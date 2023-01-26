Русский грек в двух шагах от звания первой ракетки! С кем сыграет Хачанов в полуфинале AO

В 2023 году Стефанос Циципас не проиграл ещё ни одного матча, а выход в четвёрку лучших в Австралии для него уже обычное дело.

27 января в Мельбурне пройдут полуфинальные матчи в мужском одиночном разряде на Открытом чемпионате Австралии 2023 года. Борьбу за победу в турнире на взрослом уровне продолжает последний представитель России – 26-летний Карен Хачанов. В утреннем по Москве полуфинале (начало матча – в 6:30 мск) российский теннисист сразится с греком Стефаносом Циципасом.

Во втором матче игрового дня путёвку в финал разыграют сербский чемпион Новак Джокович, ведущий на австралийском мэйджоре борьбу за свой 10-й титул, и американский «сюрприз» Томми Пол, которого никто не мог ожидать увидеть на столь престижной стадии турнира. Начало их матча запланировано на 11:30 мск.

26-летний Хачанов добрался до полуфинальной стадии на втором подряд турнире «Большого шлема». Прошлой осенью Карен совершил долгожданный прорыв, впервые в карьере пробившись в четвёрку лучших на US Open. Для уроженца Москвы участие в Открытом первенстве США 2022 года было 22-м выступлением в карьере в основной сетке ТБШ. И впервые в жизни он смог выиграть пять матчей кряду, которые обеспечили ему попадание в полуфинал, где он в четырёх сетах всё-таки проиграл норвежцу Касперу Рууду – 6:7. 2:6, 7:5, 2:6.

Карен Хачанов Фото: Mark Kolbe/Getty Images

Защищать прошлогодние очки Карену предстоит в сентябре 2023 года, а пока он продолжает своё стремительное движение по мировому рейтингу. В полуфинале Australian Open 18-й сеяный турнира из России сыграет с греком Циципасом, для которого попадание в четвёрку лучших в Австралии является уже довольно привычным делом. Первый в сезоне турнир «Большого шлема» вообще является одним из самых любимых турниров для Циципаса.

За последние пять лет Стефанос четвёртый раз в жизни вышел в полуфинал Australian Open, дойдя до этой стадии третий раз кряду. При этом пока ни разу Циципасу не удавалось пробиться в финал турнира в Мельбурне. В 2019 году грек выиграл всего шесть геймов у испанца Рафаэля Надаля (2:6, 4:6, 0:6), в 2021-м также в трёх сетах довольно легко проиграл россиянину Даниилу Медведеву (4:6, 2:6, 5:7), а в прошлом году провёл свой самый упорный полуфинал, в котором снова проиграл Медведеву – 6:7, 6:4, 4:6, 1:6.

Сейчас в активе грека беспроигрышная серия, насчитывающая девять матчей. В рамках подготовки к Открытому чемпионату Австралии Стефанос выиграл все четыре поединка в одиночном разряде на турнире сборных – United Cup, где его соперниками были такие теннисисты, как Григор Димитров, Давид Гоффен, Борна Чорич и Маттео Берреттини. В отличной форме Циципас приехал в Мельбурн, где за пять матчей лишь в одном столкнулся с ожесточённым сопротивлением.

Стефанос Циципас Фото: Graham Denholm/Getty Images

Четыре из пяти матчей Циципаса в Австралии обернулись для него лёгкой и уверенной прогулкой – ни француз Кентен Алис, ни австралиец Ринки Хидзиката, ни голландец Таллон Грикспор, ни чех Иржи Легечка не смогли выиграть у грека ни одной партии. Только итальянец Янник Синнер сумел заставить третьего сеяного прилично поволноваться, отыгравшись с 0-2 по партиям, но пятый сет Стефанос забрал очень уверенно.

Путь Стефаноса Циципаса к полуфиналу Australian Open — 2023:

1-й круг: Циципас – Алис (64-й номер рейтинга) – 6:3, 6:4, 7:6;

2-й круг: Циципас – Хидзиката (167/WC) – 6:3, 6:0, 6:2;

3-й круг: Циципас – Грикспор (96) – 6:2, 7:6, 6:3;

4-й круг: Циципас – Синнер (15) – 6:4, 6:4, 3:6, 4:6, 6:3;

Четвертьфинал: Циципас – Легечка (81) – 6:3, 7:6, 6:4. 1-й круг: Циципас – Алис (64-й номер рейтинга) – 6:3, 6:4, 7:6;2-й круг: Циципас – Хидзиката (167/WC) – 6:3, 6:0, 6:2;3-й круг: Циципас – Грикспор (96) – 6:2, 7:6, 6:3;4-й круг: Циципас – Синнер (15) – 6:4, 6:4, 3:6, 4:6, 6:3;Четвертьфинал: Циципас – Легечка (81) – 6:3, 7:6, 6:4.

Совсем недавно у нас уже выходил отдельный большой материал, посвящённый подробной биографии Стефаноса. В Мельбурне у него всегда особенная мотивация – в 1956 году здесь олимпийским чемпионом стал его русский дед Сергей Сальников. Правда, не по теннису, а в футбольном турнире – сборная СССР в финале переиграла со счётом 1:0 Югославию. Неудивительно, что своим талисманом Циципас выбрал выцветшую алую футболку сборной Союза – грек возит майку деда с «десяткой» на спине на все турниры в специальном чехле. Стефанос надеется, что однажды семейная реликвия принесёт ему удачу.

И кажется, что сейчас 24-летнему греку выпал лучший в его карьере шанс на выход в финал австралийского первенства. По крайней мере, с Хачановым он играть умеет просто отлично. Все предыдущие пять встреч россиянина и грека во взрослом туре неизменно завершались в пользу Стефаноса – причём лишь однажды Циципас победил на медленном грунте, все остальные четыре матча он оставил за собой на хардовом покрытии.

История личных встреч Хачанова и Циципаса

Разумеется, предвкушая полуфинальное сражение, в общении с Кареном журналисты не могли обойти тему его постоянных поражений от Циципаса: «Помню, что были близкие матчи. Да, мне ещё не удавалось его обыграть. В какой-то степени он – неудобный соперник с его игрой, резаными, подаёт очень хорошо. Буду готовиться, и мне кажется, что перед данным матчем я в лучшей форме, чем был в предыдущие разы», – заметил Хачанов.

В свою очередь, семикратный победитель ТБШ в одиночном разряде Матс Виландер назвал главный козырь греческого теннисиста перед матчем с россиянином. «Стефанос подаёт невероятно хорошо, возможно, из-за более удачного броска. Его подача стала страшным оружием после того, как он смог добиться точности. Это ещё не уровень Новака Джоковича, но сила есть. Игра Стефаноса основана на мощных форхендах, а подача сейчас ему помогает», — приводит слова Виландера Tennis World USA. Заметим, что победа Циципаса или Джоковича в финале АО принесёт триумфатору не только солидный денежный приз, легендарный кубок, но и звание первой ракетки мира.

Знаменитый американский теннисист Джон Макинрой начал уже делиться ожиданиями от финальной встречи Циципаса с Джоковичем, словно Хачанов уже проиграл. При этом сам семикратный чемпион турниров «Большого шлема» в своём «превью» сербско-греческого финала признал, что австралийский турнир является самым непредсказуемым среди всех «Шлемов». Так почему бы такой сюрприз не преподнести Хачанову и не пробиться в свой первый в жизни финал ТБШ?