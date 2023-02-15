Медведев вернулся с камбэком! Волевая победа россиянина в первом матче после провала на АО

Самый крупный мужской турнир третьей недели февраля проходит в Роттердаме. На соревнование категории ATP-500 съехались сразу пять представителей топ-10 – Стефанос Циципас, Андрей Рублёв, действующий чемпион турнира Феликс Оже-Альяссим, Хольгер Руне и Хуберт Хуркач, а также чемпион US Open – 2021 Даниил Медведев, занимающий сейчас 11-е место в рейтинге ATP. Любопытно, что в два последних приезда в Нидерланды россиянин был посеян под первым номером, но проигрывал уже в стартовом круге (2020, 2021), при этом в 2022-м Даниил данный турнир пропустил.

Помимо Рублёва и Медведева, в основной сетке Роттердама из россиян оказался ещё и Аслан Карацев, который успешно преодолел квалификацию. Но в первом круге Аслан по всем статьям проиграл Григору Димитрову – 1:6, 3:6 за 59 минут. После выхода в полуфинал турнира в Пуне Карацев проиграл четыре матча подряд в основных сетках, включая Australian Open. Он уже откатился на границу топ-100 и рискует потерять возможность попадать на ТБШ напрямую. Полуфиналист «Ролан Гаррос» — 1989 Андрей Чесноков в интервью «Чемпионату» прокомментировал ситуацию: «А что было с Карацевым в последние десять лет? Он же всегда был трёхсотой ракеткой или даже похуже. Нет ничего удивительного в его провалах — в том числе на турнире в Роттердаме. Про него толком никто не знал до Australian Open двухлетней давности. Один раз чудо случилось — и сразу все заговорили про Аслана. В своё время он играл очень много на различных челленджерах — вот и набрал такую сумасшедшую форму. А сейчас приезжает на турнир: играет один-два матча и вылетает с него. В такой ситуации никак форму не наберёшь. С победами на маленьких турнирах приходит уверенность в себе. Сейчас в игре он ошибается непозволительно много. Карацеву нужно играть больше матчей, тогда ситуация сможет измениться».

Во вторник вступил в борьбу и Даниил Медведев. Это первый выход на корт россиянина после Australian Open, где он сошёл с дистанции уже в третьем круге. Тогда его остановил в трёх сетах американец Себастьян Корда. И вот спустя 3,5 недели Даниил снова появился на публике. Противостоял ему в стартовом матче Роттердама испанец с русскими корнями Алехандро Давидович-Фокина. Теннисисты уже встречались почти два года назад на «Мастерсе» в Мадриде. Тот поединок запомнился любителям тенниса тем, что Медведев бурно выражал свою нелюбовь к грунтовому покрытию, хотя в итоге и одержал волевую победу.

Конечно, в Роттердаме совсем другое покрытие – хард, и на нём россиянин чувствует себя гораздо увереннее. Но не всё так просто. «На этом турнире сильный состав, все соперники сложные. Давидович-Фокина — это рабочая лошадка, он будет рыть землю, впиваться в корт до самого конца и бесплатно ни один мяч не отдаст, будет тяжёлый матч. Они уже играли ранее, правда, на грунте, и тогда Медведев в трёх сетах победил. Даня четыре года входил в топ-10, сейчас будет неплохо доказать, что он может туда вернуться», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

Старт поединка получился нервным. Оба теннисиста много ошибались, испытывали проблемы с подачей. Даниил при каждой неудаче жестикулировал о чём-то в сторону своего бокса. Россиянин не смог реализовать брейк-пойнты в первом и третьем геймах. А вот соперник воспользовался первым же шансом и повёл – 3:1. При счёте 4:2 россиянин сумел добиться обратного брейка, но тут же упустил свою подачу – 5:3. Но и испанец не подал на сет – 5:4. В 10-м гейме на подаче Даниила шла упорнейшая борьба, и с шестого сетбола Давидович-Фокина дожал соперника и повёл по сетам – 6:4 за 50 минут. Любопытно, что точно такой же счёт в пользу Алехандро был и в первой встрече этих теннисистов в Мадриде.

В третьем гейме второй партии Даниил вцепился в подачу соперника и с четвёртого брейк-пойнта его додавил – 2:1. С этого момента россиянин заиграл практически без ошибок, полностью перехватил инициативу и быстренько довёл партию до победы – 6:2 за 34 минуты. Интересно, что если в первом сете у Медведева было семь ударов навылет, а у испанца – 12, то во втором ситуация полностью перевернулась – 14 – 6. В третьей партии Даниил продолжил давить на соперника и сразу же сделал два брейка – 3:0. Но испанец отыграл одну подачу – 3:1. После этого продолжилась череда брейков до счёта 5:2, и в этот момент Медведев подал на матч – 4:6, 6:2, 6:2 за 1 час 57 минут. Вот такой камбэк после провала на АО! Однако стоит отметить, что в этот день подача у Даниила работала далеко не идеально. Первым мячом он попадал в 62% случаев, на первой подаче выиграл 68%, а на второй – 42%.

Вот так Даниил Медведев одержал вторую подряд волевую победу над испанцем Давидович-Фокиной с учётом их поединка на «Мастерсе» в Мадриде-2021. В четверг в рамках второго круга россиянин сразится с победителем пары Ботик ван де Зандсхулп – Кентен Алис.