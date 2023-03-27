В 20 лет — фэшн-икона Китая. Соперница Потаповой в Майами сверкает на обложках глянца

Спустя три года после первого титула Ли На на «Ролан Гаррос» — 2011 весь Китай следил за вторым успехом соотечественницы на Australian Open. Маленькая Чжэн была в том числе. «Она подарила мне мечту, что китайский игрок тоже может выиграть «Шлем», — вспоминала Чжэн.

В 2022-м это мечта материализовалась в результат. Китайский теннис переживает расцвет: титул ATP оформил янгстер У Ибин. Парень вообще попал в историю как первый китайский представитель в туре с трофеем. Чжэн Циньвэнь сверкнула ещё раньше: взяла награду WTA в категории «Новичок года» — 2022, в том же сезоне прошла начальные стадии на всех «Шлемах», а на «Ролан Гаррос» поочерёдно расправилась с Ализе Корне, Симоной Халеп и взяла сет у непобедимой тогда Иги Свёнтек.

«У меня есть чёткое понимание, что в 2023 году хочу войти в десятку лучших в туре. Но я знаю, что мне предстоит долгий путь», — говорила Чжэн Punto de Break.

Чжэн Циньвэнь на кортах Майами Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Этот путь она начала в небольшом городе Шиянь. Девушка уверена, что ничего этого не случилось бы, если бы не помощь родителей. Они хотели, чтобы дочь была активной с детства, поощряли её занятия спортом. На этом настаивали и врачи: у девочки был лишний вес, она часто болела. Чжэн пыталась найти себя в бадминтоне, баскетболе и теннисе — остановилась на последнем.

«Я выбрала теннис, потому что мне очень нравились соревнования, особенно ощущение победы. Конечно, когда проигрываешь, тебе грустно, ты чувствуешь себя очень подавленным, чувствуешь, что мир не существует для тебя. Но конкуренция — это то, что я люблю больше всего в теннисе».

Ещё в восемь лет она попрощалась с родителями и переехала в Ухань (родной город Ли На). Уже тогда девочка приняла тот факт, что разлука с ними была частью компромисса в обмен на теннисное образование. Юниорскую карьеру она начала в теннисной академии Карлоса Родригеса в Пекине. Под руководством коуча Жюстин Энен и Ли На она проработала до 2019-го, а после продолжила обучение в Испании. В Барселоне на базе клуба Tennis Els Gorchs она оттачивает технику с бывшим испанским игроком АТР Пере Рибой. Каждое утро в межсезонье он заезжает за ней, и они вместе едут на песчаные корты. Их, кстати, как и хард, она считает любимым покрытием. Что и доказала в Абу-Даби в 2023-м, пройдя Елену Остапенко и Дарью Касаткину, тем самым сделав положительным баланс с соперницами из топ-15 — 6-5.

Но работает Чжэн не только над техникой, передвижением по корту и менталкой. Большое внимание она уделяет саморазвитию: любит петь, танцевать, читать и практиковать третий язык. «Я пытаюсь взять пару уроков испанского, потому что иногда моя команда говорит, а я не понимаю о чём». Не пренебрегает девушка модой и гламурной жизнью теннисистки — эффектная Чжэн любит позировать для журналов. Фактурность и очарование ещё в 2015 году оценили скауты главного теннисного агентства IMG — тогда и подписали её. Только за последние полгода Циньвэнь стала амбассадором нескольких китайских компаний и спортивного напитка Gatorade, а также снялась для глянца: в локальном GQ и с Ли На для Сosmopolitan.

«Мне нравится смотреть на себя вне корта, и было здорово увидеть себя с другой стороны, — говорила Чжэн во время глянцевой съёмки. – Так я понимаю, что у меня есть что-то, помимо тенниса — другая красота, не связанная со спортом». Тренеры отмечают и её приятный характер. «Она действительно спокойная. Очень хороший человек, который заботится о своей команде». Сочетание мягкости в жизни и амбициозности на корте логично порождает каламбуры в фанатской среде – Королева Вэнь.

Чжэн Циньвэнь на обложке GQ Фото: социальные сети WTA

С 2020-го 20-летняя Чжэн стремительно движется по туру. Она набрала более 200 очков менее чем за 18 месяцев и выиграла 60 из 79 матчей на всех уровнях: дошла до пяти финалов ITF и оформила победы в каждом, не отдав ни сета. Китаянка дебютировала в сотне в феврале 2022 года, а после первого финала в WTA в Токио рванула в топ-25. Так что её мечта — попадание в топ-10 — вопрос времени. Тем более когда есть на кого равняться. «Я не хочу расслабляться из-за результата. Для меня, если честно, это ничего не значит. Ига Свёнтек всего лишь на год старше, но уже намного впереди меня».

Впервые зайти в 1/4 турнира WTA-1000 Чжэн может уже 27 марта. В четвёртом круге в Майами Циньвэнь сыграет с Анастасией Потаповой.