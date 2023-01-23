Единственная чемпионка AO! Азаренко уже дважды побеждала в Мельбурне — будет ли хет-трик?

На Открытом чемпионате Австралии 2023 года изначально было не очень много теннисисток, в прошлом уже выигрывавших турнир. Собственно, всего две. Прошлогодняя чемпионка Эшли Барти внезапно объявила о завершении карьеры, когда ей было 25 лет. Наоми Осака, побеждавшая здесь в 2019 и 2021 годах, пропускает сезон из-за беременности. Каролина Возняцки, чемпионка Australian Open — 2018, также уже не выступает. Как и Серена Уильямс, которая в последний раз побеждала на мэйджоре как раз на AO-2017. Чемпионка 2016 года Анжелика Кербер — беременность. В строю оставались лишь Софья Кенин, выигравшая AO три года назад, и 33-летняя Виктория Азаренко.

Азаренко дважды подряд побеждала на Australian Open. Но было это так давно, что кажется, будто бы в прошлой жизни. В финалах AO 2012 и 2013 годов Азаренко обыграла Марию Шарапову и Ли На соответственно. Россиянка и китаянка уже давным давно не выступают. А Виктория до сих пор в строю.

Жребий-шутник свёл Азаренко, посеянную под 24-м номером, и Кенин уже в первом круге текущего турнира — чтобы чемпионок стало ещё меньше. Но это не смутило белоруску, которая уверенно идёт по сетке и уже дошла до четвертьфинала. Первую соперницу она обыграла в двух сетах, Надию Подороску во втором круге и вовсе разгромила — 6:0, 6:1. Затем Виктории пришлось чуть сложнее. В третьем круге ей досталась 10-й номер посева американка Мэдисон Кис. Результат? Волевая победа Азаренко. То же самое проделала Виктория и в четвёртом круге, когда вышла на корт с китаянкой Чжу Линь. Как видим, сейчас у спортсменки порядок не только с теннисом как таковым, но и с психологией, с морально-волевыми качествами.

Как Азаренко удалось столь здорово подготовить себя к турниру? «У меня действительно такое чувство, что я многое делаю правильно. Я терпелива в отношении самой себя. Чувствую, что ментально я в порядке. Всё стабильно. Интересно, как далеко мне удастся пройти. Это сложно, потому что обычно я ставлю себе цели, которых хочу достичь, и зачастую они ориентированы на результат. Стараюсь делать это не слишком часто, принимать всё шаг за шагом. Я работаю над этим. Думаю, это мне помогает. Мне нужно сохранять терпение. После больших побед это порой бывает непросто», — говорила она на пресс-конференции после победы над Кенин.

Виктория Азаренко Фото: Cameron Spencer/Getty Images

Как уже было сказано, Азаренко на турнире дважды переламывала ход неудачно складывавшихся матчей. На пресс-конференции после игры с Кис Виктория рассказала, как она это делает. «На самом деле я говорила себе… Я поглядывала на своего тренера, не слишком часто, но так, как будто он скажет мне что-то волшебное, и всё внезапно изменится. Но я сказала себе: никто не будет играть вместо тебя, ты сама должна выходить и делать то, что считаешь правильным. Я горжусь тем, что не наделала глупостей, не стала переживать за себя. Это ведь нормальная реакция, когда испытываешь огорчение, когда чувствуешь, что перед тобой стоит вызов. Да, решение проблем — это то, чем я горжусь. А ещё тем, что немного упрощаю вещи. Порой в поиске решения можно затеряться в мелочах. Упростить ситуацию, как я сделала это сегодня, было очень важно».

Немного о Маррее и «ПСЖ»

Также Виктория признавалась тогда, что её впечатлил невероятный камбэк Энди Маррея во втором круге, после которого он и его соперник Танаси Коккинакис ушли с корта в пятом часу утра по местному времени. «Я искренне уважаю Энди и его стойкость. Впечатляет, насколько усердно он трудится. Порой спрашиваю себя, ради чего он это делает. Спрашиваю себя: у него есть всё, дома ждут дети, почему он выступает на челленджерах, как в прошлом году? Но таков его путь. Мы тренировались в одном и том же месте на предсезонке, и я видела, насколько усердно он работает. Это действительно впечатляет. Он придерживается того, во что верит, даже если другие говорят ему иное. Как по мне, это достойно восхищения».

Энди Маррей Фото: Clive Brunskill/Getty Images

После тех триумфов на Australian Open в 2012 и 2013 годах в жизни Азаренко произошло много важных событий. Одно из них — рождение сына. В декабре Лео исполнилось шесть лет. И он, и мама являются болельщиками «ПСЖ». При этом Виктория подчёркивает, что стала поддерживать клуб не в последнее время, когда парижане стали собирать звёзд в составе, а ещё в 2012 году, когда в команде появился Дэвид Бекхэм.

«Почему я ношу футболку «ПСЖ»? Все задают мне этот вопрос. Никто не понимает, что я болею за клуб с 2012 года, когда они подписали контракт с Бекхэмом. Я болею за команду долгое время и посетила множество игр. Мой сын Лео сейчас невероятно увлечён футболом. Мы говорили об этом, и он хочет играть за «ПСЖ». Это его мечта. Он видел, как я ношу эту футболку. Он сам её наденет.

Знаете, я сейчас «соккер-мама». И мне это нравится. Мне нравится болеть, переживать — я просто невыносима. Я кричу, но очень позитивна, чем и горжусь. Поддерживать сына — это совершенно иные эмоции. Я не стыжусь кричать в его поддержку. Хочу, чтобы у него всё складывалось хорошо. Чтобы он реализовал свои мечты. Даже спрашиваю его, мол, Лео, тебе нравится, когда мама тебя поддерживает? Он: да, мне нравится. Я: не слишком ли громко кричу? Он: иногда да, но всё в порядке. Потрясающий момент для меня (улыбается)», — говорила белоруска на пресс-конференции после победы в первом круге.

Три последних шага

Если Лео и попадёт в «ПСЖ», то произойдёт это не скоро — во всяком случае, уже после того, как другой Лео из парижского клуба закончит карьеру. А вот одно из желаний Азаренко может сбыться уже совсем скоро. Виктории осталось выиграть три матча на Australian Open, чтобы взять третий титул. И сейчас для неё нет ничего невозможного — даже учитывая, что в четвертьфинале её соперницей станет третья ракетка мира Джессика Пегула.

«Она потрясающий игрок. Она стабильно выступает уже несколько лет. Невероятный игрок. Она обыгрывала меня здесь, так что я хочу реванша. Но она и мой друг. Я обожаю её. Всякий раз у нас случаются битвы на корте. Мы тренируемся вместе, так что сюрпризов не будет. Будет непросто, много долгих розыгрышей, мяч будет низко летать. Но от того, что я знаю, с кем играть, легче не будет», — говорила Азаренко на пресс-конференции после выхода в четвертьфинал.

Матч Виктория Азаренко — Джессика Пегула состоится во вторник, 24 января. Следить за всеми событиями можно на «Чемпионате».