Кудерметова выбила американскую чудо-девочку! Дальше — битва за финал с 1-й ракеткой мира

16 февраля на турнире WTA в Дохе (Катар) проходят четвертьфинальные матчи. Первыми на корт вышли россиянка Вероника Кудерметова (восьмой номер посева) и американка Кори Гауфф (4), 11-я и шестая ракетка мира соответственно. Соперницы подошли к встрече с разным багажом выступлений на текущем турнире. Кудерметова в первом круге одержала непростую победу над чемпионкой «Ролан Гаррос» 2021 года Барборой Крейчиковой (6:4, 3:6, 7:6), а во втором раунде уверенно расправилась с победительницей Australian Open — 2020 Софьей Кенин (6:2, 7:5). Что касается 18-летней Гауфф, то эта американская чудо-девочка была освобождена от матчей первого круга, а во втором раунде оказалась сильнее двукратной чемпионки Уимблдона Петры Квитовой.

В отчётном четвертьфинале Кудерметова сразу же показала, что настроена по-боевому. Россиянка уже в первом гейме могла взять подачу Гауфф, но не реализовала два брейк-пойнта. Зато Веронике удался брейк в чрезвычайно упорном третьем гейме, по ходу которого счёт «ровно» фиксировался пять раз. В концовке первого сета Кудерметова ещё раз взяла чужую подачу, после чего довела дело до победы в партии — 6:2. А во втором сете в игре Вероники случился необъяснимый провал. Россиянка не взяла ни одного гейма на своей подаче! Гауфф, правда, тоже не блистала в этом компоненте и потому не могла уйти в отрыв. Но к концу партии американка частично починила подачу и закончила сет в свою пользу — 6:3.

Казалось, в третьей, решающей партии психологическое преимущество будет на стороне Кори. Но не тут-то было! Вероника быстро повела с брейком (3:0), а в длинном четвёртом гейме ещё раз взяла подачу соперницы, после чего та окончательно сломалась. Итоговый счёт встречи — 6:2, 3:6, 6:1 в пользу Кудерметовой.

Таким образом, Кудерметова уже превзошла результат, показанный на «пятисотнике» в Абу-Даби, который проходил на прошлой неделе. Тогда россиянка дошла до четвертьфинала, где в двух сетах уступила соотечественнице Людмиле Самсоновой. Ну а теперь Веронику ожидает одно из самых сложных испытаний, которые только могут быть в теннисе. В полуфинале соперницей российской теннисистки станет первая ракетка мира 21-летняя полька Ига Свёнтек.

Интересно, что для попадания в полуфинал Свёнтек пришлось сыграть всего один матч! Причём не самый сложный. Полька была освобождена от матчей первого круга, во втором раунде уничтожила американку Даниэль Коллинз (6:0, 6:1), а четвертьфинал пропустила ввиду снятия Белинды Бенчич. Видимо, слишком уж много сил отдала швейцарка в тяжелейшем матче второго круга с двукратной чемпионкой ТБШ Викторией Азаренко. И даже нельзя заранее сказать, пойдёт ли на пользу Кудерметовой то, что Свёнтек сыграла на два матча меньше. С одной стороны, Ига будет свежее; с другой — не факт, что в нужном тонусе. Полуфинал Кудерметова — Свёнтек состоится завтра, 17 февраля.

Также сегодня, 16 февраля, состоятся оставшиеся четвертьфиналы. Бразильянка Беатрис Хаддад-Майя, обидчица первой ракетки России Дарьи Касаткиной, сыграет с американкой Джессикой Пегулой (2), а гречанка Мария Саккари (5) выйдет на корт с француженкой Каролин Гарсией (3).