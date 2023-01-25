«Хочу, чтобы получился белорусский финал». Признания Соболенко на Australian Open

В среду, 25 января, определились последние участницы полуфиналов Australian Open в женском одиночном разряде. Белоруска Арина Соболенко, посеянная на турнире под пятым номером, обыграла представительницу Хорватии Донну Векич со счётом 6:3, 6:2. Соболенко превзошла Векич как по эйсам (9 против 4), так и по виннерсам (38 против 21).

«Я невероятно довольна победой. Был напряжённый матч. Соперница прекрасно играла. Да, я очень рада этой победе», — сказала Арина на послематчевой пресс-конференции.

— Расскажи о давлении, которое испытывала на подаче в первом сете.

— Да, было много непростых моментов. Я говорила себе: оставайся в игре, сражайся, не давай ей лёгких очков, заставь её поработать. Вот, собственно, и всё. Вот как мне удалось выбраться из этой ситуации.

— Ты выиграла все 18 сетов в этом году. Чувствуешь себя на пике?

— Не сказала бы так. Но у меня чувство, что верю: что бы ни происходило на корте, я в состоянии через это пройти.

— Пресс-конференция состоялась чуть позже из-за «Оригинальной девятки» (основательницы WTA-тура. — Прим. «Чемпионата»). Знаешь о них что-то?

— Я очень благодарна за всё, что они сделали для нас. Они просто легенды. Спасибо! Это потрясающе.

— Какие уроки вынесла из предыдущих полуфиналов «Шлемов»? Ты сейчас другой игрок?

— Да, чувствую себя немного иначе. Те три полуфинала я проиграла из-за того, что не была достаточно спокойной на корте. Я перебарщивала. Излишне хотела выиграть «Шлем». Торопилась, нервничала. Кричала, вот это всё. Сейчас спокойнее веду себя на корте. Искренне верю, что это единственное, чего не хватало моей игре. Я пройду через всё это, если буду оставаться сосредоточенной и спокойной на корте.

— Влияют ли на тебя дискуссии по поводу политической ситуации?

— Да, я бы сказала, конечно, сильно влияют. Было непросто, да и по-прежнему непросто. Но понимаю, что это не моя вина. Я тут ничего не контролирую. Я бы сделала что-то, если бы могла. Но ничего не могу. Понимание этого помогает мне оставаться сильной.

Арина Соболенко Фото: Graham Denholm/Getty Images

— Есть ли у тебя подруги из других видов спорта? Как у них с призовыми?

— У меня нет там прямо таких уж друзей. Но я знаю некоторых спортсменок. Знаю, сколько они зарабатывают. В сравнении с тем, что получаем мы, это просто другой уровень [гораздо меньше]. Вот почему я говорю, что очень благодарна за всё, что они [«Оригинальная девятка»] сделали для тенниса. Мне хотелось бы, чтобы во всех видах спорта так платили. В других видах спорта также много работают, и они должны получать больше.

— Думаешь ли о возможном чисто белорусском финале AO?

— Я очень хочу, чтобы он случился. Я знаю, что и Вика [Азаренко] сделает всё, чтобы это стало возможным. Я сделаю всё возможное. Да, это будет история. Это было бы невероятно. Будет сложно осознать, что такое происходит.

— Что это будет означать для Беларуси?

— Что могу сказать? Даже не знаю, честно говоря. Это будет круто. Это поможет другим детям понять, что они могут хорошо выступать в этом виде спорта, стать топ-игроками.

— Когда у Векич были брейк-пойнты, ты не злилась, а была спокойной. Новый подход?

— Да. Раньше я гналась за эйсами, за безумными ударами, чтобы быстро выбраться из ситуации. А сейчас говорю себе: нет уж, поработай. Это нелегко. У тебя будут свои удары, будет подача. Так поработай и нацеливайся на более важные вещи. Это просто другой подход, как вы сказали.

— Чувствуешь себя более уверенно?

— Не люблю слово «уверенность». Как по мне, звучит немного нахально (улыбается). Но теперь я больше верю в себя. А это уже огромная разница.

Арина Соболенко Фото: Mark Kolbe/Getty Images

— Как тебе удаётся оставаться спокойной?

— Стараюсь смотреть на ситуацию в целом. К примеру, я веду с брейком, и, если соперница тоже сделает брейк, ничего плохого не случится. Надо просто продолжать хорошо подавать. Стараюсь оценивать всё в целом, быть расслабленной, думать, что мне надо делать. Вот и всё, собственно.

— Что думаешь о полуфинале с Магдой Линетт?

— Она отличный игрок. Здорово играет на этих неделях в Австралии. Хорошо двигается, хорошо подаёт, контролирует эмоции. Да, она отличный игрок. Будет классная битва. С нетерпением жду её.

— Ты никогда не выходила в финал ТБШ. Изменишь ли подход в полуфинале?

— Это будет отличное испытание для меня, если мне удастся сохранить спокойствие в ключевые моменты. Я уже была в полуфиналах, и все эти качели не помогали мне. Так что сейчас меня ожидает непростое испытание — смогу ли сохранить спокойствие, как мне удавалось это делать в предыдущих матчах.

Полуфинальные пары Australian Open — 2023 у женщин выглядят так: Елена Рыбакина (Казахстан, 22) — Виктория Азаренко (Беларусь, 24) и Магда Линетт (Польша) — Арина Соболенко (Беларусь, 5). Оба матча состоятся в четверг, 26 января. Следить за всеми событиями встреч можно на «Чемпионате».