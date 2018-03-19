«Дель Потро одержал сверхъестественную победу»

Прорыв Касаткиной

Секрет прорыва Дарьи Касаткиной в том, что она стала применять в игре свои лучшие стороны. У неё огромный потенциал. Впервые увидела её четыре года назад на Кубке Федерации. Тогда у неё не было очков, она только собиралась играть во взрослом туре, даже в топ-500 не входила. Уже тогда мне стало понятно, что это игрок десятки. У Дарьи такая игра, которая может быть очень неудобна в женском туре. Она может играть разнообразно и этим разваливать игру соперника. Но в прошлом сезоне она почему-то потеряла уверенность и перестала это делать.

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Ещё одна составляющая успеха Касаткиной – её новый тренер из Бельгии Филипп Дехас. Дарье не хватало рядом человека, который бы подсказал, что у неё не самые мощные физические возможности, но она может разваливать игроков за счёт вращений и смены своих ударов. Именно за счёт этого она обыграла Винус Уильямс. Когда он выходил на корт, он ей мягко, правильно и чётко всё раскладывал по полочкам. Он сам очень мягкий, у него такая манера общения, можно назвать это мягкой силой.

Дехас направляет свою подопечную в нужное русло, понимая тонкости её игры. К таланту Касаткиной нужен был человек, который бы всё ей разъяснял и выкладывал на блюдечке. Раньше я Филиппа не знала, но сразу его зауважала. Он помогает не только психологически, но и рассказывает, что нужно делать.

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Теперь Касаткиной надо сделать один небольшой шажок. Многие говорят, что ей не хватало высокого уровня, чтобы играть на крупных турнирах. Но смотрите – играет. Этот сезон будет прорывной для неё. В прошлом году её игра расстраивала, когда у неё были проблемы с наставником Владимиром Платеником. Он ничего не делал, хорошо, что не испортил. С новым тренером она может войти в пятёрку при правильном стечении обстоятельств. Сейчас в женском туре нет соперниц, которых бы Дарья не могла победить. Игра у неё уже есть, сейчас надо просто поверить в себя.

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Провал Шараповой

Я была позитивно настроена на возвращение Марии Шараповой. Знаю характер Маши и то, как она преодолевает сложности. Но вся история с мельдонием далась очень болезненно. Хуже, чем можно было предположить. Застопорилось её возвращение.

«Не могу отличить марихуану от кокаина. Я была в дерьме. В полном дерьме» Ровно два года назад Мария Шарапова заявила о том, что не прошла допинг-тест. Но мало кто знает, что тогда происходило на самом деле.

Маша – игрок экстра-класса, потому что разучиться играть невозможно. Просто это неудачное стечение обстоятельств. Скандал выбил её из колеи. Человек привык, когда его превозносят, а тут шмякнули об землю. Падать – это всегда очень больно. В России её поддерживают, а во всём остальном мире – не очень. Она переживает и пока не справляется. Игра не идёт, и удовольствие от игры она не получает из-за совокупности негатива, да ещё и тренер не помогает. Хорошо, что она решила его поменять. Ей нужны новые эмоции, нужно выиграть на хорошем уровне несколько матчей, чтобы снова получать удовольствие от игры. Она уникальный человек, ей всегда нравилось бороться на корте. А сейчас ощущение, что ей ничего не нравится. Лёгкая апатия.

«Шарапова разрушает свой имидж убийцы и даёт поверить в себя соперницам» Мартина Навратилова считает, что Мария Шарапова утратила уверенность в себе. При этом, по мнению Мартины, всё может изменить один турнир.

Сейчас Шарапова взяла паузу. Понятно, что никакой травмы там не было, просто нет смысла играть. Она разбирается в себе. Необходимо потренироваться с новым наставником и прийти в себя. Верю, что она сможет найти свою игру, возможно, мы увидим новую Машу. Такой игрок не может просто так взять и рассыпаться навсегда.

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Россиянки

Так странно было снова видеть в сетке Веру Звонарёву – как будто сама играю на корте, а не смотрю. Она большая молодец, терпение и труд всё перетрут. Звонарёва в первую сотню вернётся точно, а вот как дальше будет, пока остаётся вопросом. Она очень любит спорт, теннис и работать на пределе своих возможностей. А эти возможности у неё ещё есть, независимо от возраста. Здорово снова видеть её в деле.

Серена снова на корте. Азаренко, Звонарёва и другие мамы, вернувшиеся в теннис Серена Уильямс на этой неделе проведёт первые официальные матчи после выхода из декрета. Она присоединится к группе теннисных мам.

Софья Жук хорошо выступила – это интересный игрок. Без явных прорывных ударов, сумасшедших скоростей, но стабильно. Наблюдать за ней интересно. Может быть, в этом сезоне мы увидим от неё нечто особенное.

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Наталью Вихлянцеву жаль, очень жаль, но сейчас она не в лучшей форме. Когда появляются молодые игроки, хочется, чтобы они прибавляли с каждым сезоном. Сначала вошла в 200, потом в 100, потом в 50, затем в топ-20, 10 и так далее. А у Наташи прогресс немного заморозился. Вихлянцева – самобытный игрок с необычной техникой, хорошими физическими данными и высокой скоростью удара. Сейчас у неё спад, подождём, когда он закончится.

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Света Кузнецова слишком рано вернулась, но её прекрасно можно понять. В прошлом году она была в финале в Индиан-Уэллсе. Она соскучилась по теннису плюс хотела подтвердить прошлогодний успех. Но это не особо удалось. Кузнецову принято называть «сюрпризом». Даже когда она была в топ-5, могла проиграть в третьем круге девочке, которая еле входит в топ-150, а потом выиграть турнир. Она невероятно талантлива и может исполнить любой удар. Замечаю, что стала проигрывать в скорости более молодым, но надеюсь, что вернётся на прежний уровень.

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Возвращение Серены и Азаренко

Виктория Азаренко долго не играла и потеряла игровой ритм. Теперь она сможет сыграть только в Майами, и, потом, возможно, до летней американской серии ей придётся сидеть и ждать – вообще не играть. Это очень сложно — играть два-три турнира за шесть месяцев. Ты не сможешь набрать игровой ритм, это просто нереально. Поэтому у Виктории психологически очень сложная ситуация. Натренированная, в хорошей форме, готовая, ничего не болит, хочет играть, но поехать никуда нельзя. Ждём, когда это всё закончится, но это может быть долго. Азаренко будет сложно. Она будет играть, но это будет уже совсем другая история.



Что касается Серены Уильямс, то ей проще вернуться в топ. Она может заявиться на любой турнир, ей везде дадут «уайлд-кард». Серене намного легче, по сравнению с Азаренко. Виктория играет два турнира за полгода, а Серена – сколько хочет. В этом вся разница между их возвращениями.

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Молодец Бажин!

Наоми Осака очень круто сыграла. Кроме матча с Марией Саккари, она всех снесла. У неё были очень непростые соперники по сетке: Мария Шарапова, Каролина Плишкова и Симона Халеп. Со всеми разобралась, а Симону просто уничтожила. Осака заслуженно завоевала этот титул и сама всё выиграла. Попадала всё, что нужно. Мяч у неё хороший, с высокой скоростью. Наоми – интересный и талантливый игрок. Посмотрим на стабильность, но, если Наоми продолжит выступать на таком уровне, её будет очень сложно обыграть.

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Удивительно, что теперь её тренирует Саша Бажин, который раньше всё время был в спарринге: с Сереной, Викой и Каролиной Возняцки. Можно сказать, что пожизненно в спарринге был, и казалось, что никогда не выберется. Никто Бажина особо всерьёз не воспринимал. И, видимо, очень зря – работая с такими хорошими разноплановыми игроками, он многому научился. С миру по нитке собирал знания и теперь пробует передать их Наоми. И это у него получается. Саша постоянно на позитиве, смеётся со своей подопечной – психологически настраивает, чтобы была расслабленной и не зажималась. Молодец Бажин!

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Первая строчка WTA

По поводу борьбы за лидерство в женском туре… Мне хотелось бы видеть на первой строчке кого-то другого вместо Симоны Халеп, при всём к ней уважении. Симона – очень старательный игрок, который хорошо действует в обороне и на контратаке, а иногда даже атакует. Всегда показывает стабильные результаты, но нет изюминки. Нет чемпионской игры. Ей всё время чего-то не хватает. Хочется, чтобы рейтинг возглавила молодая теннисистка. Интересно, если бы кто-нибудь блеснул, вырвался в лидеры и закрепился. Тягомотина уже приелась.

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Звёзды Индиан-Уэллса

Если подводить в целом итоги женского турнира, то отличный результат показала Дарья Касаткина, второй для неё финал подряд. Очень понравилась американка Аманда Анисимова, обыгравшая Петру Квитову. Интересный игрок, на неё стоит обратить внимание. Аманда сможет всех удивить. Вопрос в том, как она использует свои «уайлд-кард», но игра у неё очень интересная. Анисимова может стать прорывом этого года.

Триумф дель Потро

Хуан-Мартин дель Потро получил свой «Мастерс», уже второй турнир подряд выиграл, с учётом Акапулько. Финал получился нервный, но три матчбола дель Потро отыграл. Обыграть в финале самого Роджера Федерера – это нечто. Даже непонятно, что произошло с Федерером: на тай-брейке он подал две двойные. Зачем? Хуан-Мартин – молодец. Он прошёл через все эти операции, вернулся и обыгрывает сейчас таких игроков. Первый «Мастерс» за карьеру – это сверхъестественный результат от дель Потро после всего, что с ним было.

Собрать себя по кусочкам. Дель Потро есть что посоветовать Джоковичу Джокович начинает с нуля после травмы, а перенёсший 4 операции дель Потро возвращается на пик формы. У Хуан-Мартина есть рецепт для Новака.

Когда дель Потро в первый раз возвращался, ему было очень тяжело психологически. Он привык быть на лидирующих позициях, а тут второй круг – поражение, первый – поражение. Вроде даже до четвертьфинала дошёл, но это совсем его не удовлетворило. Аргентинцу было некомфортно. Затем он ещё пару раз прерывал карьеру. Пережил серьёзные операции и казалось, что он не выберется. Дель Потро даже изменил свой бэкхэнд и стал играть более медленно. Правда, сейчас начал атаковать. Очень мало подобных историй, когда после трёх операций на одной и той же руке теннисист возвращается и обыгрывает Федерера в финале. Можно сказать, это уникальный случай.

Как Федерер это делает?

Причина теннисного долголетия Роджера Федерера в колоссальном таланте и техническом оснащении. У него была всего одна-две серьёзные травмы. Сравните с Рафаэлем Надалем, который с 17 лет на костылях. Со стороны кажется, что Роджер никаких дополнительных усилий не прикладывает, и это действительно так, всё дело в его технике. Она настолько правильная, что не нужно что-то делать через силу. У Федерера нет никаких зажимов, и на горло он себе не наступает, всё легко и свободно проходит, поэтому Роджер мало травмируется. Вкупе с невероятным талантом и пониманием игры в целом, это даёт возможность Федереру оставаться в лидерах. Он немножко подкорректировал свою игру: чаще выходит к сетке, потому что с годами тяжело на задней линии постоянно разыгрывать. Роджер не боится пробовать что-то новое. Людей, подобных ему, очень мало.

Роджер Великий. Заветная «единичка» снова у Федерера Благодаря выходу в полуфинал турнира в Роттердаме Роджер Федерер обеспечил себе первое место рейтинга ATP, побив давний рекорд Андре Агасси.

Возвращение Джоковича

Новак Джокович вернулся слишком рано. Наверное, соскучился по игре. Какие у него перспективы, пока неясно. Возвращение – это длительный процесс, посмотрите на того же дель Потро. Не у всех получается вернуться и сразу же выиграть турнир, а то и два подряд, включая «Мастерс». Джоковичу потребуется время. Будут поражения, и к этому его болельщики должны быть готовы. Надеюсь, у него получится вернуться, ведь он интересный теннисист, но всё будет зависеть от его желания – если он готов снова пожертвовать всем, чтобы пройти этот тяжёлый путь. Хуан-Мартин оказался готов сделать это: он рвал и метал, спал и видел, как бы ему вернуться. Это затянувшееся возвращение получилось. У Джоковича немного другой характер, но будем надеяться, он найдёт силы и мотивацию.

Первая строчка ATP

Я не вижу игроков, которые могли бы составить настоящую конкуренцию Роджеру Федереру. Он яркая звезда, которая где-то очень далеко от всех остальных. Догнать его почти невозможно. Но когда Роджер немножко ослабит хватку – а в этом сезоне случится небольшой спад, – можно попробовать к нему приблизиться. Сложно в таком зрелом возрасте всегда играть на пике. Возможно, именно сейчас этот спад и наступит. Дель Потро или кто-нибудь из молодых должен потихонечку подтягиваться к Федереру. Борна Чорич прибавляет: он три сета сыграл в полуфинале, и Роджер еле убрал его со своего пути. Чхун Хёну пока ещё рано. Хотелось бы, чтобы кто-то из наших тоже подтягивался. Главную конкуренцию они пока ещё не составят, но нужно пытаться.

Наши мужчины

Прорыв у наших мужчин уже есть. У нас очень давно не было ребят, у которых получается. Сразу возникает много ожиданий у наших болельщиков, чтобы были сразу в десятке. Но надо дать ребятам время. Андрей Рублёв – хороший игрок, в свои 20 лет он уже на 34-м месте, отличная позиция для его возраста. Хочется, чтобы он набирал обороты. Медведев, Рублёв и Хачанов – одного возраста и должны между собой соперничать, подстёгивая друг друга. В предыдущем поколении такого не было, была пауза со времён Южного, Давыденко и Сафина. Это было время застоя, а сейчас всё намного лучше, поэтому не стоит жаловаться.

«Рублёв, Медведев и Хачанов – игроки, которых давно ждали» Матс Виландер в эксклюзивном интервью «Чемпионату» о шансах Шараповой попасть в топ, перспективах Касаткиной, Рублёва, Хачанова, Медведева.

Главные герои

Хуан Мартин дель Потро – откровение этого турнира. Про него можно книгу написать: что только не происходило в его жизни. Сколько у него было желания показать и доказать, в том числе самому себе, что он может. Ещё мне понравился Борна Чорич, который наконец-то осуществил прорыв. В прошлых сезонах он проигрывал в первых кругах, а в этот раз приятно удивил. Немножко ему не хватило, чтобы обыграть Федерера. Чорич достойно прошёл турнир. Он один из тех молодых игроков, про которых стали забывать из-за того, что не так далеко проходит. Вероятно, что в этом сезоне мы про него ещё поговорим.