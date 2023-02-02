Лучшие образы чемпионок Australian Open! Выбираем самые интересные фотосессии — рейтинг

Открытый чемпионат Австралии завершился, как всегда, яркой фотосессией чемпионки. Арина Соболенко отправилась с победным кубком на природу и предстала перед публикой в необычном образе. Такой мы её ещё не видели. За последние годы все теннисистки после финала старались оставить на память яркие фото и запоминающийся облик. Но чей же образ вам нравится больше всего? Все девушки – красавицы и умницы, поэтому расставить их в этом списке по порядку очень сложно. Чей образ самый запоминающийся, самый яркий, самый необычный – решать вам.

Чья фотосессия самая интересная, чей образ самый яркий? Критерии, почему одна теннисистка должна стоять в списке выше другой, определяете вы сами. В комментариях можете объяснить свой выбор и оценить рейтинг вообще.

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