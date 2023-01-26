«Это был наш ответ». Фанатов с триколором задержали на акции с участием отца Джоковича

Ещё на первой неделе АО боссы австралийского «Шлема» запретили российские и белорусские флаги. При этом ранее на трибуны можно было спокойно проносить символику. Организаторы ТБШ в Мельбурне отреагировали на призывы недовольных. Посол Украины в Австралии и Новой Зеландии Василий Мирошниченко запостил картинку в соцсетях с матча первого круга украинки Екатерины Байндль и россиянки Камиллы Рахимовой, где болельщики размахивали российским триколором. Это и послужило триггером.
«Решительно осуждаю публичную демонстрацию российского флага во время игры украинской теннисистки Екатерины Байндль на кортах АО. Я призываю Tennis Australia немедленно ввести в действие свою политику «нейтрального флага», — написал он.
По информации BBC, фанаты из-за флага часто сталкивались в словесных перепалках, неоднократно приходилось вызывать полицию и охрану. Так что организаторам пришлось действовать максимально решительно. «Наша первоначальная политика заключалась в том, что фанаты могут приносить флаги, но не могут использовать их для внесения сумятицы. Вчера случился инцидент с флагом в районе корта. Запрет вступает в силу немедленно».
Решению запретить символику на трибунах возмутились не только в посольстве РФ в Австралии и Федерация тенниса России, но и в австралийском казачестве. Атаман и блогер Семён Бойков призвал противостоять решению боссов Australian Open.
«Это был наш ответ, попытка показать русский дух. Нескольких болельщиков арестовала и увезла австралийская полиция», — сказал Бойков изданию «РИА Новости Спорт».
Так что после окончания четвертьфинального матча между сербом Новаком Джоковичем и россиянином Андреем Рублёвым группа болельщиков, преимущественно в сербской национальной символике, развернула на ступеньках «Арены Рода Лэйвера» триколор с изображением Владимира Путина. Видео репортёра The Guardian Тумайни Карайол тут же разлетелось в соцсетях. В акции участвовали и сербы, которые скандировали «Сербия, Россия!», а ещё русскоязычные байкеры «Ночные волки». Так как на кортах Мельбурн-парка запрещена символика России, многих на том митинге задержали.
В компании митингующих на Australian Open мелькал и отец Новака Джоковича — Срджан. В ролике, опубликованном на канале Aussie Cossack, пользователи Сети увидели, как он позирует для фотографий с мужчиной, который держит российский флаг с изображением Путина. Отходя от него, Джокович-старший говорит: «Да здравствуют русские».
Отец Джоковича
Фото: youtube.com
Организаторы АО уже направили обращение к команде теннисиста, где попросили ограничить себя в политических высказываниях. А самых активных полиция австралийского штата Виктории арестовала на месте. По последней информации задержаны четыре человека. Как сообщает Tennis Australia, они угрожали охранникам Мельбурн парка.
«Четыре человека в толпе демонстрировали ненадлежащие флаги и символы и угрожали охранникам. Полиция штата Виктория вмешалась и продолжает их допрашивать. Комфорт и безопасность каждого – наш приоритет, и мы тесно сотрудничаем с органами безопасности и властью».
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