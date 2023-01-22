Полька нахамила Шараповой и Азаренко. Мария сразу поставила на место грубиянку на AO-2012

Польская теннисистка Агнешка Радваньска – бывшая вторая ракетка мира. Australian Open – самый успешный турнир «Большого шлема» в её карьере. В Мельбурне она дважды выходила в полуфинал в 2014 и 2016 годах.

Аналогичного результата в 2012-м Агнешке помешала добиться Виктория Азаренко, одержавшая верх в четвертьфинальном матче (7:6, 0:6, 2:6). На пресс-конференции Радваньска вместо поиска причин неудачи в себе зачем-то сделала выпад в адрес Азаренко и Марии Шараповой.

Радваньска раскритиковала Азаренко и Шарапову за слишком громкий крик

После поражения Радваньска решила говорить не об игре, а о громком крике Азаренко. Радваньска также упомянула Марию Шарапову, с которой на Australian Open не пересекалась.



«Я уже привыкла к крикам соперниц, особенно к Азаренко. Мы же давно друг друга знаем. Что касается Шараповой… Конечно, это раздражает, она кричит слишком громко. Безусловно, можно издавать какие-то звуки. Это же теннис – очень тяжёлая работа. Но иногда они кричат слишком громко. Мне кажется, в этом нет никакой необходимости. Так что если WTA хочет что-то с этим сделать, то почему бы и нет? По-моему, не очень приятно смотреть матч, когда игроки всё время орут. Именно поэтому WTA и хочет что-то изменить», — заявила Радваньска.

Агнешка Радваньска в матче с Викторией Азаренко на Australian Open — 2012 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Разочарование Агнешки в какой-то степени можно понять, но всё-таки причину неудачи в матче с Азаренко ей следовало искать в себе. Она вчистую проиграла второй и третий сеты не из-за криков Виктории, а потому что сама действовала на корте из рук вон плохо. И уж точно не стоило упоминать в своём высказывании Шарапову, которая вообще не имела отношения к той игре.

Марию Шарапову, обыгравшую Екатерину Макарову (6:2, 6:3) и вышедшую в полуфинал Открытого чемпионата Австралии вскоре после матча Азаренко — Радваньска, на послематчевой пресс-конференции спросили, как она относится к критике Агнешки. Мария осадила польку, остроумно и иронично прокомментировав её грубый выпад.

«Радваньска? Она что, ещё не в Польше? Она же уже проиграла? Само собой, мне уже много раз задавали вопрос о криках. В течение всей карьеры я постоянно это слышу. Но вы же видели, как я росла, как я играла с детства. Я всегда была такой, и никто, чьё мнение что-то значит, не советовал мне что-то изменить. Я повторяла это много раз и ещё много раз повторю. Сейчас нет никакого правила, запрещающего кричать, и я ничего не слышала о том, что оно появится. Так что какой смысл обсуждать это?» – сказала Шарапова.

В начале прошлого десятилетия WTA действительно всерьёз рассматривала вопрос о наказании за чрезмерно громкие звуки, которые производят теннисистки после ударов. Проводились исследования уровня шума на разных турнирах. Многие эксперты считали, что судья на вышке должен выносить спортсменкам предупреждение в случае громких звуков во время розыгрыша. Но дальше обсуждения дело не пошло.

Никакого решения по наказанию за крики в итоге не было принято, поскольку это выглядело бы совсем странно. Все теннисистки находятся в равных условиях. Кто-то издаёт относительно тихие звуки во время ударов, у кого-то в силу природных голосовых данных это получается делать громче. В частности, Шарапова и Азаренко входят в лидеры по силе крика. Топ-6 этого рейтинга составляют Мишель Ларшер де Бриту (109 децибел), Мария Шарапова (101 децибел), Моника Селеш (93,2 децибел), Серена Уильямс (88,9 децибел), Винус Уильямс (85 децибел) и Виктория Азаренко (83,5 децибел).

Мария Шарапова и Виктория Азаренко — одни из самых крикливых теннисисток мира Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Громкий крик в теннисе действительно влияет на соперников?

Специалисты знаменитой теннисной академии Ника Боллетьери не раз подчёркивали, что шумный выдох помогает теннисистам выплеснуть психологическое и физическое напряжение, синхронизировать дыхание с ударом, увеличить сосредоточенность и силу. Известные своими громкими криками Селеш и Шарапова проходили обучение именно у Боллетьери. Как и Андре Агасси, которого на US Open — 1988 рефери даже просил быть потише после жалобы Ивана Лендла. Недавно скончавшийся Боллетьери при этом отмечал, что в его академии учат не стонать, а дышать. То есть делается всё это не для того, чтобы сбивать с толку соперника, а чтобы самому лучше выступать на корте.

Ещё крики могут доставлять неудобства болельщикам, которые смотрят матч по телевизору или на трибунах. The Telegraph в своём исследовании утверждал, что публика на матчах де Бриту больше ощущает себя зрителями гонок Формулы-1, чем тенниса. Уровень звукового давления от её максимально громкого крика приближался к порогу комфорта человека, а иногда даже превышал его. О Шараповой писали, что её крик сопоставим с шумом от посадки самолёта на расстоянии 100 метров. Азаренко издаёт короткие, резкие звуки. Их издание сравнило с теми, которые можно услышать на вокзале от проезжающего поезда.

Сбивает ли крик с толку соперника? Легендарная 18-кратная победительница турниров «Большого шлема» Мартина Навратилова считала, что да. Она критиковала Шарапову и Серену Уильямс, обвиняя их в мошенничестве из-за громких звуков на корте. Хотя если на кого-то из теннисисток это влияет, то проблема в большей степени кроется в психологии. Чешка Петра Квитова признала, что крики Шараповой раздражают её только как телезрителя, а на корте не мешают.

«Во время матча их просто не замечаешь. Но когда я смотрю матч по телевизору, это бесит», — сказала Квитова.

В любом случае Агнешка Радваньска на Australian Open – 2012 явно погорячилась, начав говорить о криках Азаренко и Шараповой. По иронии судьбы в финале встретились именно россиянка и белоруска, Виктория легко победила Марию в двух сетах — 6:3, 6:0.

Фото Виктория Азаренко с кубком после победы на Australian Open — 2012 Фото: Lucas Dawson/Getty Images

Радваньска примирилась с Шараповой быстрее, чем с Азаренко

Радваньска продолжила конфронтацию с Азаренко через месяц после Australian Open — 2012. На февральском турнире в Дохе Азаренко подвернула ногу, но доиграла матч с Радваньской и выиграла его, хромая и демонстрируя гримасы боли. После матча Виктория и Агнешка обменялись вялым рукопожатием и даже не посмотрели друг на друга.

«После этого матча я просто потеряла к Азаренко уважение. Я очень разозлилась, потому что происходившее на корте не очень хорошо характеризует женский теннис. Может, она и выиграла матч, а затем турнир, но в большой степени потеряла уважение, так как не думаю, что такое поведение положительно отражается на имидже женского тенниса. На корте много чего случается, бывают разные ситуации, но я считаю, что на высшем уровне такие вещи недопустимы. Она первая ракетка мира, не один год входит в десятку… Не то чтобы мы с ней больше не разговариваем, но хорошо бы придерживаться принципов «честной игры» как на корте, так и вне корта», — сказала Радваньска, которая считала, что Азаренко симулировала боль после падения по ходу матча.

Виктория Азаренко обыграла Агнешку Радваньску во всех очных матчах в 2012 году Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Виктория ответила ей весьма дипломатично, демонстрируя своё превосходство на корте – в сезоне 2012 года она обыграла польку во всех шести очных встречах.

«По-прежнему считаю Агнешку своей подругой, но что я могу поделать? Я бы не снялась с турнира в Дубае, если бы моя травма была ненастоящая. Мне не нравится, когда обсуждают своих соперников. Сколько людей, столько и мнений, так что сказать мне больше нечего. Для меня она остаётся такой же, как была раньше. Это просто эмоции. Я та же, какой была раньше. Меня всё это не волнует. Страсти могут накалиться в соперничестве, но я не принимаю это всё на свой счёт», — заявила Азаренко.

Радваньска дала понять, что уже не обижается на Азаренко во время майского турнира в Мадриде. Агнешка уступила Виктории со счётом 2:6, 4:6, признала закономерность поражения и отдала должное сопернице.

«Виктория – первая в мире и показывает очень хороший теннис. Всегда обидно проигрывать, тем более постоянно одной и той же сопернице. Но недаром же она №1. Приятно, что всех остальных в этом году я обыгрывала, и нужно искать позитив. Жду ли я с нетерпением нового матча с Азаренко? Да, конечно, только, может, хотя бы через пару месяцев», — улыбаясь, ответила польская теннисистка.

Конфликт был исчерпан. Агнешка перестала критиковать Викторию. Позже они посещали совместные мероприятия и дружелюбно фотографировались друг с другом.

Агнешка Радваньска и Виктория Азаренко на вечеринке в Нью-Йорке в 2014 году Фото: Brad Barket/Getty Images

При этом Радваньска намного быстрее примирились с Шараповой. В 2012 году Агнешка и Мария дважды пересекались на корте и после игры обменивались комплиментами. Впервые в финале турнира в Майами, когда Радваньска победила Шарапову со счётом 7:5, 6:4.

«Мария – отличная теннисистка, вторая ракетка мира. Очень приятно обыгрывать таких теннисисток, особенно в финале. Очень здорово победить на таком турнире – он же самый крупный после «Шлемов». Надо провести шесть очень хороших матчей, чтобы выиграть. Сегодня я здорово играла с самого начала и до конца – у меня всё получалось. Мне не на что жаловаться», — сказала Радваньска.



«Сегодня Агнешка сыграла просто прекрасно, была очень стабильна – она постоянно тащила мячи, заставляла меня делать ещё один удар, а я вместо этого допускала ошибку. Сама она почти не ошибалась. Я не использовала свои шансы на брейк-пойнтах – а она использовала. Вот такой был день. Приём у меня тоже был не самый удачный. Когда Радваньска подаёт со скоростью 110 километров в час, а я не выигрываю розыгрыш, значит, что-то не так», — отметила Шарапова.

Агнешка Радваньска и Мария Шарапова Фото: Julian Finney/Getty Images

Шарапова взяла реванш за поражение в Майами во втором матче группового этапа Итогового турнира WTA, обыграв Радваньску со счётом 5:7, 7:5, 7:5. Во втором сете Мария уступала 2:4 и затратила на победу 3 часа 12 минут.

«Поначалу я злилась. Я действовала неправильно, в то время как Агнешка делала именно то, что нужно, и заставляла меня ошибаться. Радваньска неспроста четвёртая ракетка мира. У неё невероятное предвидение – она заранее знает, где будет мяч, и все мячи достаёт, независимо от того, сильный это удар или какой-нибудь низкий резаный. Против неё приходится работать. Мне пришлось напрягаться вплоть до самого конца. Я искала разные пути, чтобы оставлять розыгрыши за собой, и это было совсем не просто», — сказала Шарапова.

Похвала после игры в адрес соперницы исходила и от Агнешки.

«Матч был отличный, борьба в каждом сете шла очень напряжённая. У меня был хороший шанс во втором сете, но я его не реализовала, а после такого обыграть топ-теннисистку уровня Марии очень тяжело», — подчеркнула Радваньска.



Хорошо, что конфликт Радваньской с Азаренко и Шараповой продлился относительно недолго. Хотя его можно было вообще избежать, если бы Агнешка сдерживала эмоции во время Australian Open – 2012.