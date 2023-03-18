Соболенко и Рыбакина снова разыграют финал! Расписание, расклады и сетки Индиан-Уэллса

В ночь с пятницы на субботу по московскому времени на турнире WTA-1000 в Индиан-Уэллсе определились финалисты. Мужчины на этот раз отдыхали перед полуфиналами. Таким образом, россиянин Даниил Медведев получил два дня выходных.

Итоги 10-го дня. 17 марта, пятница

В полуфиналах Индиан-Уэллса оказалось сразу три чемпионки ТБШ – Елена Рыбакина из Казахстана, выигравшая Уимблдон, белоруска Арина Соболенко, отличившаяся на Australian Open, и первая ракетка мира и обладательница трёх побед на «Шлемах» Ига Свёнтек. Единственной полуфиналисткой, кому пока не покорился мэйджор, оказалась в этой компании гречанка Мария Саккари, занимающая 7-е место в рейтинге WTA. Именно её матч с Соболенко и открывал программу игрового дня в одиночном разряде.

Ранее теннисистки встречались 7 раз, и счёт был 4-3 в пользу белоруски. Мария выиграла в Цинциннати-2019, на Итоговом-2021 и 2022, а Арина отличилась в Чжухае-2019, Дубае, Дохе-2020 и Абу-Даби-2021. Перед их 8-м сражением возникла небольшая заминка со звуком для системы хоук-ай, хотя до этого в парных встречах подобных проблем не было. В итоге поединок стартовал на полчаса позже. Поначалу девушки чётко брали свои подачи, но с 4-го гейма последовал обмен брейками, из которого первой выбралась Соболенко, забравшая свой гейм – 5:2. Следом Арина взяла ещё одну чужую подачу, а с ней и всю партию – 6:2 за 39 минут. В начале второго сета последовал обмен брейками – 2:1, а в 6-м гейме белоруска вцепилась в чужую подачу и с третьего брейк-пойнта додавила соперницу – 4:2. Этого небольшого преимущества Соболенко хватило, чтобы одержать победу в матче – 6:2, 6:3 за 1 час 25 минут.

Во втором поединке встречались Свёнтек и Рыбакина. Последний раз они играли совсем недавно в 4-м круге Australian Open, и тогда теннисистка из Казахстана в двух сетах смогла остановить первую ракетку мира. «Конечно же, всё будет по-другому по сравнению с Австралией. И до Австралии мы также много раз играли. Наверняка будет тяжёлый матч. Ига – настоящий боец, она очень хорошо двигается по корту. Думаю, физически она сейчас одна из лучших. Против неё нелегко играть, ведь ты понимаешь, что каждый розыгрыш будет тяжёлым. И ещё она очень стабильна. Когда мы играли в Австралии, мне было нечего терять. Она первая ракетка мира, и в тот момент испытывала сильное давление. У меня был план, я знала, как должна играть, и в итоге хорошо справилась. Посмотрим, как получится на этот раз, но я думаю, что у меня есть шансы, конечно, если я буду физически готова», — сказала Рыбакина перед полуфиналом Индиан-Уэллса.

В первом сете Рыбакина сразу повела с брейком – 3:0. Свёнтек много ошибалась в розыгрышах, да и подача её порой подводила, а соперница этим умело пользовалась. В 5-м гейме Ига всё же заработала два брейк-пойнта, но не сумела их реализовать – 4:1. Ну а в концовке партии Елена снова взяла чужую подачу, причём на сетболе польская теннисистка допустила двойную – 6:2 за 36 минут. Неприятности для Свёнтек продолжились и во второй партии. Она стремительно проигрывал гейм за геймом – 0:5 и едва не получила «баранку». Свою подачу Иге всё же удалось взять – 1:5. А следом уже у Рыбакиной посыпались ошибки – она не смогла подать на матч – 2:5. Но теннисистку из Казахстана это не смутило, и она снова сделала брейк – 6:2, 6:2 за 1 час 16 минут.

Таким образом, в воскресном финале встретятся белоруска Арина Соболенко и Елена Рыбакина из Казахстана. Это будет повторение финала Australian Open – 2023. Удастся ли Рыбакиной взять реванш за то поражение?

Женщины. 1/2 финала

Соболенко (Беларусь, 2) – Саккари (Греция, 7) – 6:2, 6:3.

Рыбакина (Казахстан, 10) – Свёнтек (Польша, 1) – 6:2, 6:2.

Подробнее:

Соболенко (Беларусь, 2) – Саккари (Греция, 7) – 6:2, 6:3.Рыбакина (Казахстан, 10) – Свёнтек (Польша, 1) – 6:2, 6:2.

Расписание 11-го дня. Матчи субботы, 18 марта

В ночь с субботы на воскресенье по московскому времени у женщин будет выходной день перед финалом, а мужчины проведут оба полуфинальных поединка. Россиянину Даниилу Медведеву будет противостоять местный любимец Фрэнсис Тиафо, с которым у нашего парня весьма комфортный счёт личных встреч – 4-0. В другой паре сыграют лидер посева Карлос Алькарас и итальянец Янник Синнер. Они тоже до этого провели 4 матча друг с другом, но счёт у них равный – 2-2. Последний их поединок прошёл в 1/4 финала US Open – 2022, и за 5 часов 15 минут борьбы победу в пяти сетах одержал Алькарас, отыгравшись с 1:2 по сетам и с матчбола во время подачи на матч в 4-й партии.

Мужчины. 1/2 финала

Не ранее 23:00 мск. Медведев (Россия, 5) – Тиафо (США, 14)

Около 0:30. Алькарас (Испания, 1) – Синнер (Италия, 11)

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Не ранее 23:00 мск.– Тиафо (США, 14)Около 0:30. Алькарас (Испания, 1) – Синнер (Италия, 11)

Индиан-Уэллс проходит с 8 по 19 марта. Следить за матчами можно в наших текстовых трансляциях и материалах «Чемпионата».