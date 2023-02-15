Рублёв 3-й раз за сезон проиграл на старте. В Роттердаме у него не было даже брейк-пойнтов

В среду на крупном турнире ATP-500 в Роттердаме завершились поединки первого круга. А накануне в борьбу вступили первая ракетка соревнований Стефанос Циципас и чемпион US Open – 2021 Даниил Медведев (шестой номер посева). Циципас без больших проблем справился с финном Эмилем Руусувуори, а вот Медведев сотворил камбэк в матче с Алехандро Давидович-Фокиной из Испании.

Для Даниила Медведева турнир в Роттердаме один из самых любимых. Часто даты проведения соревнования попадают на день рождения россиянина. Однако лучшим результатом Даниила здесь пока был полуфинал (2019). А вот другие россияне здесь побеждали. Турнир впервые был проведён в 1972 году, и нынешний розыгрыш – 50-й, юбилейный. За это время чемпионами тут становились Евгений Кафельников (1999), Михаил Южный (2007) и Андрей Рублёв (2021), до финала также добирались Александр Волков (1992), Кафельников (1996) и Южный (2010).

По итогам жеребьёвки Медведев оказался в одной половине сетки с Андреем Рублёвым, получившим в Роттердаме второй номер посева. При удачном продвижении по турниру они могли встретиться в полуфинале. О такой вероятности говорили некоторые эксперты: «Думаю, что Рублёв и Медведев должны пройти первый круг. У Рублёва будет тяжёлый матч, де Минор очень цепкий противник, но темп игры у Андрея выше. Наши ребята в том году показали, что входят в число сильнейших теннисистов мира, поэтому они могут пройти далеко, вплоть до победы на турнире, мы рассчитываем на хорошие результаты, но нужно посмотреть, насколько они сейчас готовы», — приводит слова Андрея Ольховского ТАСС.

Как уже было сказано, в первом круге чемпиону турнира-2021 на старте достался в соперники австралиец Алекс де Минор. Ранее теннисисты встречались трижды, и счёт был 2-1 в пользу Алекса. Сначала он победил в Вашингтоне и Милане U21 в 2018-м, а в Монте-Карло-2022 успех уже праздновал Рублёв. Де Минор в своё время был 15-й ракеткой мира, а сейчас занимает 25-е место в рейтинге ATP. За карьеру австралиец завоевал шесть титулов и восемь раз побеждал до этого действующих игроков топ-10, включая Медведева на «Мастерсе» в Париже-2022 и Рафаэля Надаля на United Cup – 2023.

Рублёв неудачно начал игру, много ошибался, не выручала и подача. Первый мяч проходил у него через раз. И когда дело доходило до второй подачи, то очки он забирал с большим трудом – 38%. Уже в третьем гейме де Минор сделал брейк – 2:1. А у Андрея не было ни шанса взять подачу соперника. Впрочем, во втором сете у россиянина тоже не было ни одного брейк-пойнта. Алекс снова в третьем гейме сделал быстрый брейк, после чего довёл матч до победы – 6:4, 6:4 за 1 час 21 минуту.

Вот так Андрей Рублёв третий раз в сезоне проиграл на старте соревнования. До этого он дважды оступился в первом матче на двух турнирах в Аделаиде. Де Минор во втором круге сыграет с Максимом Кресси. Что касается Рублёва, то он отправляется на связку двух турниров на Ближнем Востоке – Доха – Дубай. А в Роттердаме остался единственный россиянин – Даниил Медведев, который в четверг сразится с местным теннисистом Ботиком ван де Зандсхулпом.