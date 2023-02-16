Медведев разгромил голландца в Роттердаме. В 1/4 финала Даниил сыграет с чемпионом-2022

На турнире ATP-500 в Роттердаме в четверг завершаются поединки второго круга, а накануне грянула главная пока сенсация – второй номер посева и чемпион розыгрыша-2021 Андрей Рублёв уже на старте соревнований в двух сетах проиграл австралийцу Алексу де Минору. Также из сеяных не добрались до четверга Пабло Карреньо-Буста (7), проигравший в первом круге, и Хуберт Хуркач (5) с Александром Зверевым (8), сошедшие с дистанции во втором раунде.

Алекс де Минор, для которого это была девятая в карьере победа над действующим игроком топ-10, так прокомментировал свой успех: «Это был адский матч. Я думаю, что у меня был правильный настрой. Я знал, что должен быть агрессивным, донести это до него и действительно поверить в себя. Я отлично тренировался. В матче делал именно то, что планировал сегодня на тренировочной площадке. Было здорово видеть, как всё это работает. Думаю, что после победы над Медведевым [на «Мастерсе» в Париже-2022] действительно поверил, что у меня есть уровень, чтобы конкурировать с этими ребятами. Всё складывается воедино. Я играю с гораздо большей уверенностью, гораздо более расслабленно и просто играю в свой теннис», — приводит слова де Минора пресс-служба ATP.

Изначально в сетке Роттердама было три россиянина – Карацев пробился в основу через квалификацию и вылетел уже в первом круге. Потом зачехлил ракетку Рублёв (2), после чего на турнире из наших теннисистов остался один Даниил Медведев (6). Для Даниила это был первый выход на корт после провального выступления на Australian Open. На старте Роттердама россиянин провёл непростой матч с испанцем Алехандро Давидович-Фокиной, над которым одержал волевую победу. «Мне просто удалось сыграть чуть лучше. Не хочу сказать, что играл намного лучше: мне удалось чуть лучше использовать ключевые возможности, и мне кажется, что соперник ошибался чуть больше, чем в первом сете. В целом мне кажется, что я всего на несколько миллиметров изменил тактику, если можно так сказать. Всё это сработало, поэтому я очень рад. Это моя игра. Когда я ошибаюсь, это не очень хорошо. Не знаю, что ещё сказать. В некоторых матчах у меня возникали трудности, когда я ошибался», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.

Во втором круге Даниилу достался в соперники местный любимец Ботик ван де Зандсхулп. Голландец на четыре месяца старше Медведева, которому исполнилось 27 лет прямо накануне старта турнира в Роттердаме. Сейчас Ботик является 35-й ракеткой мира, а максимально добирался до 22-го места в августе 2022 года. В его активе пока нет титулов и всего четыре победы над действующими игроками топ-10 – в том числе над Андреем Рублёвым в Санкт-Петербурге-2021. А вот все предыдущие три матча голландца с Медведевым завершились победой Даниила – на US Open – 2021, Australian Open и «Мастерсе» в Цинциннати-2022. Единственный сет за это время Ботик взял у Медведева во время их первой встречи в 1/4 финала US Open – 2021. Как известно, на том турнире Даниил был непобедим и именно голландец стал тем игроком, кому удалось отобрать у будущего чемпиона хотя бы партию.

Даниил уверенно начал матч – быстро взял свою подачу и вцепился в чужую. Ботик, поддерживаемый домашней публикой, отыграл три брейк-пойнта, а с четвёртым не справился – 2:0. В дальнейшем на каждой подаче голландца у Медведева были шансы, но соперник до поры до времени отыгрывался. Впрочем, и ван де Зандсхулп в пятом гейме дважды был близок к брейку, но и Даниил угрозы отвёл – 4:1. А вот при счёте 5:2 у Ботика совсем не пошла подача, россиянин быстро сделал второй брейк в партии и выиграл её – 6:2 за 43 минуты. Во втором сете ситуация не изменилась. Борьба в основном шла на подаче голландца. Медведев повёл 3:0, диктовал свои условия и под конец партии добился ещё одного брейка – 6:2, 6:2 за 1 час 26 минут. Разгром!

Так Даниил пробился в 1/4 финала турнира в Роттердаме, где сыграет в пятницу, 17 февраля, с действующим чемпионом соревнования – канадцем Феликсом Оже-Альяссимом (3). У Медведева очень комфортная разница личных встреч с Феликсом – 4-0, а что будет в их пятом матче – узнаем совсем скоро.