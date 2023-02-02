Лучшие образы чемпионок Australian Open! Выбираем самые интересные фотосессии — рейтинг

Открытый чемпионат Австралии завершился, как всегда, яркой фотосессией чемпионки. Арина Соболенко отправилась с победным кубком на природу и предстала перед публикой в необычном образе. Такой мы её ещё не видели. За последние годы все теннисистки после финала старались оставить на память яркие фото и запоминающийся облик. Но чей же образ вам нравится больше всего? Все девушки – красавицы и умницы, поэтому расставить их в этом списке по порядку очень сложно. Чей образ самый запоминающийся, самый яркий, самый необычный – решать вам.
Чья фотосессия самая интересная, чей образ самый яркий? Критерии, почему одна теннисистка должна стоять в списке выше другой, определяете вы сами. В комментариях можете объяснить свой выбор и оценить рейтинг вообще.
Этот Рейтинг, как и все прочие, создают пользователи «Чемпионата». Победительницы АО распределяются в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме.
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2008. Мария Шарапова (Россия)
20-летняя Мария Шарапова стала чемпионкой Australian Open, победив в финале в двух сетах ещё одну теннисную красавицу Ану Иванович – 7:5, 6:3. Это был первый и единственный титул россиянки в Австралии и третий «Шлем» в карьере. Любопытно, что этой победой Мария сняла так называемое «проклятье Энен». До этого с 2003 года ни одна теннисистка, обыгрывавшая Жюстин по ходу турнира до финала, не становилась потом чемпионкой. Шарапова в Мельбурне-2008 победила бельгийку в четвертьфинале, да ещё и с «баранкой» — 6:4, 6:0.
Свою чемпионскую фотосессию Мария провела на катере на реке Ярра.
2023. Арина Соболенко (Беларусь)
В финале Арина Соболенко одержала волевую победу над Еленой Рыбакиной из Казахстана. Для Арины это был первый «Шлем» в карьере, а всего это уже третья победа теннисисток из Беларуси на Australian Open.
Чемпионскую фотосессию теннисистка провела в Ботаническом саду на берегу озера и катаясь на лодке.
2013. Виктория Азаренко (Беларусь)
В 2013 году Виктории Азаренко удалось защитить титул. В финале она одержала волевую победу над китаянкой Ли На. Для Азаренко это был второй «Шлем» в карьере.
Чемпионская фотосессия прошла в Ботаническом саду.
2011. Ким Клейстерс (Бельгия)
Бельгийка Ким Клейстерс одержала в финале волевую победу над китаянкой Ли На, отыгравшись с 0:1 по сетам. Это была первая победа Ким в Мельбурне, четвёртая на «Шлемах» и третья, одержанная в статусе теннисной мамы.
Чемпионская фотосессия прошла на пляже Брайтон-бич – одном из символов Мельбурна. Это место известно во всём мире в том числе благодаря разноцветным пляжным домикам, которым уже больше 100 лет.
2012. Виктория Азаренко (Беларусь)
Чемпионкой турнира стала Виктория Азаренко, которая в финале в двух сетах, да ещё и с «баранкой» обыграла Марию Шарапову. Это была первая победа представительницы Беларуси в одиночных разрядах на «Шлемах». Благодаря победе в Мельбурне Виктория сумела стать первой ракеткой мира.
Одна из первых фотосессий новой чемпионки прошла прямо в раздевалке.
2018. Каролина Возняцки (Дания)
Каролина Возняцки выиграла свой первый «Шлем» в карьере, победив в финале Симону Халеп. Благодаря этой победе датчанка в очередной раз вернула себе звание первой ракетки мира.
Чемпионскую фотосессию Каролина провела в Ботаническом саду на берегу озера, а также катаясь с призом на лодке.
2020. Софья Кенин (США)
В финале 21-летняя Софья Кенин, уроженка Москвы, выступающая за США, одержала волевую победу над Гарбинье Мугурусой. Кенин стала самой юной чемпионкой АО за последние 12 лет. В 2008-м Шарапова выиграла турнир в 20 лет. Это пока единственный «Шлем» в карьере Софьи.
Чемпионская фотосессия прошла на берегу реки Ярра.
2016. Анжелика Кербер (Германия)
В финале Анжелика Кербер обыграла в трёх сетах Серену Уильямс и не позволила той защитить прошлогодний титул. Кербер стала первой представительницей Германии, выигравшей «Шлем» после успеха Штеффи Граф на «Ролан Гаррос» — 1999.
2006. Амели Моресмо (Франция)
В 2006 году чемпионкой турнира стала француженка Амели Моресмо. Это был первый «Шлем» в её карьере. Соперница по финалу Жюстин Энен в начале второго сета при счёте 1:6, 0:2 снялась с матча из-за желудочных спазмов. Любопытно, что на пути к решающему поединку Моресмо ещё два раза заканчивала встречи досрочно, когда её соперницы отказывались от борьбы. Это было в третьем круге с Михаэллой Крайчек и в 1/2 финала с Ким Клейстерс.
Чемпионская фотосессия Амели прошла в Ботаническом саду Мельбурна.
2019. Наоми Осака (Япония)
В финале турнира японка Наоми Осака победила чешскую теннисистку Петру Квитову. Для Наоми это был второй «Шлем» подряд после US Open – 2018. Благодаря этому успеху она стала первой ракеткой мира.
Чемпионскую фотосессию Осака провела на пляже Брайтон-бич, гуляя вместе с призом босиком по песку и позируя на фоне знаменитых разноцветных пляжных домиков.
2021. Наоми Осака (Япония)
Японка Наоми Осака после побед в 1/4 финала над Симоной Халеп и в полуфинале над Сереной Уильямс справилась в решающем матче с американкой Дженнифер Брэйди. Для Осаки это был четвёртый и пока последний мэйджор в карьере.
Чемпионская фотосессия прошла на лужайке возле Дома правительства.
2005. Серена Уильямс (США)
Серена Уильямс на пути к решающему матчу отыграла в полуфинале у Марии Шараповой три матчбола – 8:6 в третьем сете. Финальный поединок с Линдсей Дэвенпорт Серена начала тоже с поражения в первом сете со счётом 2:6, но потом одержала волевую победу, причём с «баранкой» в решающей партии – 6:0. Эта победа стала второй для Уильямс в Австралии и седьмой на «Шлемах».
Чемпионскую фотосессию американка отправилась проводить на природе. Он с удовольствием позировала с кубком на мельбурнском водном такси, которое возило её по реке Ярра. А судно называлось «Ребекка».
2022. Эшли Барти (Австралия)
Чемпионкой турнира стала первая ракетка мира Эшли Барти, обыгравшая в финале американку Даниэль Коллинз. Для Эшли это был первый титул в Мельбурне, а всего – третий мэйджор. До «Карьерного шлема» Барти не хватило победы на US Open. Вскоре после победы в Австралии она заявила о завершении карьеры.
Чемпионская фотосессия прошла на лужайке возле выставочного комплекса Мельбурна.
2010. Серена Уильямс (США)
В финале первая ракетка турнира Серена Уильямс обыграла в трёх сетах обладательницу уайлд-кард Жюстин Энен из Бельгии. Эта победа стала для американки пятой в Австралии и 12-й на «Шлемах». Кстати, она впервые смогла защитить титул в Мельбурне.
Чемпионская фотосессия снова прошла вечером на фоне пёстрых клумб Мельбурн-парка.
2014. Ли На (Китай)
После двух выходов в финал Australian Open китаянка Ли На с третьей попытки наконец завоевала здесь титул. В решающем матче она в двух сетах с «баранкой» победила словачку Доминику Цибулкову. Это был второй «Шлем» в карьере Ли На после «Ролан Гаррос» — 2011. И в конце сезона-2014 китаянка завершила выступления в профессиональном теннисе.
2009. Серена Уильямс (США)
В том году в полуфинал Australian Open пробились три россиянки – Вера Звонарёва, Динара Сафина и Елена Дементьева, а также Серена Уильямс. В борьбе за выход в решающий матч американка в двух сетах справилась с Дементьевой, а Сафина оказалась сильнее Звонарёвой. В решающем матче Серене хватило 59 минут, чтобы победить Динару – 6:0, 6:3. Этот титул стал для Уильямс четвёртым в Мельбурне и 10-м на «Шлемах». После этой победы американка вернула себе звание первой ракетки мира.
Чемпионская фотосессия прошла вечером на фоне пёстрых клумб Мельбурн-парка.
2007. Серена Уильямс (США)
В 2007 году Серена Уильямс победила в финале Марию Шарапову – 6:1, 6:2. Это был третий успех американки в Мельбурне и восьмой «Шлем» за карьеру. Интересно, что на тот момент Уильямс занимала 81-ю строчку рейтинга и стала первой несеяной теннисисткой, выигравшей титул с 1978 года (Крис О’Нейлл).
Чемпионская фотосессия прошла в парке возле пальм и акаций.
2017. Серена Уильямс (США)
В финале встретились две сестры Уильямс, и победила младшая – Серена. Этот титул стал для неё седьмым в Австралии и 23-м «Шлемом» в карьере. Таким образом, американка обошла Штеффи Граф, у которой было 22 «Шлема». Благодаря этой победе Уильямс-младшая вернула себе звание первой ракетки мира, но ненадолго. Вскоре выяснилось, что она играла на турнире, будучи беременной. В том же году у Серены родилась дочь Олимпия. Теннисистка вернулась в тур, но больше выиграть «Шлемов» не смогла.
2015. Серена Уильямс (США)
Серена Уильямс победила в финале в двух упорных сетах Марию Шарапову. Для американки это был шестой титул на Australian Open и 19-й «Шлем» в карьере. С этой победы начался невероятный спурт американки в сезоне-2015 – она выигрывала один мэйджор за другим и была остановлена лишь в полуфинале US Open итальянкой Робертой Винчи.
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