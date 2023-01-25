«Матч, которого я с нетерпением жду». Циципас — о встрече с Хачановым в полуфинале AO

Греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии. В четвертьфинале он нанёс поражение чеху Иржи Легечке со счётом 6:3, 7:6 (7:2), 6:4.
«Я уверенно себя чувствую со своим теннисом. Не помню, когда играл так хорошо в течение долгого времени. Когда я нахожусь на корте, то не думаю о негативе. Я просто иду туда и играю в игру.
В последнее время я иду к чему-то большему. Я очень рад быть на корте, рад выступать, делать фото с фанатами. Вся эта динамика сделала меня очень голодным и создала у меня большое желание играть в теннис и достигать новых целей.
Полуфинал с Хачановым? Это матч, которого с нетерпением жду. Конечно, я доволен тем, как играю. Хочу создать волшебные впечатления здесь, в Австралии», — сказал Циципас на пресс-конференции.
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