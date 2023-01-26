В Австралии ещё возможен чисто русский финал! Выйти туда хотят две талантливые юниорки

Уроженки Красноярска и Москвы в полуфинале юниорского Australian Open — 2023. 15-летние Мирра Андреева и Алина Корнеева поспорят за решающий матч, но не друг с другом — девчонки в разных частях сетки, а значит, воскресное дерби всё ещё возможно, остался последний шаг.

С преемственностью в женском теннисе точно всё в порядке. К первом сотне уже подбираются 18-летняя Диана Шнайдер и 19-летняя Полина Кудерметова, поблизости 20-летняя Оксана Селехметьева и 21-летняя Анастасия Захарова. Сёстры Андреевы также уверенно шагают по туру. Например, 15-летняя Мирра — младшая из сестёр — уже 292-я и готова к первому полуфиналу АО в карьере — на «Ролан Гаррос» и USO в 2022 году она уступила в четвертьфинале. В Мельбурне же теннисистка не отдала ни сета и даже не позволяла соперницам добраться до тай-брейка.

Мирра Андреева Фото: IMAGO/ТАСС

У девочки есть и глобальные цели: выиграть все турниры «Большого шлема» и Олимпиаду. И она явно делает шаги навстречу. Мирра заявила о себе ещё в 2022-м, когда забрала четыре турнира ITF, где дебютировала только в этом году: на последнем 60-тысячнике в Израиле она и вовсе обошла 125-ю ракетку мира Ребекку Петерсон, а до этого брала Испанию, Турцию и была в финалах 15-тысячника в Египте и Франции. Так она стала первой в истории теннисисткой, завоевавшей три международных титула в возрасте 15 лет.



Выигрывать ещё больше, говорит Мирра, не даёт менталка — это пока её слабая сторона. «Иногда у меня пропадает характер, могу дать слабину, расплакаться. Но я стала лучше физически и лучше думать», — признавалась Андреева.

Мирра Андреева Фото: teniselespinar.com

Мирра начала тренироваться с шести, хотя к залу привыкла с пелёнок: мать Раиса Андреева брала её на тренировки ещё младенцем, в то время как сама помогала старшей Эрике и подносила ей мячи. Обе сестры показывали результаты как на российских, так и на зарубежных соревнованиях, а старшая ещё и успевала учиться в музыкальной школе. Тогда же их перевели на очно-заочное обучение. Когда они в Красноярске, то ходят на уроки и сдают «долги».



Обе начали заниматься в центре «Теннис-холл» у Кирилла Крюкова. С 2021-го — в московском теннисном центре «Академии «Спартак». Сейчас же их ведёт влиятельное международное агентство IMG, которое и выбивает уайлд-карды на турниры многим своим подопечным — что позволяет играть и получать очки в рейтинг.

Зарабатывать их она продолжит в матче с британкой Раной Акуа Стойбер, там Мирра сыграет в статусе седьмой сеяной и фаворитки полуфиналов.

На пути младшей Андреевой может появиться соотечественница Алина Корнеева. Москвичка никогда не была в Австралии, но уже проводила на рейс вторую сеяную Терезу Валентову, которая доигрывала четвертьфинал с травмой левого бедра: при счёте 0-5 она брала медицинский тайм-аут. Так россиянка оформила реванш за поражение на первенстве Европы до 18 лет. В чешской Мосте Корнеева проиграла хозяйке кортов 3:6, 6:2, 2:6 и увезла серебро соревнований. Плюс, за спиной у Корнеевой победы в паре на 25-тысячниках и титулы серии ITF G3 и G2.

Алина Корнеева Фото: IMAGO/ТАСС

«Это был хороший турнир для меня, — сказала Алина после четвертьфинала АО. Я немного нервничала перед матчем, но чувствовала себя комфортно на «Маргарет Корт Арене». Было не так много людей, что уже не так нервно, ведь, когда пропускаю мяч перед толпой болельщиков, всегда думаю: «О боже!» В Австралии Корнеева чуть дольше, чем идёт сам турнир: несколько дней она ещё путешествовала с мамой по Мельбурну, а теперь ждёт отдыха и поездки в зоопарк.



Своим кумиром в теннисе Алина считает Серену Уильямс: уважает её как за долголетие, так и за титулы. Но особо россиянка фанатеет от Рафаэля Надаля. С ним она встречалась в прошлом году, тогда едва сдерживая слёзы. За выход в финал она сыграет с японкой Саякой Исии.

Кстати, девчонки закончили выступление на австралийском ТБШ в паре — выйти в финал им помешали четвёртые сеяные японки Хаю Киношита и Сара Саито — 3:6, 5:7. А значит, останется больше сил на личную сетку.