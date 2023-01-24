«Клялся, что не буду играть в теннис». За полуфинал АО-2023 побьются «сюрпризы» из Америки

25 января в Мельбурне состоятся четвертьфиналы в нижней половине сетки мужского одиночного разряда Открытого чемпионата Австралии 2023 года. Вне всяких сомнений, всё внимание российских поклонников тенниса будет приковано ко встрече первой ракетки нашей страны Андрея Рублёва с девятикратным триумфатором австралийского мэйджора сербом Новаком Джоковичем.

Но тот факт, что россиянин и серб должны встретиться на этой стадии турнира, чтобы сразиться за выход в четвёрку лучших, просматривался сразу после проведения жеребьёвки. Пятый номер посева Рублёва и четвёртый сеяный Джокович были фаворитами своих частей сеток и должны были добираться до 1/4 финала, тогда как предсказать состав участников другого четвертьфинала среды мог разве только завсегдатай игры в казино.

Из самой нижней четверти сетки, согласно посеву, до четвертьфинала должны были добираться американец Тейлор Фритц (восьмой сеяный) и норвежец Каспер Рууд (второй сеяный). С другой стороны, вряд ли бы кто сильно удивился, если бы до столь престижной стадии турнира добрались бы итальянец Маттео Берреттини, испанец Роберто Баутиста-Агут или немец Александр Зверев. Но ни один из признанных теннисных топов не показал в Мельбурне своей лучшей игры, что дало возможность всем увидеть поистине удивительный состав четвертьфиналистов.

Если 25-летний Томми Пол уже был известен более-менее широкому кругу теннисных экспертов, всё-таки ещё в сентябре прошлого года он входил в топ-30 мирового рейтинга, да и сейчас приехал в Австралию в статусе 35-й ракетки мира, то его соотечественник – 20-летний студент Бен Шелтон – только делает свои первые шаги в мировой элите. Самое время познакомиться с двумя американцами более пристальным образом.

Томми Пол Фото: Lintao Zhang/Getty Images

Уроженец штата Нью-Джерси Пол успешно выступал по юниорам. В 2015 году он выиграл юниорский «Ролан Гаррос» и был третьей ракеткой мира в данной категории. В том же году он и дебютировал на турнирах «Большого шлема», в 18-летнем возрасте пробравшись через квалификацию на домашний US Open. В первом круге основной сетки совсем ещё юный Томми навязал борьбу итальянцу Андреасу Сеппи, но всё-таки проиграл в трёх сетах.

На постоянной основе играть мэйджоры Пол начал только в 2020-м, но собрать комбинацию из четырёх участий в ТБШ в течение одного сезона смог только в прошлом году. Наиболее удачную игру американец показал на Уимблдоне-2022, где он сумел добраться до четвёртого круга. До момента выхода в четвертьфинал Australian Open – 2023 именно этот результат был лучшим показателем теннисиста на ТБШ.

В Мельбурне победитель одного турнира во взрослом туре (Стокгольм-2021) впервые в жизни выиграл четыре матча подряд на турнире «Большого шлема» и теперь имеет отличный шанс на выход в полуфинал. Самую большую победу на проходящем соревновании Томми одержал в матче четвёртого круга, в четырёх сетах сломив сопротивление испанца Баутиста-Агута – 6:2, 4:6, 6:2, 7:5.

«Мы смотрим на людей, с которыми играли всю жизнь, с которыми всегда были на одном уровне, видим, что они добиваются успеха на больших турнирах, и думаем: «Ладно, и я так могу».

При этом, думаю, мы подталкиваем друг друга не только в плане результатов: мы общаемся, помогаем друг другу, хотим, чтобы у других всё получалось.Так что да, у нас хороший коллектив. Конечно, я хочу быть лучшим из нас. Фритц хочет, Тиафо. Все хотят быть лучшими. Это идёт на пользу. Мы все любим посоперничать», — ответил Пол на вопрос о существовании связи между американскими теннисистами.

Бен Шелтон Фото: Graham Denholm/Getty Images

С ещё одним американцем Пол сыграет за выход в полуфинала, и уж Бена Шелтона совершенно точно никто не мог ожидать на такой стадии турнира. Хотя прогресс 20-летнего спортсмена в прошлом сезоне был довольно заметным. Впервые имя этого американца прогремело на «Мастерсе» в Цинциннати, где Бен нанёс поражение пятому сеяному Рууду.

«Я знаю, что у моего отца было две победы над топ-5, а у меня теперь одна. В этой категории он меня обходит. Вообще, классно, что мой отец – бывший профи и я могу на него равняться, проходя все эти моменты», — говорил Шелтон после той победы.

Спустя две недели американец дебютировал на ТБШ, получив уайлд-кард на домашний US Open. Соперник по первому кругу попался вполне рабочий – португалец Нуну Боргес – но молодого Бена не хватило на пятисетовый формат. Три из четырёх сетов завершились на тай-брейках, и пятую партию Шелтон проиграл очень быстро – 6:7, 6:3, 6:7, 7:6, 3:6.

Больше в 2022 году Бен не провёл ни одного матча серии ATP, зато выдал сумасшедший отрезок на челленджерах. В середине ноября он стал победителем челленджера в Шампейне… Американец выиграл 15-й матч и третий челленджер подряд (ранее в Шарлотсвилле и Ноксвилле). До начала ноября он не побеждал на турнирах этой категории. По итогам недели Шелтон дебютировал в топ-100 и занял 97-ю строчку.

А теперь творит чудеса в Мельбурне. На пути к четвертьфиналу Шелтон выиграл два пятисетовых матча – у китайца Чжана Чжичжэня и американца Джеффри-Джона Вулфа, что свидетельствует об явном улучшении физической формы в сравнении с US Open – 2022. А самый качественный теннис Бен показал в матче третьего круга, без видимых сложностей убрав из сетки австралийца Алексея Попырина – 6:3, 7:6, 6:4.

«Первые 12–13 лет жизни клялся, что не буду играть в теннис. Это было делом моего отца. Потом я влюбился в этот вид спорта. Надеюсь, что теперь смогу из этого сделать карьеру», — сказал Шелтон после первого в жизни выхода во вторую неделю ТБШ. В матче с Полом теперь он будет биться за первый в карьере полуфинал ТБШ. Его сказка в Мельбурне всё ещё продолжается.