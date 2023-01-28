«Он сверхчеловек». Джокович эпически выиграл самый длинный финал в истории на AO-2012

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович вышел в 10-й финал Australian Open, обыграв в полуфинале Томми Пола (7:5, 6:1, 6:2). Все предыдущие решающие матчи в Мельбурне Джокович выиграл, что не сулит ничего хорошего его предстоящему сопернику Стефаносу Циципасу.

Самая эпическая победа Новака приходится на 2012 год, когда он обыграл Рафаэля Надаля (5:7, 6:4, 6:2, 6:7, 7:5) за 5 часов 53 минуты. Это самый длинный матч в истории Australian Open и самый длинный финал всех ТБШ. Вспоминаем одно из величайших теннисных сражений всех времён.

Как проходил легендарный финал Джокович — Надаль

До финала AO-2012 по личным встречам впереди был Надаль — 16:13, но в сезоне-2011 Джокович выиграл все шесть матчей с Рафой, в том числе побеждал его в финалах Уимблдона и US Open. Надаль хотел взять реванш за длительную неудачную полосу. Обстоятельства в какой-то степени играли испанцу на руку. В полуфинале Джокович потратил много сил для победы над Энди Марреем (6:3, 3:6, 6:7, 6:1, 7:5), сломив соперника за 4 часа 50 минут. Рафа на этой стадии напрягался меньше — за 3 с половиной часа справился с Роджером Федерером (6:7, 6:2, 7:6, 6:4).

Перед матчем большинство экспертов отдавали предпочтение Джоковичу, несмотря на свежесть Надаля. Новак – мастер игры на хардовом покрытии. К 2012 году он уже полноценно стал членом «Большой тройки» с Надалем и Федерером. В Мельбурне Джокович впервые оказался в ситуации действующего чемпиона ТБШ, защищающего свой титул непосредственно в финале. И он очень хорошо приспособился побеждать Рафу в самый ответственный момент.

Новак Джокович и Рафаэль Надаль на финале Australian Open — 2012 Фото: Quinn Rooney/Getty Images

Начало матча осталось за Надалем. Рафа выглядел более мобильным, активным и агрессивным, а Новак словно продолжал отходить от изнурительного полуфинала с Марреем. В пятом гейме Надаль сделал брейк, захватив инициативу. Новак быстро пришёл в себя и совершил ребрейк, однако в решающий момент первого сета отдал подачу. Серб отыграл пару сетболов на приёме, но всё-таки не спас положение – 7:5 в пользу Рафы. Партия длилась очень долго — 1 час 20 минут. Это прямо намекало, что зрителей ждёт захватывающее и упорное противостояние.

Во втором сете Джокович сделал работу над ошибками и диктовал Надалю свои условия, заставляя метаться испанца по углам в поисках спасительных слайсов, полусвечек или рассчитывать только на невынужденные ошибки серба. Новак сделал ранний брейк, повёл 4:1 и подавал на сет при 5:3, но Рафа героически взял гейм на подаче соперника. Надаль продолжить почин не смог. Рафа имел «больше» на своей подаче и, казалось, сравнял счёт после удара Джоковича в аут по длине. Новак взял челлендж, поскольку посчитал, что лучше судьи отследил траекторию. Оказалось, что зрение не подвело серба и он оставался в игре. Рафа будто растерялся от такого поворота событий. Испанец допустил двойную ошибку на сетболе, а затем и вовсе отдал партию — 4:6.

Совершенно неожиданно в третьем сете вообще не было интриги. Новак двигался по корту, будто ранее вообще не играл почти 5 часов с Марреем. Серб спокойно доставал все мячи, предугадывал ходы Надаля, действовал быстрее соперника. Джокович быстро повёл 4:1. Рафа быстро понял, что в этой партии ему ловить нечего, и в последних геймах фактически отдыхал. Новак взял сет со счётом 6:2 и вырвался вперёд по сетам — 2:1. На две выигранные партии он потратил всего лишь 1 час 45 минут.

Надаль оказался в очень непростом положении, но не сломался. Рафа первым подавал в четвёртом сете. Каждый гейм на своей подаче давался ему с огромным трудом. Казалось, что брейк Джоковича – вопрос времени. Вероятно, так думал и сам Новак. Конечно, серб иногда допускал ошибки, но не критических масштабов. Со стороны Джокович смотрелся намного убедительнее Надаля. Как часто бывает в таких случаях, всё решили мелочи. Переломный момент четвёртого сета случился в восьмом гейме – Джокович вёл 4:3 и имел 40:0 на подаче Надаля. Рафа невероятным образом спасся, после чего игру ненадолго прервали, пока арену приводили в порядок из-за дождя. Испанец смог перевести дух, хотя всё равно был близок к провалу. В 13-м гейме Рафа дважды отдавал свою подачу и уступал 3:5, но Новак грубо ошибался в ответ. Героический Надаль в буквальном смысле выгрыз победу в полуторачасовом четвёртом сете – 7:6 (7:5).

Джокович и Надаль в финале Australian Open – 2012 встречались на корте в 30-й раз, но до этого ни разу не заканчивали выяснение отношений в пятом сете и на шестом часу игры. Гипотетически фаворитом решающей партии можно было считать Надаля. Он никогда не проигрывал финалы мэйджоров после удачного первого сета. Испанец вырвал победу в четвёртом сете, что было очень важно с точки зрения психологии. Кроме того, время пребывания Новака на корте с учётом полуфинала перевалило отметку 10 часов и стремилось к показателю легендарного матча Джона Иснера и Николя Маю на Уимблдоне-2010. Рафа тоже изрядно подустал, но всё-таки был посвежее.

На деле в пятом сете развернулась игра нервов, в которой в конечном счёте сильнее оказался Джокович. В начале партии сказывалось преимущество Рафы в физике. Новак едва передвигался и действовал, скорее, на автопилоте. Рафа намного проще брал свои подачи, а при счёте 3:2 в свою пользу и вовсе сделал брейк. Надалю оставалось всего ничего – взять свою подачу, чтобы повести 5:2. В таком случае Джокович на фоне колоссальной усталости капитулировал бы при всём своём титаническом характере.

Надаль лидировал 30:15, но затем начал на ровном месте допускать глупейшие ошибки. Да, он отдал всего лишь гейм, но фактически это стало предзнаменованием проигранного сета и матча. Новак получил новый заряд энергии. Джокович уверенно взял гейм на своей подаче и сделал счёт 4:4. Рафа продолжал цепляться, выиграл феноменальный розыгрыш из 31 удара, финалом которого стал удар Новака в сетку и его последующее падение на корт от усталости. Но серба ничто не могло остановить после переломного брейка, когда он избежал отставания 2:5.

В 11-м гейме невозмутимый Джокович взял подачу Надаля. Закрыть матч было делом техники. Рафа пытался удержаться на плаву, даже заработал брейк-пойнт. Все это лишь немного откладывало неизбежный триумф серба. Джокович эффектно подавил Надаля — использовал первый же матч-пойнт точнейшим кроссом. Новак на радостях что-то невнятно прокричал и поковылял обниматься с Надалем. Из-за истощения обоим теннисистам дали стулья, чтобы они могли сидеть во время выступлений организаторов на церемонии награждения.

Новак Джокович с кубком Australian Open — 2012 возле часов с рекордным временем финала Фото: Scott Barbour/Getty Images

Финал Джокович – Надаль продлился 5 часов 53 минуты. Исторический рекорд не только Australian Open, но и всех «Шлемов». Предыдущий рекорд продолжительности финала принадлежал Матсу Виландеру и Ивану Лендлу – на US Open в 1988 году они выясняли отношения почти на час меньше (4 часа 54 минуты). В 2012 году в США ровно столько же бились Энди Маррей и Джокович. Но там Новак уступил в марафонском сражении.

Что касается исключительно Australian Open, то в этом году тот же Маррей в игре второго круга с Танаси Коккинакисом чуть было не замахнулся на рекорд Джоковича. 35-летний Энди обыграл Танаси (4:6, 6:7, 7:6, 6:3, 7:5) за 5 часов 45 минут. Матч стал вторым по длительности в истории AO. Новак обратил на это внимание.

«Энди, феноменальный бойцовский дух большого чемпиона! Очень вдохновляет! Молодец, друг. Не хватило всего восьми минут. Извини, дружище», – обратился Джокович к некогда принципиальному сопернику в соцсетях и приложил фото с часами после финала Australian Open – 2012, длившегося 5 часов 53 минуты.

Реакция на выдающуюся игру Джоковича и Надаля в финале Australian Open — 2012

На церемонии награждения Новак и Рафа едва стояли на ногах и приветствовали зрителей словами «Доброе утро», поскольку их матч завершился в 1:37 по местному времени.

Джокович радовался победе, но при этом отдал должное сопернику и даже выразил сожаление по поводу того, что титул нельзя отдать ему и Надалю одновременно.

«Разумеется, я очень хотел выиграть. Доволен своими действиями сегодня. Сегодня у меня были шансы обыграть сильнейшего соперника. Я очень рад такому старту сезона 2012 года. И ещё очень важный для меня момент — за весь 2011 год я не показывал такого тенниса, как здесь. Всем, кто смотрел матч, было очевидно, что мы с Рафой на корте отдали последнюю каплю энергии, которая у нас была. Думаю, что эта победа одна из лучших для меня, хотя бы потому, что мы играли почти шесть часов, это невероятно. Я горд тем, что был участником этого матча и внёс свою лепту в историю, присоединился к теннисной элите – игрокам, которые выигрывали этот турнир несколько раз.

Для меня большая честь играть, когда на трибуне находится Род Лэйвер, другие великие игроки и 15 000 болельщиков, которые не покидают стадион, несмотря на то что уже почти два часа ночи. Надаль — один из лучших теннисистов всех времён, один из самых уважаемых игроков в туре. Сегодня мы творили историю. К сожалению, в финале не бывает двух победителей. Жаль, что Рафа не может отпраздновать так же, как я. Я желаю ему всего наилучшего в этом сезоне и надеюсь, что у нас будет ещё немало таких финалов», — сказал Новак.

Новак Джокович и Рафаэль Надаль после финала Australian Open — 2012 Фото: Lucas Dawson/Getty Images

Надаль признался, что гордится собой и ему совершенно не стыдно за такое поражение, хотя он и считает его очень тяжёлым.

«Я в порядке. Устал, конечно. Физически один из тяжелейших матчей, что я когда-либо играл, если не самый тяжёлый. Думаю, что мы сыграли великолепный матч. На мой взгляд, это было отличное шоу. И я счастлив быть участником этого матча и турнира в целом. Это правда. Я очень хотел победить, и в то же время очень доволен своей игрой. У меня были шансы выиграть у лучшего игрока в мире на сегодняшний день. Игра была абсолютно равной. Давненько я не чувствовал, что практически не уступаю Новаку. Для меня всё это очень позитивно. Я очень доволен своим психологическим настроем, в этом плане всё было как в моих лучших матчах. В целом более чем доволен началом сезона, ничего не скажешь. Да, у меня был шанс сделать счёт 5:2 в пятом сете. Я не попал простой обводящий удар с бэкхенда, но всё бывает в таких матчах. Камбэк Новака является одним из лучших в истории. Он умеет это делать. Этот матч – особенный. Он навсегда останется в моей памяти, но не потому, что я проиграл, а из-за того, как именно мы играли на корте. Самое важное для меня – в течение 2011 года я не играл так хорошо, как сегодня. Я очень рад, что действительно нахожусь на правильном пути.

Хочу поздравить Новака и его команду — вместе они снова сделали нечто фантастическое. Мы показали сегодня отличный теннис. Я рад, что стал частью такого великого события. Да, я не люблю проигрывать, но это поражение одно из тех, за которое мне не стыдно. Теперь Джокович — лучший в мире. Пять побед на турнирах «Большого шлема», другие многочисленные титулы, всё это говорит — он номер 1 сейчас. Посмотрим, чего он добьётся дальше. Также спасибо всей моей команде, без которых мой выход в финал был бы невозможен. Они очень помогали мне и поддерживали меня по ходу турнира. Благодарю всех организаторов, свою группу поддержки и персонально Рода Лэйвера — вы сделали этот финал особенным. Возможно, во многих отношениях это лучший турнир в мире. Последнее и самое важное — ещё раз благодарю всех зрителей, любителей тенниса. Я провёл здесь две недели, и ваша любовь и поддержка многому меня научили. Теперь я продолжу сражаться», — заявил Надаль.

Дядя и тренер Рафы Тони Надаль тоже остался довольным выступлением своего племянника и подопечного, несмотря на поражение.

«Рафа был очень близок к победе в финале Открытого чемпионата Австралии, это был великолепный матч. Оба игрока показали теннис невероятно высокого уровня и проявили психологическую стойкость. Рафа всерьёз верил в свою победу, но в финале ему противостоял соперник, который играл идеально. Новак умеет на корте всё — и защищаться, и атаковать. Я доволен выступлением Рафы и его борьбой в финале, даже несмотря на поражение», — отметил Тони Надаль.

Тони Надаль не расстроился из-за поражения Рафы в финале Australian Open — 2012 Фото: Scott Barbour/Getty Images

Многие теннисисты и эксперты активно высказывались о финале Джокович – Надаль, называя его лучшим в истории. Но, пожалуй, самую яркую характеристику матчу дал журналист BBC Джонатан Оверенд.

«Я чувствую себя как будто с похмелья. Раз за разом я пересматриваю этот последний сет и задаюсь вопросом — что же там произошло и было ли это на самом деле? Прямо как в начале фильма «Мальчишник в Вегасе» — я понимаю, что там случилось что-то очень важное. Мне так кажется. Да, случилось, подсказывает мне телевизор. Это просто попытка собрать разрозненные впечатления воедино. Так что единственный свидетель произошедшего — мой верный блокнот. После большинства финалов мэйджоров он напоминает дневник какого-нибудь математика или безумного программиста — испещрённый цифрами, кругами, пометками и прочими каракулями. Блокнот подсказывает мне, что это был один из величайших матчей всех времён. На час дольше самого длинного финала в истории турниров «Большого шлема», самый долгий за всё время проведения Australian Open и, что самое главное — знаковый для новой эпохи, точно так же, каким был финал Уимблдона 2008 года между Федерером и Надалем. Но что сделало финал Australian Open — 2012 года таким памятным, так это невероятный накал борьбы, схватка характеров и высочайший уровень игры соперников в концовке матча.

Не стоит забывать, что и Новак Джокович, и Рафаэль Надаль на второй неделе турнира прошли тяжёлые испытания. Новака испытывали на прочность Ллейтон Хьюитт, Давид Феррер и Энди Маррей, а Рафу — Томаш Бердых и Роджер Федерер. Оба соперника ближе к концу матча двигались как в тумане, на шестом часу своего противостояния, но при этом они продемонстрировали лучший теннис на турнире. Одну из лучших игр, что мы когда-либо видели. Да, я думал, что с Джоковичем всё кончено. Целых три раза. Первый раз это было в конце четвёртого сета, когда Надаль сравнял счёт в матче и рухнул на колени. Какое фото — оно навсегда останется со мной. Я впервые решил, что с Джоковичем всё кончено в седьмом гейме решающего сета. Внезапно Новак вернулся в игру. Потом, после первого розыгрыша в девятом гейме, я снова решил, что Джокович окончательно повержен. После пяти с половиной часов игры в розыгрыше из 31 удара на подаче Надаля мы увидели яростные удары с безукоризненной точностью, интенсивность которых только возрастала. В конце концов Джокович промахнулся и рухнул на корт. Блистательный Надаль подпрыгнул и закричал от радости. Всё кончено? Признаюсь, я опять так и подумал. Тем не менее концовка прошла по сценарию Джоковича. Подача за подачей, глубокий форхенд за форхендом, молниеносный приём за приёмом. Он выиграл следующие три гейма на чистом мастерстве, стальных нервах и непоколебимой уверенности в себе. Эта новая невероятная эпоха расширяет границы доступного и ведёт спорт в неведомые дали.

Да, поражение — это всегда болезненно, но всё это вознаграждается пониманием того, что ты играешь в величайшую эпоху. Осознание того, что рано или поздно у тебя будет своя победа над каждым из участников этого золотого квартета. По состоянию на сегодня Джокович — безоговорочный первый номер. Он выиграл три ТБШ подряд, четыре из последних пяти, а на «Ролан Гаррос» попытается заполучить и четвёртый. На протяжении 54 часов с 19:30 в пятницу по 1:30 понедельника по местному времени он провёл почти 11 часов на корте, демонстрируя невероятный теннис в матчах с двумя из лучших теннисистов мира. Он выиграл оба матча, в пятом сете брал верх со счётом 7:5. Он сверхчеловек. Джокович — это подлинный чемпион в современном спорте», — подчеркнул Оверенд.

В 2012-м Джокович в третий раз победил в Мельбурне и стал пятым в Открытой эре теннисистом, выигравшим три титула «Большого шлема» подряд (во всех случаях в финале побеждал Надаля, Рафа прервал серию на «Ролан Гаррос» — 2012). До него подобное удавалось только Роду Лэйверу (обладателю «Календарного шлема» – 1969), Питу Сампрасу (1993-1994), Роджеру Федереру (2005-2006 и 2006-2007) и Рафаэлю Надалю (2010). По общему количеству «Шлемов» Новак оставил позади того же Лэйвера и приблизился к Борису Беккеру и Стефану Эдбергу.

В течение следующих 11 лет Джокович на порядок превзойдёт не только Беккера и Эдберга, но и множество других легенд. Сейчас серб ведёт битву с Надалем за историческое лидерство по выигранным ТБШ. У Надаля 22 титула, у Новака – 21. Серб сравняется с испанцем в случае победы над Стефаносом Циципасом в грядущем финале Australian Open – 2023. Гонка на этом не закончится, поскольку Рафа наверняка попытается восстановиться от травм и показать лучшую версию себя на следующем «Ролан Гаррос».

Соперничество Джоковича и Надаля радует болельщиков уже больше десятилетия, что очень приятно. Центральное место в нём занимает именно финал AO-2012 – один из лучших (если не лучший) матч в истории тенниса. Сейчас Новаку 35 лет, Рафе – 36 лет. Закат легенд уже близок, но, возможно, они ещё успеют порадовать зрителей чем-то хотя бы немного похожим на то, что было в Мельбурне 11 лет назад.