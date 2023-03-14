Даже Серена обомлела. Шарапова в броском наряде зажгла на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе-2014

Мария Шарапова и Серена Уильямс не так уж часто лестно высказывались в адрес друг друга. Один из случаев взаимной любезности между россиянкой и американкой произошёл на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе-2014.

Серена восхитилась броским нарядом Шараповой, а Мария в ответ предложила ей обменяться собственноручно придуманными костюмами. Шарапова действительно предстала в Индиан-Уэллсе в ярком запоминающемся образе. К сожалению, радовала публику она не слишком долго. Мария неожиданно уступила итальянке Камиле Джорджи в третьем раунде. Вспоминаем, как для российской теннисистки сложился тот калифорнийский «Мастерс» и яркий наряд её соперницы Джорджи на турнире через пару лет.

В 2013 году Шарапова выиграла Индиан-Уэллс, легко разобравшись в финале с Каролиной Возняцки (6:2, 6:2). На «Мастерсе»-2014 у Марии были хорошие шансы защитить титул.

Серена Уильямс прекратила длившийся с 2001 года бойкот турнира, но не приехала в Калифорнию из-за травмы. Две представительницы топ-5 рейтинга Виктория Азаренко и Анжелика Кербер сенсационно вылетели во втором раунде. Шарапова на этой стадии легко разобралась с немкой Юлией Гёргес (6:1, 6:4). Интриги на корте не наблюдалось. Публика больше обсуждала не саму игру, а яркий наряд Марии.

Мария Шарапова на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе-2014 Фото: Stephen Dunn/Getty Images

Sports Illustrated назвал костюм Марии главным хитом по итогам турнира. Журналисты отметили майку Шараповой с чистым голубым оттенком и приятный водяной узор на короткой юбке теннисистки. Но едва ли не самой первой комплимент Шараповой сделала Серена Уильямс.

«Мне нравится наряд Марии от Nike. Супермило», — написала первая ракетка мира сразу после матча Шарапова – Гёргес.

Услышать похвалу от Серены в адрес Марии – настоящее удивление. Во-первых, 2013 год стал самым конфликтным в отношениях теннисисток. Конфронтация приобрела публичный характер. Сначала Шарапова посмеялась над травмой Уильямс во время Australian Open. В качестве ответа перед Уимблдоном Серена дала резонансное интервью Rolling Stone, назвав Марию скучной личностью и нежеланной гостьей на вечеринках, а её тогдашнего (и своего бывшего) возлюбленного Григора Димитрова охарактеризовала как «парня с чёрным сердцем». К концу года страсти поутихли, но не до такой степени, чтобы Шарапова и Уильямс вдруг стали близкими подругами.

Во-вторых, Серена пусть и косвенно, но сделала положительную рекламу «Мастерсу» в Индиан-Уэллсе. Да, она незадолго до этого приняла решение прекратить длительный бойкот турнира после расистского скандала в 2001 году, однако в Калифорнию не прибыла и на тот момент высказывалась о соревновании и его руководстве осторожно или вообще игнорировала эту тему.

Шарапова и Уильямс сотрудничали с Nike. Можно допустить, что американка таким образом пыталась продвигать бренд, но для этого можно выбрать иные способы, нежели восхищение нарядом Марии.

Есть единственное логическое объяснение. Серене действительно искренне понравился наряд Шараповой, и она не поскупилась на комплименты россиянке в соцсетях. Хотя Мария не сразу в это поверила. Изначально она думала, что журналисты шутят.

«Да? Прямо так и написала: «Супермило»?» — переспросила Шарапова у работников СМИ.

Мария Шарапова общается с журналистами в Индиан-Уэллсе Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Услышав положительный ответ, она сделала Серене доброжелательное предложение.

«Ну тогда мы можем поменяться нарядами. Придумать их друг для друга и обменяться не глядя. Вы все придёте на такое посмотреть, не так ли? Надену ли я знаменитый комбинезон, в котором Серена выступала на US Open — 2002? Мне 26 лет, так что я для такого уже старовата. Сейчас конкуренция между брендами очень высока, все пытаются придумать что-то своё. Мне повезло делать собственную коллекцию для Nike и отбирать девушек, которые будут её носить.

Я стараюсь быть одновременно и оригинальной, и элегантной, чтобы наряды нравились и девочкам до 14, которые играют юниорские турниры, и взрослым игрокам, которые выступают в паре. Это не так просто, потому что фигуры у всех разные. Но мне нравится заниматься этим. Обращаю ли я внимание на то, во что одеты другие теннисистки? Да, конечно. Обожаю сравнивать, критиковать, сплетничать», – сказала Шарапова.

Уильямс немногим позже объяснила, почему похвалила наряд Шараповой. Также Серена подчеркнула, что не против ещё раз надеть свой ставший легендарным обтягивающий комбинезон с US Open — 2002, о котором задавали вопрос Марии.

«Я не всегда обращаю внимание, кто во что одет, но когда что-то мне бросается в глаза – как платье Марии, – я могу прокомментировать. Обычно это случается, когда я смотрю теннис по телевизору. Мои любимые наряды? Наверное, комбинезон с US Open — 2002 и джинсовая юбка с US Open — 2004. Я участвовала в их дизайне. Они были очень классные. Надела бы я комбинезон сейчас? Да, почему нет? У меня он до сих пор есть», — заявила Уильямс.

Серена Уильямс в знаменитом комбинезоне на US Open – 2002 Фото: Gary M. Prior/Getty Images

Возвращаемся непосредственно на Индиан-Уэллс-2014. Шарапова прошла Гёргес, сильные соперницы Азаренко и Гёргес сошли с дистанции. Главной конкуренткой Марии в борьбе за титул считалась китаянка Ли На, встреча с которой по сетке грозила только в полуфинале.

До этого момента серьёзных преград на пути Шараповой не наблюдалось. Каким же было удивление публики, когда Мария в третьем раунде проиграла квалифаеру Камиле Джорджи (3:6, 6:4, 5:7).

«Я сыграла совсем плохо. Я никогда раньше не встречалась с Джорджи, но она из тех игроков, которые не дают войти в ритм. Она агрессивна, но бывает, что некоторые удары у неё проходят на невероятном уровне на протяжении долгого времени, а потом она начинает ошибаться. Тем не менее я сыграла совсем не на том уровне, на котором должна была сыграть. Наверное, просто неудачный день», — объяснила своё поражение Шарапова.

Камила Джорджи на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе-2014 Фото: Stephen Dunn/Getty Images

К слову, итальянка Джорджи – одна из самых ярких модниц в мире тенниса. Однако на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе-2014 Sports Illustrated назвал её наряд самым безвкусным среди представительниц женского одиночного разряда. Камила радовала зрителей оголённой талией, но выходила на корт без юбки в каком-то невзрачном платье с неприметным оттенком.

Публика как следует не успела насладиться эффектным нарядом Шараповой, но и за пресным образом Джорджи наблюдала недолго. В четвёртом раунде Камила разгромно уступила соотечественнице 20-й сеяной Флавии Пеннетте (2:6, 1:6), которая в конечном счёте сенсационно выиграла Индиан-Уэллс-2014, разобравшись со звёздными Ли На (7:6, 6:3) и Агнешкой Радваньской (6:2, 6:1) в полуфинале и финале.

Камила Джорджи на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе-2016 Фото: Kevork Djansezian/Getty Images

Джорджи исправилась в плане наряда на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе-2016. На этот раз Sports Illustrated признал её образ абсолютно лучшим на турнире. Облегающая белая майка и короткая юбка запали в память болельщикам, но, как и в случае с Шараповой двумя годами ранее, зрители мало смотрели за эффектной итальянкой – всего два матча. Камила в стартовом матче разобралась с Гёргес (удивительное совпадение с ситуацией Марии), после чего в трёх сетах проиграла Ане Иванович (6:2, 2:6, 6:7).

На «Мастерсах» и менее значимых турнирах теннисистки одеваются не так вызывающе, как на турнирах «Большого шлема». В Индиан-Уэллсе всеобщий восторг вызывали, пожалуй, только Шарапова и Джорджи. К сожалению, в обоих случаях зрители недолго любовались их красочными нарядами.