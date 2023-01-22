Рыбакина выбила из АО первую ракетку мира Свёнтек! Елена выиграла битву чемпионок ТБШ

В воскресенье, 22 января начались матчи 4-го круга Открытого чемпионата Австралии. Теннисисты определяли первых участников четвертьфиналов. Напомним, что до этой стадии турнира не смогла добраться ни одна представительница женской сетки от России. И только два российских спортсмена – Андрей Рублёв и Карен Хачанов – борются за путёвки в четвертьфинал в мужском одиночном разряде.

В женском турнире до второй недели Australian Open – 2023 добрались сразу пять теннисисток – чемпионок ТБШ – Виктория Азаренко, Елена Остапенко, Елена Рыбакина, Ига Свёнтек и Барбора Крейчикова, – и все они оказались в верхней половине сетки. Первыми на центральный корт вышли теннисистки, которые в прошлом году на двоих завоевали три «Шлема» — Свёнтек и Рыбакина. Напомним, что Ига первенствовала в 2022-м на «Ролан Гаррос» и US Open, а Елена – на Уимблдоне. Причём, из-за бана российских и белорусских теннисистов Уимблдон лишили рейтинговых очков, и представительница Казахстана не смогла добавить к своему рейтингу 2000 баллов. Поэтому сейчас Рыбакина только 25-я ракетка мира, хотя могла бы входить в топ-10. Что касается Иги Свёнтек, то она является неизменным лидером мирового рейтинга с 4 апреля 2022 года.

Теннисистки хорошо знакомы с юниорского возраста и отлично знают сильные и слабые стороны друг друга. Перед матчем Свёнтек так сказала о сопернице: «Она действительно сильный игрок. Когда мы играли на юниорских соревнованиях, я знала, что она движется в правильном направлении. Своей подачей она может многое. Тактически я пока не готова. Мы играли выставочный матч в Дубае. Я относилась к тому матчу как к выставке, поэтому трудно было что-то вынести из того матча. Мы играли в Остраве года два назад, и покрытие было настолько медленным, что с тактической точки зрения было сложно что-то извлечь из этого. Уверена, что мой тренер будет готов дать мне несколько советов».

Действительно, девушки на профессиональном уровне встречались дважды. В 1/4 финала Остравы-2021 сильнее в двух сетах оказалась Свёнтек. А в конце декабря 2022 года в финале Мировой теннисной лиги Елена уверенно разобралась с соперницей – 6:3, 6:1. Перед их третьим матчем чемпионка Уимблдона призналась: «Конечно, она (Свёнтек) очень сильна физически и психологически. Думаю, если буду играть в свой теннис, агрессивно, стабильно проведу матч от начала до конца, то у меня есть все шансы. Я постараюсь показать максимум. Если честно, круг не имеет значения, потому что Ига – отличный игрок. В любом случае цель – побеждать топов. Будь то первый, второй круг, цель – прибавлять в течение года. А он на самом деле длинный. Думаю, будет тяжёлый матч. И надеюсь, он сложится в мою пользу».

Быстрее вошла в игру Рыбакина, которая сразу же повела с брейком – 2:0, однако затем Ига наладила свою подачу и в 4-м гейме сумела добиться обратного брейка – 2:2. А вскоре у Свёнтек снова случился небольшой провал, которым воспользовалась Елена и повела 4:3. Выправить ситуацию польская теннисистка уже не смогла – 6:4 в пользу Рыбакиной. Так Ига впервые за весь турнир потеряла сет. Вторую партию Свёнтек начала активно, тут же добралась до брейк-пойнта и реализовала его – 2:0. Но её преимущество в матче продлилось недолго. При счёте 3:1 в пользу Иги она под ноль отдала свою подачу Рыбакиной – 3:2, а в 9-м гейме – ещё одну – 4:5. После этого Елена уверенно подала на матч – 6:4, 6:4 за 1 час 30 минут. Любопытно, что за матч у Рыбакиной показатель выигрыша на 1-й подаче был 80%, а у Свёнтек – только 57%.

Так турнир лишился первой ракетки мира и первой сеяной. Любопытно, что теперь из оставшихся теннисистов наивысший номер посева у мужчин и у женщин одинаковый – третий. В мужской сетке это Стефанос Циципас, а в женской – Джессика Пегула.