«Матч, которого я с нетерпением жду». Циципас — о встрече с Хачановым в полуфинале AO

Греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии. В четвертьфинале он нанёс поражение чеху Иржи Легечке со счётом 6:3, 7:6 (7:2), 6:4.

«Я уверенно себя чувствую со своим теннисом. Не помню, когда играл так хорошо в течение долгого времени. Когда я нахожусь на корте, то не думаю о негативе. Я просто иду туда и играю в игру.

В последнее время я иду к чему-то большему. Я очень рад быть на корте, рад выступать, делать фото с фанатами. Вся эта динамика сделала меня очень голодным и создала у меня большое желание играть в теннис и достигать новых целей.

Полуфинал с Хачановым? Это матч, которого с нетерпением жду. Конечно, я доволен тем, как играю. Хочу создать волшебные впечатления здесь, в Австралии», — сказал Циципас на пресс-конференции.