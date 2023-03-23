Рублёв, Кудерметова и Соболенко узнали соперников. Расписание, расклады и сетки Майами

А первая ракетка мира Ига Свёнтек из-за травмы не будет защищать свой титул на престижном «тысячнике» во Флориде.

На объединённом соревновании наивысшей категории 1000 в Майами в борьбу вступили мужчины. В ночь со среды на четверг по московскому времени прошли матчи 1-го круга в верхней половине мужской сетки. Также в этот день завершился стартовый раунд у женщин матчами в нижней половине сетки.

Итоги 2-го дня. 22 марта, среда

В верхней половине мужской сетки оказался лишь один россиянин – Андрей Рублёв (6-й номер посева), который стартует на турнире только в пятницу. А в среду стал известен соперник Андрея по 2-му кругу. Им стал американец Вулф, который в двух сетах обыграл Александра Бублика из Казахстана. Ранее Андрей играл с Джеффри-Джоном один раз – в 1/4 финала Вашингтона-2022 и уверенно победил – 6:2, 6:3. Также определились соперники первой ракетки мира Карлоса Алькараса – аргентинец Багнис, датчанина Хольгера Руне (7) – венгр Мартон Фучович – и норвежца Каспера Рууда (3) – белорус Илья Ивашко.

Мужчины. 1-й круг

Вулф (США) – Бублик (Казахстан) – 7:5, 6:3.

Ивашко (Беларусь) – Альтмайер (Германия, Q) – 6:2, 6:1.

Лайович (Сербия) – Маррей (Великобритания) – 6:4, 7:5.

Подробнее: Вулф (США) – Бублик (Казахстан) – 7:5, 6:3.Ивашко (Беларусь) – Альтмайер (Германия, Q) – 6:2, 6:1.Лайович (Сербия) – Маррей (Великобритания) – 6:4, 7:5.

У женщин игровой день начался с неприятной новости о том, что прошлогодняя чемпионка Майами и первая ракетка мира Ига Свёнтек из-за травмы ребра снялась с турнира. В сетке её заменила лаки-лузер Юлия Грабер из Австрии. Трёхсетовое сражение устроили чемпионки US Open Бьянка Андрееску (2019) и Эмма Радукану (2021). Победу в итоге праздновала Андрееску, которой дальше играть с Марией Саккари (7-й номер посева) из Греции.

18-летняя Эрика Андреева успешно дебютировала на турнирах категории WTA-1000. В матче с такой же обладательницей уайлд-кард, как и она, — американкой Эшлин Крюгер она одержала победу в двух сетах. Во втором круге Андреева сразится с китаянкой Чжан Шуай. Квалифаер Варвара Грачёва также в двух сетах справилась с соперницей по первому кругу основной сетки Мариной Заневской, представляющей Бельгию. Теперь Грачёва будет противостоять 4-му номеру посева Онс Жабер из Туниса. А вот Анна Блинкова уверенно победила немку Нимайер и дальше сразится с чешкой Мари Боузковой. Таким образом, во втором круге турнира оказались все 10 россиянок, значащихся в сетке. Пять теннисисток успешно преодолели первый круг, а ещё пять стартуют со второго раунда как сеяные. Узнала соперницу по 2-му раунду и чемпионка Australian Open Арина Соболенко. Ею стала американка Шелби Роджерс. А Вероника Кудерметова (11) начнёт турнирный путь матчем с чешкой Маркетой Вондроушовой.

Женщины. 1-й круг

Носкова (Чехия) – Бронцетти (Италия) – 6:3, 6:4.

Э.Андреева (Россия, WC) – Крюгер (США, WC) – 7:5, 6:2.

Саснович (Беларусь) – Галфи (Венгрия, LD) – 6:3, 7:6.

Андрееску (Канада) – Радукану (Великобритания) – 6:3, 3:6, 6:2.

Грачёва (Россия, Q) – Заневская (Бельгия) – 6:1, 7:5.

Кенин (США, SR) – Сэндерс (Австралия, Q) – 6:0, 7:6.

Фернандес (Канада) – Цуренко (Украина, Q) – 6:4, 6:3.

Блинкова (Россия) – Нимайер (Германия) – 6:4, 6:3.

Роджерс (США) – Стивенс (США) – 6:4, 3:6, 6:2.

Подробнее: Носкова (Чехия) – Бронцетти (Италия) – 6:3, 6:4.– Крюгер (США, WC) – 7:5, 6:2.Саснович (Беларусь) – Галфи (Венгрия, LD) – 6:3, 7:6.Андрееску (Канада) – Радукану (Великобритания) – 6:3, 3:6, 6:2.– Заневская (Бельгия) – 6:1, 7:5.Кенин (США, SR) – Сэндерс (Австралия, Q) – 6:0, 7:6.Фернандес (Канада) – Цуренко (Украина, Q) – 6:4, 6:3.– Нимайер (Германия) – 6:4, 6:3.Роджерс (США) – Стивенс (США) – 6:4, 3:6, 6:2.

Расписание 3-го дня. Интересные матчи четверга, 23 марта

В ночь с четверга на пятницу по московскому времени в борьбу вступят мужчины из нижней половины сетки. В этот день сыграют и два россиянина, успешно преодолевшие квалификацию – Роман Сафиуллин и Павел Котов. Кроме того, должны определиться соперники Стефаноса Циципаса (2), Даниила Медведева (4), Карена Хачанова (14), Феликса Оже-Альяссима (5) и Хуберта Хуркача (6). Он вступят в борьбу только в субботу, 25 марта.

Мужчины. 1-й круг

0:00 мск. Баррер (Франция) – Сафиуллин (Россия, Q)

0:00. Котов (Россия, Q) – Этчеверри (Аргентина)

2:00. Сонего (Италия) – Тим (Австрия, WC)

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0:00 мск. Баррер (Франция) –0:00.– Этчеверри (Аргентина)2:00. Сонего (Италия) – Тим (Австрия, WC)

У женщин стартуют поединки второго круга в верхней половине сетки. В борьбу вступят сеяные теннисистки, включая Джессику Пегулу (3), Дарью Касаткину (8), Кори Гауфф (6), Елена Рыбакину (10), Анастасию Потапову (27) и Людмилу Самсонову (12).

Женщины. 2-й круг

18:00. Мертенс (Бельгия) – Касаткина (Россия, 8)

20:00. Пегула (США, 3) – Себов (Канада, Q)

21:00. Остапенко (Латвия, 24) – Бьёрклунд (Швеция, Q)

21:00. Потапова (Россия, 27) – Костюк (Украина)

21:00. Самсонова (Россия, 12) – Голубич (Швейцария, Q)

21:30. Марино (Канада) – Гауфф (США, 6)

22:30. Линетт (Польша, 20) – Родина (Россия, SR)

2:00. Джорджи (Италия) – Азаренко (Беларусь, 14)

3:30. Рыбакина (Казахстан, 10) – Калинская (Россия)

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18:00. Мертенс (Бельгия) –20:00. Пегула (США, 3) – Себов (Канада, Q)21:00. Остапенко (Латвия, 24) – Бьёрклунд (Швеция, Q)21:00.– Костюк (Украина)21:00.– Голубич (Швейцария, Q)21:30. Марино (Канада) – Гауфф (США, 6)22:30. Линетт (Польша, 20) –2:00. Джорджи (Италия) – Азаренко (Беларусь, 14)3:30. Рыбакина (Казахстан, 10) –

Супертурнир в Майами проходит с 21 марта по 2 апреля. Следить за матчами можно в наших текстовых трансляциях и материалах «Чемпионата».