Только два представителя России пробились во вторую неделю АО. Расписание, расклады, сетки

В субботу на Открытом чемпионате Австралии определялись последние участники второй недели этого турнира «Большого шлема». Свои матчи проводили представители нижних половин сеток одиночного разряда. Среди прочих там оставались три представителя России – Рублёв в мужском турнире, а Варвара Грачёва и Екатерина Александрова – в женском.

Итоги шестого дня. 21 января, суббота

Стоит напомнить, что накануне в четвёртый круг АО первым из россиян пробился Карен Хачанов, а вот Даниил Медведев свой матч с американцем Кордой проиграл. Компанию Хачанову во второй неделе мужской сетки мог составить Андрей Рублёв, которому в соперники по третьему кругу достался британец Даниэль Эванс. Эксперты предупреждали, что Эванс может быть опасен для россиянина, и счёт личных встреч Андрея и Даниэля говорил об этом – 3-3. Причём последний матч в рамках «Мастерса» в Монреале-2022 выиграл как раз Эванс.

Первый сет теннисисты провели в высоком темпе с частыми выходами к сетке, резкими атаками и опасными ударами. Казалось, партия завершится тай-брейком, но в 10-м гейме Рублёв поймал соперника на ошибках, заработал сетбол и реализовал его – 6:4. Во втором сете какое-то время тоже шла упорная борьба, причём у Эванса были брейк-пойнты, а у Андрея ещё больше возможностей получить преимущество. В шестом гейме россиянин наконец взял чужую подачу – 4:2, а затем и принял на сет – 6:2. В третьей партии Рублёв заиграл ещё увереннее, здорово перемещался по корту, хорошо подавал, удачно принимал. В итоге рано сделал брейк и довёл матч до победы – 6:4, 6:2, 6:3 за 2 часа 11 минут. Любопытно, что всего за матч у Рублёва было 15 брейк-пойнтов, но только четыре он реализовал. При этом он пробил 60 ударов навылет при 22 невынужденных ошибках.

Из вечерней программы болельщиков привлекли два матча с участием чемпионов ТБШ. Причём Новак Джокович и Энди Маррей играли одновременно на разных кортах. Болельщики не знали, как им уследить за обоими поединками и не пропустить самое интересное. И действительно, Джокович, проводивший матч с Димитровым, и Маррей, сражавшийся с испанцем Баутиста-Агутом, показали невероятно зрелищный теннис. Напомним, Энди до этого провёл два подряд марафонских матча из пяти сетов. В этот раз он сыграл четыре партии, уступил Баутиста-Агуту и в общей сложности за три матча провёл на корте 14 часов 3 минуты.

Джоковичу тоже пришлось непросто с Димитровым. Причём за матч он дважды вызывал врача на корт, жалуясь на проблемы с бедром. Тем не менее серб творил на корте что-то невероятное. Доставал неберущиеся мячи, обводил сетку вокруг столба и, конечно же, немножко играл на публику, как это часто с ним бывает. В итоге – победа в трёх сетах! Так Маррей проиграл, а Джокович пошёл дальше. А это значит, что в мужской сетке остался один чемпион ТБШ.

Мужчины. Третий круг

Рублёв (Россия, 5) – Эванс (Великобритания, 25) – 6:4, 6:2, 6:3.

Руне (Дания, 9) – Умбер (Франция) – 6:4, 6:2, 7:6.

Джокович (Сербия, 4) – Димитров (Болгария, 27) – 7:6, 6:3, 6:4.

Баутиста-Агут (Испания, 24) – Маррей (Великобритания) – 6:1, 6:7, 6:3, 6:4.



Подробнее. – Эванс (Великобритания, 25) – 6:4, 6:2, 6:3.Руне (Дания, 9) – Умбер (Франция) – 6:4, 6:2, 7:6.Джокович (Сербия, 4) – Димитров (Болгария, 27) – 7:6, 6:3, 6:4.Баутиста-Агут (Испания, 24) – Маррей (Великобритания) – 6:1, 6:7, 6:3, 6:4.

Программа дня в женской сетке началась с поражения россиянки Варвары Грачёвой, которая не справилась с экс первой ракеткой мира Каролиной Плишковой в двух быстрых сетах. В конце дня зачехлила ракетку и 19-й номер посева Екатерина Александрова, уступившая польской теннисистке Магде Линетт.

Таким образом, до второй недели Australian Open – 2023 никто из россиянок не дошёл. В четвёртом круге Россию будут представлять только два теннисиста – Андрей Рублёв и Карен Хачанов.

Обратим внимание также на уверенную победу Арины Соболенко, которая обыграла свою бывшую напарницу – Элисе Мертенс из Бельгии. Вместе девушки завоевали немало парных титулов, но вот сейчас сражались друг с другом. В следующем круге Соболенко сыграет с олимпийской чемпионкой Белиндой Бенчич. Этот поединок будет интересен по нескольким причинам. Во-первых, обе только что выиграли на двух турнирах в Аделаиде. А во-вторых, Бенчич сейчас тренирует российский специалист Дмитрий Турсунов, который некоторое время назад работал с Соболенко.

Женщины. Третий круг

Плишкова (Чехия, 30) – Грачёва (Россия) – 6:4, 6:2.

Бенчич (Швейцария, 12) – Джорджи (Италия) – 6:2, 7:5.

Соболенко (Беларусь, 5) – Мертенс (Бельгия, 26) – 6:2, 6:3.

Гарсия (Франция, 4) – Зигемунд (Германия, SR) – 1:6, 6:3, 6:3.

Линетт (Польша) – Александрова (Россия, 19) – 6:3, 6:4.



Подробнее. Плишкова (Чехия, 30) –– 6:4, 6:2.Бенчич (Швейцария, 12) – Джорджи (Италия) – 6:2, 7:5.Соболенко (Беларусь, 5) – Мертенс (Бельгия, 26) – 6:2, 6:3.Гарсия (Франция, 4) – Зигемунд (Германия, SR) – 1:6, 6:3, 6:3.Линетт (Польша) –– 6:3, 6:4.

Расписание седьмого дня. Интересные матчи воскресенья, 22 января

В воскресенье единственный представитель России в верхней половине сетки Карен Хачанов сразится за путёвку в четвертьфинал. Его соперником будет японец Нисиока. В случае успеха россиянин встретится с победителем пары Хуркач – Корда.

Мужчины. Четвёртый круг (1/8 финала)

6:00. Хуркач (Польша, 10) – Корда (США, 29)

6:30. Нисиока (Япония, 31) – Хачанов (Россия, 18)

7:30. Легечка (Чехия) – Оже-Альяссим (Канада, 6)

11:00. Циципас (Греция, 3) – Синнер (Италия, 15)



Подробнее. 6:00. Хуркач (Польша, 10) – Корда (США, 29)6:30. Нисиока (Япония, 31) –7:30. Легечка (Чехия) – Оже-Альяссим (Канада, 6)11:00. Циципас (Греция, 3) – Синнер (Италия, 15)

У женщин в верхней половине сетки интерес вызывает противостояние Иги Свёнтек и Елены Рыбакиной, которые в прошлом сезон выиграли на двоих три «Шлема» из четырёх возможных. Отметим, что продолжает борьбу за титул и единственная чемпионка АО прошлых лет, оставшаяся в сетке, — белоруска Виктория Азаренко (2012, 2013).

Женщины. Четвёртый круг (1/8 финала)

4:30. Свёнтек (Польша, 1) – Рыбакина (Казахстан, 22)

5:00. Остапенко (Латвия, 17) – Гауфф (США, 7)

9:00. Пегула (США, 3) – Крейчикова (Чехия, 20)

13:00. Азаренко (Беларусь, 24) – Чжу Линь (Китай)



Подробнее. 4:30. Свёнтек (Польша, 1) – Рыбакина (Казахстан, 22)5:00. Остапенко (Латвия, 17) – Гауфф (США, 7)9:00. Пегула (США, 3) – Крейчикова (Чехия, 20)13:00. Азаренко (Беларусь, 24) – Чжу Линь (Китай)

Australian Open проходит с 16 по 29 января в Мельбурне. Следить за матчами можно в наших текстовых трансляциях и материалах «Чемпионата».