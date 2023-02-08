«Когда ты в топ-10, не нужно играть квалификацию». Рыбакина возвращается после финала AO

9 февраля чемпионка Уимблдона 2022 года Елена Рыбакина, представляющая Казахстан, впервые после поражения в финале Australian Open — 2023 от Арины Соболенко вернётся на корт. Уроженка Москвы заявилась на хардовый турнир категории WTA-500 в Абу-Даби, и её соперницей во втором круге станет бывшая первая ракетка мира Каролина Плишкова. В преддверии турнира Рыбакина дала обстоятельное интервью журналистке Eurosport Рем Абулейль, в котором, в частности, рассказала об Уимблдоне, AO и о том, что сопутствовало этим турнирам.

Помимо прочего, Елена объяснила, почему не слишком успешно провела вторую половину сезона-2022 после оглушительного успеха на Уимблдоне. По словам спортсменки, не получившей рейтинговых очков за турнир, она пыталась играть слишком часто, чтобы набрать очки и квалифицироваться на Итоговый турнир WTA в Форт-Уэрте, чего в итоге ей сделать так и не удалось.

«Конечно, я показала отличный результат на Уимблдоне. Но появляются такие сомнения — может, это просто удача. Может, повезло с сеткой или что-то в этом роде. Такие мысли бывают. Когда выступаешь не так, как хотела, то не показываешь ожидаемых результатов. И тогда закрадываются сомнения. Расписание было очень напряжённое. Я не получила очков [за Уимблдон], стремилась попасть на Итоговый турнир WTA, старалась играть на многих турнирах. Конечно, после Уимблдона много чего было. Было нелегко играть везде. Моя подготовка к хардовому сезону оказалась урезанной. Но, в конце концов, это тоже опыт. Каждую неделю можно узнать о себе что-то новое».

Australian Open — 2023 для действующей чемпионки Уимблдона начался с матча аж на 13-м корте. Фанаты в соцсетях были возмущены таким решением организаторов, однако Рыбакину не смутило, что ей предстояло играть на непрестижной арене. «Я бы сказала, что меня это не удивило. Я хорошо выступала в последние три года, если посмотреть на результаты, но всегда есть что-то, что невозможно контролировать: ковид, травмы, ещё что-то. Учитывая весь опыт, в этот раз мне действительно было без разницы, на каком корте играть. Раньше, бывало, думаешь: ох, я предпочла бы другой корт. Но в этот раз я была готова играть где угодно», — говорит Елена.

После Australian Open Рыбакина впервые в карьере поднялась на 10-е место в рейтинге WTA. Елена признаёт, что это даёт определённые преимущества. «Теперь лучше можно понимать своё расписание. К примеру, в Дохе [на следующей неделе] меня ожидает квалификация, так что тут ничего нельзя предсказать (так как список участниц формировался ещё до АО-2023, теннисистка оказалась лишь в листе ожидания в основную сетку. — Прим. «Чемпионата»). А вот когда ты в топ-10, всё можно легче планировать. Есть возможность пропустить первый круг и за счёт этого получить лишние дни для тренировок. Это помогает, когда путешествуешь», — сказала теннисистка.

Елена Рыбакина Фото: Mackenzie Sweetnam/Getty Images

Несмотря на титул на Уимблдоне, популярность Рыбакиной в мире растёт не так быстро, как было с Наоми Осакой и с Эммой Радукану. В этом Елена также видит плюс. «Ничего такого особо не чувствуется. После этого большого достижения я не чувствую, что что-то серьёзно изменилось. Но, когда я вернулась в Казахстан, там, конечно, всё было иначе. Я встречалась с детьми, меня так поддерживали. Там всё было иначе. Но такое чувство было только в Казахстане. Хотя в Мельбурне, когда я играла первый матч, я видела, что на меня пришло посмотреть гораздо больше людей, несмотря на то что я играла не на большом корте. Было очень приятно», — говорит она.

Взаимоотношения с тренером

На Australian Open многие подметили любопытную деталь: Рыбакина излучает спокойствие на корте, а её тренер Стефано Вуков, напротив, ведёт себя весьма эмоционально. Некоторые, и в их числе 21-кратная чемпионка ТБШ в парах Пэм Шрайвер, усмотрели в этом неуважение в адрес спортсменки и посоветовали ей найти другого наставника. Однако Елена по окончании турнира выступила с заявлением, в котором встала на защиту специалиста. «Интернет — он большой, знаете. Кто-то может оставить комментарий, не подумав, а затем это подхватывают и создают шум. Некоторые люди что-то сказали. Но они совсем меня не знают. Они не знают мою команду. И меня это очень удивило. Если есть какие-то проблемы, всегда можно подойти ко мне и обратиться напрямую. Но люди решили выложить это в интернет. Поэтому я продемонстрировала, что всё в порядке, всем следует оставаться на своих местах и не вносить сумятицу.

Елена Рыбакина Фото: Lintao Zhang/Getty Images

Если вы видите меня только на корте, вы не знаете, что происходит вокруг. Даже если я выгляжу спокойной, конечно, я всегда беседую с тренером. Конечно, я послушаю его во время матча. Иногда мне действительно нужна энергия. Я ведь довольно спокойный человек. Во время матча я могу излишне много думать о себе, сильно сосредоточиться на себе, и тогда нужно что-то такое, что помогает быстро понять, что происходит вокруг. Тренер очень помогает мне. Мы открыто беседуем друг с другом. Мы сотрудничаем уже четыре года. Иногда у меня бывают плохие дни, но этого могут не видеть. Конечно, когда мы на корте, я с уважением отношусь к нему, стараюсь прислушиваться и получать всю информацию, которую только можно», — объяснила она свою позицию.

В заключение Рыбакина дала понять, что считает себя универсальной теннисисткой. «Я хорошо чувствую себя на всех покрытиях. Забавно переходить с одного покрытия на другое. В этом и прелесть спорта — всё время адаптироваться. Уверенно чувствую себя на траве. Раньше вообще никогда не думала, что буду так успешна. По юниорам я играла на траве всего один или два раза и не добилась успеха. Когда я начала работать с тренером, то сказала, что мне не нравится трава, я не понимаю, как на ней играть. А ведь именно там я добилась наивысшего достижения. А свой первый трофей WTA я завоевала на грунте. Думаю, я могу играть на всех покрытиях», — сказала Елена.

Также на турнире в Абу-Даби выступают россиянки Дарья Касаткина (первый номер посева), Вероника Кудерметова (4), которые были освобождены от матчей первого круга, и Людмила Самсонова (8), которая в первом раунде одержала волевую победу над американкой Клэр Лю, попавшей в основную сетку как лаки-лузер.