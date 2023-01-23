«С таким везением могу идти в казино». Откровения Рублёва после безумной победы над Руне

Первая ракетка России Андрей Рублёв вытащил невероятно сложный матч на Открытом чемпионате Австралии. В четвёртом круге AO-2023 россиянин одолел 19-летнего датчанина Хольгера Руне. Теннисистам пришлось сыграть все пять партий, и сильнее оказался Рублёв — 6:3, 3:6, 6:3, 4:6, 7:6 (11:9). Андрею удалось спасти два матчбола!

«Это больно. Всё было так близко. У меня были шансы. Он хорошо играл. Матчболы… Ничего не поделаешь. Удача была на его стороне. Думаю, я сделал много. Боролся до конца. Немного не повезло», — сказал Руне на пресс-конференции после матча.

Также датчанин признал, что не воспользовался шансами, которые у него были. «У меня были все шансы, о которых только можно мечтать. Я просто не «закрыл» его. В пятом сете было 5:2, на тай-брейке — 5:3. Я думал, что хорошо играю, начиная с четвёртого сета. Я сумел прибавить. Вообще, я хорошо пользовался шансами, но только не в пятом сете. А именно тогда это и важно. Он был лучше меня в важнейшие моменты», — добавил он.

Рублёв же ещё до матча понимал, что будет нелегко. «Он молодой парень, очень талантливый. Ему нечего терять, он всё время находится в положении андердога. Но посмотрим. Ему будет непросто, а мне тоже нечего терять, так как он выиграл наш первый матч. Он будет чувствовать давление, ему снова захочется победить. Мне надо выйти и сделать всё возможное, а там посмотрим. В конце концов, ничего не меняется, если один-два раза проиграл одному игроку», — говорил Андрей в преддверии матча с Хольгером.

А вот после игры россиянин не скрывал эмоций.

— Доволен своим выступлением?

— Вот поэтому я и смеюсь. Ментальность вышла из-под контроля (улыбается). У меня были большие проблемы. Но да, повезло. Не знаю, подарок ли это. Особенно после 2:5… Я как-то смог отыграть. Конечно, уже стал думать, что всё кончено. Но как-то удалось возродиться, и я смог играть более сосредоточенно, играть лучше. Это был ключевой момент.

Даже на 5:6, на двух матчболах думал: нет, я доведу дело до тай-брейка. А потом на тай-брейке тоже думал, что всё кончено. Но говорил себе — не так, как на «Ролан Гаррос», когда полностью сдался, — я говорил себе: попытайся сыграть лучше, чем тогда. После счёта 2:7 мне удалось провести несколько хороших розыгрышей. Я брал мячи на его подаче, хорошо принимал. Делал эйсы. Последнее очко — не знаю, такого никогда не было в моей жизни. Возможно, наибольшее везение за всю жизнь. Не может быть лучшего момента. Матчбол за выход в четвертьфинал, 10:9 на тай-брейке, я принимаю в сетку, но мяч перелетает. Момент наибольшего везения за всю мою жизнь. Теперь могу идти в казино. Если поставлю, то точно выиграю.

— Выпрыгивало ли сердце из груди?

— Мысленно я думал, что уже всё. Говорил себе: пожалуйста, не сделай так, как на «Ролан Гаррос», когда полностью сдался. Тогда было 2:7 или что-то вроде, и я проиграл тай-брейк 2:10. Говорил себе: выиграй больше, чем два очка. Будут шансы взять три — возьми три. Четыре — тогда четыре. Постепенно мне удалось выиграть два очка. Затем счёт стал 6:7 — и моя подача. Я почти сделал эйс, стало 8:7. И всё стало иначе.

Андрей Рублёв Фото: Quinn Rooney/Getty Images

— Как тебе удавалось продолжать бороться?

— Потому что я не верил (смех в зале). Был тупой гейм, когда сделал две простые ошибки. Я лишился брейк-пойнтов. В начале пятого сета был полностью «заморожен». Я чувствовал, что просто не могу. Не мог двигаться, не мог бить — мол, если не подам, очка не будет. Надо было дать себе под зад.

Потом в первом гейме было 0:40 на моей подаче. Я допустил три ошибки подряд на первом ударе. А потом сказал себе: ладно, давай уж каждый розыгрыш по очереди. И как-то мне удалось спасти гейм. Затем было 1:2, Руне мощно бил форхендом при 30:30, хорошо принимал на брейк-пойнте. Тогда я думал, что всё кончено. Он играл гораздо лучше меня. Заслуживал победы. Вкладывался в удары. Он делал то, что обычно делаю я, если собираюсь победить. Я отпустил ситуацию. Каким-то образом с этим стрессом мне удалось возродиться. В конце матча я играл гораздо лучше, чем всё время до этого.

— Что думаешь по поводу возможной встречи с Джоковичем в четвертьфинале?

— Не знаю. Понимаю, что победить Новака невероятно сложно, особенно на «Шлемах». У него наилучший опыт по победам в таких матчах. Он один из лучших в истории. Единственный шанс, который у меня есть, — сыграть в свой лучший теннис и сражаться за каждый мяч. Вот и всё.

— А что насчёт его повреждения?

— Вообще не думаю. Не знаю. Он играет, побеждает, так что…

Новак Джокович Фото: Mark Kolbe/Getty Images

— Каковы чувства после такого напряжённого матча?

— Сперва я был ещё в порядке, пока не ушёл адреналин. Но вот сейчас уже чувствую, что устал морально и физически. Однако времени на восстановление будет достаточно.

— Расскажи подробнее о матчболе.

— На второй подаче я думал: не переживай, что это матчбол, думай, что якобы проигрываешь, и просто ответь на приём. Если сделаешь это — шансы будут. Когда отвечал на удар и смотрел за направлением, говорил себе: потрясающе. Ждать такого момента, чтобы всё запор… (Улыбается.) Я видел, как мяч коснулся сетки. Уже видел его на своей половине. Думал, это сетка.

Затем… Не знаю. Мяч же был полностью на моей стороне. Понятия не имею, как он перескочил. Вот почему я говорю, что это самый счастливый день в моей жизни, самый счастливый момент.

— Как думаешь, почему проиграл все шесть четвертьфиналов ТБШ?

— Первые матчи — потому что игроки были… Я уже не раз спрашивал сам себя. В первых матчах я был не готов, другие игроки были гораздо лучше. Такие игроки, как Рафа [Надаль]. Я был тинейджером, физики не было — ничего. Потом у меня уже появлялись шансы, но дело было в психологии. Я не смог справиться с ситуацией. Вот и всё. Всё просто, так что…