«Ради такого стоит жить». Джокович геройски вытащил самый долгий финал в истории Уимблдона

Финал Уимблдона-2019 между Новаком Джоковичем и Роджером Федерером (7:6, 1:6, 7:6, 4:6, 13:12) продолжался 4 часа 57 минут. Это самый длинный решающий матч в истории турнира. Ранее рекорд принадлежал финалу-2008 между Рафаэлем Надалем и Федерером (6:4, 6:4, 6:7, 6:7, 9:7), который прошёл за 4 часа 48 минут.

В обоих знаковых исторических финалах Роджер уступил. Федерер остаётся лидером по победам на Уимблдоне (8), но чувство нереализованных возможностей наверняка всё ещё терзает его. В 2008-м швейцарец назвал поражение от Надаля самым обидным в своей карьере. После проигрыша Джоковичу в 2019-м мнение пришлось пересмотреть. 37-летний Федерер был ближе к титулу, чем 11 лет назад. Уступать было ещё неприятнее.

Рукопожатие Новака Джоковича и Роджера Федерера на финале Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

Финал между Федерером и Джоковичем стал первым матчем в истории турнира, дошедшим до решающего тай-брейка. Правило о тай-брейке после 12:12 в пятом сете было введено на турнире именно в 2019-м, что ещё больше должно огорчать швейцарца.

Возможно, при былом раскладе Роджер сумел бы дожать Новака в игре нервов. Но правила одинаковы для всех, а история не терпит сослагательных наклонений. Федерер дважды проиграл в финалах Уимблдона, которые зачастую входят в рейтинг топ-3 лучших матчей в истории тенниса.



Всё-таки финал-2019 котируется немного ниже финала-2008. Во-первых, в противостоянии Рафы и Роджера не было сетов с односторонним доминированием (Федерер выиграл вторую партию у Джоковича со счётом 6:1). Во-вторых, тот самый тай-брейк при счёте 12:12 подпортил впечатление. Не будь этого правила, игра могла бы продлиться ещё очень долго. Вряд ли Новак и Роджер побили бы рекорд Джона Иснера и Николя Маю по самому длинному теннисному матчу всех времён, но всё-таки интрига возросла бы на порядок.

Как проходил финал Уимблдона-2019

При счёте 2:1 в первом сете Федерер заработал брейк-пойнт, но упустил его. Всю партию швейцарец смотрелся лучше, но не смог избежать тай-брейка. Роджер вёл 5:3 и подавал, но затем последовали простейшие ошибки. Четыре мяча подряд Федерер фактически подарил сопернику. Это была типичная ситуация для противостояния Роджера и Новака в последние годы — швейцарец в целом играет лучше, но всё собственноручно отдаёт в ключевой момент.

Во втором сете Роджер раскрепостился и заиграл свободно. Новак особо не сопротивлялся и легко отдал партию (1:6). Федерер набрался уверенности, но сам понимал, что дальше такой лёгкости не будет. В третьем сете при счёте 5:4 швейцарец получил сетбол, однако Новак не дрогнул. Дело снова дошло до тай-брейка, и снова швейцарец посыпался. Отчетливо было заметно огромное психологическое преимущество Джоковича над Федерером. Роджер сам всё отдавал в решающий момент. Тай-брейк в третьем сете исключением не стал. Федерер раз за разом ошибался. Сам. Заслуга Джоковича в этом минимальная.

В четвёртой партии Федерер мог подать на сет при счёте 5:2, но у Джоковича появились первые за матч брейк-пойнты. Первый из них швейцарец отыграл ударом слева по линии навылет после розыгрыша из 35 ударов. Это рекордный розыгрыш в истории Уимблдона для мужских одиночных финалов. Восторгу публики не было предела. На втором Роджер допустил ошибку. Но всё-таки гейм при 5:4 провёл организованно и перевёл финал в решающий пятый сет.

Как упоминалось выше, на этом Уимблдоне тай-брейк игрался при 12:12. Настоящая драма разыгралась при счёте 7:7. Роджер сделал брейк, повёл 8:7 и вышел подавать на титул. Два эйса подряд принесли ему два матчбола, но затем случился кошмар. Невынужденная ошибка справа, после которой последовали неподготовленный выход к сетке и ещё две ошибки. Девятый титул Уимблдона был уже практически в руках, но резко уплыл. На тай-брейке снова лучше был Джокович – 7:3.

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон вручила кубок чемпиону Уимблдона-2019 Новаку Джоковичу Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Джокович и Федерер провели рекордный по продолжительности финал в истории Уимблдона, но в истории турниров «Большого шлема» он занимает второе место. Самый длинный решающий матч был сыгран в 2012 году на Australian Open между Джоковичем и Надалем. Победил тогда за 5 часов 53 минуты тоже Новак (5:7, 6:4, 6:2, 6:7, 7:5).

Ключевой момент финала Уимблдона-2019? Пожалуй тот, когда в пятом сете Джокович отыграл два матчбола на приёме при 7:8. Новак геройски вытащил самый долгий финал в истории турнира, выиграв первый решающий тай-брейк в истории одиночных матчей на Уимблдоне – ранее они игрались до преимущества в два гейма. Тай-брейк был введён после того, как на турнире-2018 оба мужских полуфинала продолжались дальше счёта 6:6 в пятом сете, а один вообще играли шесть с половиной часов до счёта 26:24.

Роджер проиграл матч, в котором был лучше Новака почти по всем статистическим показателям. Федерер взял на 14 очков больше (218-204), показал лучшее, чем у соперника, соотношение активно выигранных очков и невынужденных ошибок (+32 против +2), лучшую конверсию брейк-пойнтов (54% против 38%), был более эффективен на обеих подачах, а также у сетки. Этого было недостаточно.

Цифры свидетельствовали о том, что Роджер начал сдавать, в первую очередь психологически. Финал Уимблдона-2019 стал 22-м поражением Федерера в играх, где он имел матчболы (1,48% от всех проведённых встреч). Для сравнения, Рафаэль Надаль проиграл восемь подобных игр (0,69%), Новак Джокович – три (0,28%). При этом за 14 лет с 2000-го Федерер проиграл таких матчей 14, а с 2015-го – восемь. Три поражения швейцарцу нанес Джокович (больше всех), в том числе – в финале завершившегося Уимблдона.

32-летний Джокович по количеству уимблдонских титулов сравнялся с Бьорном Боргом и по состоянию на 2019-й уступал только Питу Сампрасу (7) и Федереру (8). В 2021-м Новак взял шестой Уимблдон, а в этом году может встать в один ряд с Сампрасом, если обыграет Ника Кирьоса в финале.

В 2019-м Новак в пятый раз защитил титул «Большого шлема». В личном противостоянии с 37-летним швейцарцем – 20-кратным чемпионом «Шлемов» – Джокович на тот момент вышел вперёд 26-22, выиграв пятую встречу подряд (четвёртый из пяти финалов на «Шлемах»).

Комментарии Федерера и Джоковича после матча

Роджер был крайне разочарован, хотя нашёл и положительный момент – доказательство своей долговечности на высшем уровне.

«Что сегодня пошло не так? Один удар. Не знаю, какой из двух матчболов. Можете вы выбрать (улыбается). Я выиграл на 14 очков, но это не имеет значения. Знаю, что́ сделал хорошо, и могу быть доволен тем, как сыграл. Новак уже давно вмешался в наше с Рафой господство. Мы прекрасно знаем, насколько он силён. Джокович много лет это показывает. Каждая его победа, каждая его серия это подтверждает.

Стараюсь не переживать, забыть и извлечь из поражения позитив, которого было полно. Тай-брейк, который ввели только в этом году, хуже игры по старинке? Меня всё устраивало. Я уважаю правила. Не знаю, хотел ли я играть тай-брейк, – меня устраивали оба сценария. Трудно сказать, было ли бы проиграть 2:6, 2:6, 2:6 проще, чем это. В конце концов, это неважно. Я сам не знаю, что чувствую сейчас: разочарование, грусть, досаду. Я упустил такой невероятный шанс, что сам поверить не могу. Но уже ничего не поделать.

Параллели с 2008-м? Этот матч был побыстрее: не было перерывов на дождь. Темнота не надвигалась. В остальном трудно сказать. Я оба раза проиграл, так что это единственное сходство, которое вижу я (улыбается). Надеюсь, я помог людям поверить, что 37 – это ещё не конец. Чувствую себя отлично. Конечно, теперь мне нужен будет перерыв, чтобы прийти в себя – в том числе физически, – но всё хорошо. Я не мог сделать больше, чем сделал, и всё равно в порядке. Это важно. Всё хорошо, и я желаю того же другим 37-летним», — заявил Федерер.

Новак Джокович и Роджер Федерер в финале Уимблдона-2019 Фото: Getty Images

Джокович отметил важность своей победы и отдельно остановился на трудности, которые возникают из-за поддержки соперника со стороны болельщиков.

«Ради такого стоит жить. Подобные матчи наделяют смыслом каждую минуту, проведённую на корте. Сегодня перед выходом на корт я пообещал себе, что сохраню спокойствие и концентрацию. Я знал, что атмосфера будет такая, какой она была. Роджер играет очень хорошо. Я всё это предвидел и визуализировал у себя в голове. Возможно, это психологически был самый изнурительный матч, который я когда-либо играл. Самый физически изнурительный был финал Австралии с Надалем, который продлился шесть часов. Но ментально этот не сравнится ни с чем, и сейчас я несказанно счастлив сидеть тут перед вами победителем.

Я был в одном очке от поражения. Да в этом матче вообще всё было. Его запросто мог выиграть Федерер. Он очень хорошо подавал весь матч, и мне было очень сложно читать его подачу. Был небольшой флешбэк к US Open, когда я тоже отыграл два матчбола. В такие моменты я просто стараюсь не терять веры в себя и концентрироваться на том, чтобы вернуть мяч сопернику. Приём сегодня не очень хорошо у меня работал, но в самые важные моменты – на трёх тай-брейках – я нашёл свою лучшую игру.

Играть с Роджером, особенно на траве – это постоянное давление. Он стоит близко к линии независимо от того, с кем играет: летит ли подача со скоростью 240 км/час или, как моя, 190. Он очень хорошо блокирует удары, очень хорошо читает игру. Он исключительно талантлив, и у него идеальная для травы игра. Так что я знал, что, как только возможность появится, я должен буду действовать остро и пользоваться ею. Мне это не всегда удавалось, особенно на приёме второй. Оставалось только бороться, и я это делал и нашел свою игру, когда она была нужнее всего.

В этом матче я играл не только с Роджером Федерером, но и с трибунами, которые почти целиком болели за него. Ну как такое можно не заметить? Атмосфера и так наэлектризованная, а когда момент критический и борьба равная, поддержка трибун, конечно, помогает. Когда этой поддержки у тебя нет, тебе приходится искать её внутри себя (улыбается). Иногда пытаешься это игнорировать, но всё довольно сложно. Я люблю эту энергию преобразовывать – скажем так. Когда трибуны кричат «Роджер», я слышу «Новак». Созвучно же! Понимаю, звучит глупо, но я стараюсь так делать, убеждать себя, что так и есть.

Гонка с Роджером и Рафой? Ну я-то гонюсь за ними, но они тоже выигрывают «Шлемы». Как я уже говорил, мы друг друга толкаем вперёд. Я думаю, они основная причина, по которой я ещё играю на этом уровне. То, чего достигли они, вдохновляет меня на то, чтобы повторить и превзойти это. Удастся ли мне, не знаю. Но для меня возраст – это не преграда, но не всё зависит от меня. Я не знаю, сколько буду играть, будет ли у меня шанс на шлемовый рекорд или рекорд по неделям в качестве №1. Не всё зависит от меня», — сказал Джокович.

Финал-2019 в контексте современных реалий

Джокович сыграет против Ника Кирьоса в финале Уимблдона-2022. Скорее всего, одержит победу, завоюет 21-й «Шлем» за карьеру, опередит по этому показателю Федерера (20), но продолжит уступать Надалю (22).

Роджеру Федереру уже 40 лет. Он не завершил карьеру, но вряд ли когда-либо выиграет крупный турнир. Три года назад его основной проблемой была психология, но к ней добавились постоянные травмы, из-за которых швейцарец уже давно не блещет на больших турнирах. Джоковичу сейчас 35 лет. Серб ещё как минимум пару сезонов продолжит демонстрировать высокий уровень. В этом году Уимблдон провёл церемонии в честь 100-летия Центрального корта с участием чемпионов прошлых лет. Новак и Роджер на ней присутствовали. Вот что они сказали.

«Я провёл очень много матчей на этой площадке, и сейчас странно находиться на ней в другой роли. Здесь я пережил свои самые большие победы и самые болезненные поражения. Надеюсь, что смогу ещё раз здесь сыграть», — заявил Федерер.

Новак Джокович и Роджер Федерер в финале Уимблдона-2022 Фото: Ryan Pierse/Getty Images

«Я сказал Федереру, что его любит огромное количество людей, что его очень тепло встретили. И что ему нужно вернуться, чтобы мы сыграли ещё один раз – он и сам об этом говорил. Мы все видели, что творилось, когда он вышел на корт. Все вскочили на ноги, демонстрировали любовь и уважение к нему. Роджер — легенда во всех смыслах этого слова.

Конечно, по ходу карьеры Федерер был одним из моих главных соперников. Странно видеть, что сейчас он пропускает турниры. Последние несколько лет у него проблемы с травмами. И он сам говорил, что было странно видеть его на Уимблдоне в другой роли. Для тенниса очень важно, чтобы такой человек играл как можно больше, потому что это привлекает огромное внимание и приносит пользу всем нам», — сказал Джокович.

Очень хочется верить в то, что слова легендарных теннисистов воплотятся в жизнь. Зрители однозначно заслужили увидеть ещё хотя бы одно противостояние Джоковича и Федерера на кортах Уимблдона.