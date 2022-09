Американцам результат понравился. Как сыграли самый длинный финал в истории US Open

Британец Энди Маррей обыграл серба Новака Джоковича (7:6, 7:5, 2:6, 3:6, 6:2) в финале US Open 2012 года. Маррей и Джокович выявляли сильнейшего 4 часа и 54 минуты, что является историческим рекордом турнира наряду с битвой шведа Матса Виландера и чеха Ивана Лендла в решающем матче US Open — 1988.

Финал Маррей – Джокович входит в топ-5 по длительности среди всех матчей в истории US Open, но до вершины недотягивает. Дольше выясняли отношения только Стефан Эдберг и Майкл Чанг в полуфинале турнира в 1992-м (5 часов 26 минут), Карлос Алькарас и Янник Синнер в 1/4 финала в этом году (5 часов 15 минут), Паоло Лоренци и Жиль Симон во втором раунде в 2006-м (4 часа 58 минут), Альберт Рамос-Виньолас и Денис Истомин в первом раунде в 2017-м (4 часа 55 минут).

Маррей и Джокович не дотянули до рекорда всех времён по продолжительности одной отдельно взятой игры, но их финальную битву можно смело назвать самым интересным матчем в новейшей истории US Open. Предлагаем погрузиться во времена 10-летней давности.

Новак Джокович и Энди Маррей на финале US Open – 2012 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Как проходил финал между Марреем и Джоковичем

Финал US Open – 2012 стартовал с места в карьер. Зрителям с самого начала скучать не пришлось. Теннис был очень весёлым с обилием «качелей» в обе стороны. Джокович подавал первым – Маррей всухую забрал гейм. Новак совершил совершенно нехарактерные для себя четыре невынужденные ошибки.

.Джокович сразу же сравнял счёт на приёме, не дав Энди как следует насладиться успехом. В третьем гейме Новак на своей подаче уступал 0:40, но на характере выгрыз положительный для себя результат и впервые в матче захватил лидерство. При этом количество глупых ошибок в исполнении обоих теннисистов зашкаливало. Новак проиграл три гейма кряду и уступал 2:4. В седьмом гейме Маррей был близок к очередному брейку, но Новак дожал его в догонялках при счёте «ровно». Далее Энди снова отдал свою подачу.

Дело дошло до тай-брейка. Джокович вёл 2:0, потом 5:3 и подавал, но череда необъяснимых фейлов серба привела к тому, что Маррей имел пять сетболов – причём зарабатывал их исключительно на приёме, а разбазаривал только на подаче. На шестом сетболе Энди наконец-то нормально подал и дожал Новака. Тай-брейк завершился со счётом 12:10 и стал самым продолжительным в истории финалов US Open. До этого рекордными были тай-брейки в финале 1976 года между Джимми Коннорсом и Бьорном Боргом и в финале 1987 года между Иваном Лендлом и Матсом Виландером, которые закончились со счётом 11:9.

Во втором сете Джокович безнадежно горел 0:4. Ценой героических усилий он стал догонять Маррея и сделал счёт 5:5. Казалось, что в матче наступил перелом в пользу серба, но его соперник сумел собраться. Энди удержал свою подачу, а затем забрал чужую в лучших традициях начала сета.

Маррей сделал весомую заявку на победу, но Джокович не собирался сдаваться. Каждый гейм третьего и четвёртого сетов был нервным и зачастую решался на «больше-меньше». Серб в подавляющим большинстве случаев оставлял британца не у дел. 7:6, 7:5, 2:6, 3:6 – такие цифры горели на табло к началу решающей пятой партии.

На первые четыре сета теннисисты потратили четыре часа. Джокович часто терял равновесие на корте и падал. Новак даже менял обувь по ходу матча, но это не помогало решить проблему. Серб с трудом стоял на ногах. Маррей тоже устал, хотя всё-таки выглядел посвежее. Энди сделал брейк в начале пятого сета и повёл 3:0. На этот раз британец не дал Джоковичу шансов совершить камбэк. Новак пытался зацепиться при счёте 2:4, но не смог забрать гейм. После этого серб фактически выбросил белый флаг. Энди уверенно подал на матч и стал победителем US Open – 2012.

Энди Маррей — победитель US Open — 2012 Фото: Elsa/Getty Images

Американцам результат почти пятичасового противостояния понравился. Всё-таки публика в Нью-Йорке больше симпатизировала британцу Маррею, чем сербу Джоковичу. Рейтинги тоже не подкачали. Мужской финал US Open – 2012 собрал рекордную телеаудиторию в США с 2007 года, Полностью или частично матч посмотрели 16,2 миллиона американцев. Это на 4,4 миллиона больше, чем в случае победы Джоковича над Рафаэлем Надалем в 2011 году, и на 10,3 миллиона больше, чем два года назад, когда Надаль обыграл Джоковича. И это несмотря на то, что из-за дождя финальный поединок был перенесён с вечера воскресенья на вечер понедельника.

В финале хватало и примечательных статистических моментов, не считая длительности матча и тай-брейка.

Маррей прервал 27-матчевую беспроигрышную серию Джоковича на турнирах «Большого шлема», проводимых на харде. В её рамках серб выиграл Australian Open 2011 и 2012 годов, US Open — 2011 и вышел в финал Открытого чемпионата США 2012 года. Маррей стал первым в истории мужского тенниса игроком, сумевшим выиграть в одном сезоне Олимпийские игры и US Open. Впервые с 1936 года турнир «Большого шлема» в одиночном разряде выиграл представитель Великобритании (тогда это удалось Фреду Перри). Чемпион юниорского US Open — 2004 Маррей стал всего лишь третьим теннисистом, сумевшим повторить свой успех на взрослом турнире. До него это делали Энди Роддик (юниорский титул – 2000, взрослый – 2003) и Стефан Эдберг (юниорский титул – 1983, взрослый – 1991, 1992).

Немного забегая наперёд — Джокович сыграл три самых продолжительных мужских финала в истории турниров «Большого шлема», выиграв два из них: Australian Open — 2012 с Надалем (5 часов 53 минуты), Уимблдон-2019 с Роджером Федерером (4 часа 57 минут) плюс проигранная битва с Марреем на US Open – 2012 (4 часа и 54 минуты).

Энди Маррей вмешался в доминирование «Большой тройки», но его подкосили травмы

Важный итог US Open — 2012: впервые с 2003 года четыре мужских турнира «Большого шлема» в сезоне выиграли четыре разных игрока. На Australian Open победил Джокович, на «Ролан Гаррос» — Рафаэль Надаль, а на Уимблдоне — Роджер Федерер. В 2003-м в Австралии чемпионом стал Андре Агасси, в Париже — Хуан-Карлос Ферреро, в Лондоне — Федерер, а в Нью-Йорке — Энди Роддик.

Начались разговоры о том, что выигравший первый «Шлем» после четырёх предшествующих поражений в финалах Маррей вмешается в доминирование «Большой тройки» Джокович – Надаль – Федерер и сделает её «Большой четвёркой». На это намекал сам Новак, признавший закономерность победы Энди.

«Конечно же, любое поражение — это очень обидно. Я расстроен тем, что проиграл этот матч, но, с другой стороны, я понимаю, что отдал сегодня все силы для победы. Я очень старался вернуться в борьбу. Сегодня у меня был отличный соперник. Энди более, чем кто-либо другой, заслужил эту победу. Я в этом уверен, потому что уже долгие годы он является топ-теннисистом. Маррей проиграл четыре своих финала на мэйджорах и наконец одержал победу, поэтому хочу в первую очередь поздравить его с этим успехом. Я определённо рад за него. То, что сегодня победил Энди, а не я, Федерер или Надаль, означает, что наше соперничество выходит на новый уровень, Это делает теннис ещё более интересным для зрителей», — заявил Джокович после матча.

К слову, тренером Маррея выступал не кто иной, как Иван Лендл — участник вышеупомянутого сверхдлинного финала с Виландером в 1988-м. Кроме того, Иван, как и Энди, проиграл свои первые четыре финала ТБШ, но выиграл пятый – «Ролан Гаррос» в 1984 году. Джуди Маррей, капитан сборной Великобритании в Кубке Федерации и мать Энди, считает, что подобный опыт Лендла помог её сыну победить на US Open.

«Лендл помог Энди осознать, как следует действовать в решающие моменты игры, когда никоим образом нельзя терять концентрацию. С этим, например, отлично справляются Роджер и Рафа. Ивану самому доводилось проходить через всё это, так что его опыт, безусловно, очень важен для Энди», — сказала Джуди.

Лендл был убеждён, что 25-летний Маррей только начинает по-настоящему врываться в большой теннис.

«Пока что мы даже не приблизились к тому, чего Энди может достигнуть. То, что он сделал на US Open — результат проделанной нами большой работы. Этот матч был очень важен для Энди, учитывая то, что он недавно потерпел досадное поражение от Джоковича в Мельбурне. Но зато в том матче Энди понял, что может на равных сражаться с титанами мирового тенниса. А вот теперь Энди прибавил чемпионский кубок US Open к своему олимпийскому золоту. Я счастлив, что он смог победить. Уверен, что в будущем мы с ним добьёмся большего», — подчеркнул Лендл.

Энди Маррей и Иван Лендл на US Open — 2012 Фото: Dan Istitene/Getty Images

Сам Маррей призвал поубавить градус восхваления в свой адрес после победы на US Open. Эндли отказался вешать на себя заочно присвоенное звание лучшего игрока сезона и отверг идею награждения рыцарским орденом.

«Невероятное ощущение. Так обидно было проиграть Уимблдон, но потом стать олимпийским чемпионом и победителем в Нью-Йорке – это потрясающе! Меня часто раньше спрашивали, почему я не побеждал в турнирах «Большого шлема»? Сейчас я думаю, что из-за комбинации нескольких факторов. Против меня играли великие теннисисты, я не был уверен в собственных силах… Но сейчас я счастлив, что переборол себя. Конечно, в этом большая заслуга и моего тренера Ивана Лендла.

Меня часто спрашивали про ожидания нации. На большей части пресс-конференций поднималась эта тема, и это, конечно, добавляло давления. Я старался не думать об этом, но, когда подавал на матч, понял, насколько это важный момент для британского тенниса и спорта. Наша страна давно не одерживала такой победы. Конечно, я горжусь тем, что достиг этой вершины. И теперь мне не придётся отвечать на этот дурацкий вопрос (смеётся). Думаю, «облегчение» – это самое подходящее слово для того, чтобы описать мои чувства на данный момент. Да, я очень, очень рад, что смог победить, потому что поражение со счёта 2:0 по сетам было бы очень трудно пережить.

Многие писали о том, что мне нужно присвоить рыцарское звание. Не знаю, что сказать об этом… Мне кажется, что для этого нужно больше, чем один или два хорошо проведённых турнира. Думаю, что люди говорят про это из-за того, что с момента предыдущей победы британца в турнире «Большого шлема» прошло много времени. Пока рано говорить об этом.

Считаю ли я, что, выиграв Олимпиаду и US Open и выйдя в финал Уимблдона, стал лучшим игроком сезона? Нет, я так не думаю. Не думаю, что провёл лучший сезон в туре, нет. Да, последние несколько месяцев получились отличными, но теннис не заканчивается на «Шлемах». Новак отлично проводит турниры серии «Мастерс». Роджер вернулся на первую строчку рейтинга.

Надо помнить весь сезон. Он начинается в январе и заканчивается в ноябре. Да, есть четыре «Шлема», но есть и множество других турниров, есть рейтинг. Я думаю, что первая ракетка мира и есть лучший игрок года. Нельзя рассчитывать только на «Шлемы». На других турнирах тоже нужно хорошо выступать. Я играл недостаточно хорошо, чтобы быть первым в мире. Я бы сказал, что в этом году Новак или Роджер станет лучшим», — подытожил Маррей после финала.

Авансы в адрес Маррея были обоснованными. Энди действительно разбавил доминирование «Большой тройки». В 2013-м он обыграл Джоковича в финале Уимблдона, став первым британцем, выигравшим этот турнир на траве за 77 лет. После этого он получил статус офицера ордена Британской империи.

Энди Маррей, его жена Ким Сирс, родители Джуди и Уилл на вручении титула офицера ордена Британской империи Фото: John Stillwell — WPA Pool/Getty Images

Третий и последний «Шлем» Энди выиграл на Уимблдоне-2016, а перед этим доходил до решающих стадий «Ролан Гаррос» и Australian Open. В том же году Маррей стал первой ракеткой мира, оставив позади «Большую тройку».

На волне успеха Маррей указом королевы Елизаветы II был посвящён в рыцари-бакалавры Британской империи с 1 января 2017-го. Он стал самым молодым рыцарем в истории Великобритании в возрасте 29 лет.

C того же 2017 года Маррей перестал добиваться успеха на корте. Он пропускал много времени из-за постоянных травм и операций на бедре. Дошло до того, что Энди выдал трёхлетнюю серию без побед над теннисистами из топ-10. Перед Уимблдоном-2022 Маррей вернулся в топ-50 рейтинга, но о былом успехе уже речь не идёт.



Приходится констатировать, что сейчас 35-летний британец является обычным середняком в теннисе. Недалёк тот час, когда Энди Маррей завершит карьеру и сосредоточится на воспитании четверых детей со своей женой Ким Сирс. Обидно, что травмы помешали Энди добиться большего на корте, но имеющийся результат всё равно более чем солидный. Только Маррей и Стэн Вавринка сумели выиграть более одного «Шлема» (у обоих по три) в эру «Большой тройки».



«Возможно, выступай я в другую эпоху, я бы выиграл больше турниров, но тогда я не был бы столь хорош», — утверждает Маррей, которому однозначно есть чем гордиться.