстче. В четвёртом сете я показал хороший теннис и смог победить», — заявил Рублёв после матча.

С третьего круга турнира «Большого шлема» уже возможны встречи двух сеяных теннисистов между собой. Вот и Рублёву (5-й номер посева) в 1/16 финала достался в качестве соперника 32-летний британец Даниэль Эванс (25). Полуфиналист «Ролан Гаррос» — 1989 Андрей Чесноков в интервью «Чемпионату» сказал перед этим матчем: «На первых двух турнирах в этом году Рублёв проиграл в первом круге. Сейчас он разыгрался и почувствовал уверенность. Я думаю, что Эванс ему будет по зубам и Андрей должен его пройти. По игре Рублёв сильнее. Эванс опытный игрок. Он будет гасить ту скорость, которую будет нагнетать Рублёв. Два свежих игрока. Рублёву, конечно, нужно будет поработать».

Отметим, что ранее теннисисты встречались 6 раз и счёт у них был равным – 3-3. Андрей победил в Аделаиде-2020, Дубае и Мадриде-2022, а Даниэль – в Дубае и Цинциннати/Нью-Йорке-2020, а также в Монреале-2022. Перед их 7-й встречей Эванс поделился ожиданиями: «Я никогда не играл с ним на «Большом шлеме», так что это немного другое. Жду с нетерпением. Хочется играть такие матчи. Да, я приехал сюда с мыслью выйти в третий круг, в который меня должен привести мой посев. Впереди матч, который я могу выиграть, но он будет очень сложным. Да, жду с нетерпением. Будет очень весело. Конечно, я планирую выбить его из колеи своей игрой, и в последние несколько раз у меня это неплохо получалось. Посмотрим, как он отреагирует. Я уверен, что у него будет другой план».

В первом сете оба теннисиста играли очень активно, часто выходили к сетке. Рублёв задал сумасшедший темп, но Эванс до поры до времени справлялся с ним. До 10-го гейма соперники довольно уверенно брали свои подачи, а затем Рублёв поймал Эванса на ошибках и сразу же реализовал сетбол – 6:4 за 49 минут. Второй сет поначалу проходил по тому же сценарию. Теннисисты брали свои подачи, при этом у Рублёва всё чаще появлялись шансы. При счёте 3:2 Рублёв всё-таки реализовал брейк-пойнт и добился преимущества в партии. А при счёте 5:2 британец отыграл 3 сетбола на своей подаче, а четвёртый не смог – 6:2. В начале 3-го сета Рублёв сразу сделал брейк и повёл 2:0. Даниэль вцепился после этого в подачу россиянина, добрался до тройного брейк-пойнта, но Андрей все угрозы отвёл – 3:0. Следом получился упорный и затяжной гейм на подаче Эванса – 6 раз было ровно, и ещё пять брейк-пойнтов отыграл британец и размочил счёт – 3:1. После этого Андрей спокойно довёл матч до победы – 6:4, 6:2, 6:3 за 2 часа 11 минут. Любопытно, что всего за матч у Рублёва было 15 брейк-пойнтов, но только четыре он реализовал. При этом он пробил 60 ударов навылет при 22 невынужденных ошибках.

Так Андрей Рублёв пробился в 4-м круг в Australian Open и присоединился к Карену Хачанову. Далее Андрею играть с победителем пары Умбер – Руне.