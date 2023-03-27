Медведев без борьбы вышел в 4-й круг! Расписание, расклады и сетки Майами

На супертурнире в Майами с общим призовым фондом $ 17,6 млн в ночь с воскресенья на понедельник по московскому времени у мужчин начались поединки 3-го круга, а у женщин завершились. Все три россиянина, игравшие в этот день, одержали победы. Но обо всём по порядку.

Итоги 6-го дня. 26 марта, воскресенье

Андрей Рублёв (6-й номер посева) встретился в 3-м круге с сербом Миомиром Кецмановичем (29). Теннисисты играли до этого один раз – в Дохе-2020, – и тогда россиянин победил довольно уверенно – 6:3, 6:1. Вот и сейчас Андрей с первого мяча был заряжен на успех. На своей подаче россиянин ни разу не подпустил соперника к брейк-пойнтам, а сам за два коротких сета успел исполнить 12 эйсов. В итоге менее чем за час Рублёв добился убедительной победы – 6:1, 6:2. Дальше россиянину играть с победителем пары итальянцем Янником Синнер.

Лидер мирового рейтинга Карлос Алькарас из Испании в первом сете матча с другим сербом – Душаном Лайовичем – даже опередил график Рублёва, добившись «баранки» — 6:0. Однако во второй партии серб наладил свою подачу, не позволил сопернику при счёте 5:4 подать на матч, сделав обратный брейк – 5:5. Дело дошло до тай-брейка, где удачливее был Алькарас – 6:0, 7:6 (7:5). Дальше ему играть с американцем Томми Полом (16). Отметим, что в этот день победили и другие представители топ-10 посева – итальянец Янник Синнер (10), Тейлор Фритц (9) из США и Хольгер Руне (7) из Дании.

Мужчины. 3-й круг

Руне (Дания, 7) – Шварцман (Аргентина, 31) – 6:4, 6:2.

Фритц (США, 9) – Шаповалов (Канада, 24) – 6:4, 6:4.

Рублёв (Россия, 6) – Кецманович (Сербия, 29) – 6:1, 6:2.

Алькарас (Испания, 1) – Лайович (Сербия) – 6:0, 7:6.

Синнер (Италия, 10) – Димитров (Болгария, 21) – 6:4, 6:4.

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Руне (Дания, 7) – Шварцман (Аргентина, 31) – 6:4, 6:2.Фритц (США, 9) – Шаповалов (Канада, 24) – 6:4, 6:4.– Кецманович (Сербия, 29) – 6:1, 6:2.Алькарас (Испания, 1) – Лайович (Сербия) – 6:0, 7:6.Синнер (Италия, 10) – Димитров (Болгария, 21) – 6:4, 6:4.

В женском турнире Варвара Грачёва уверенно за 1 час 10 минут справилась с лаки-лузером Магдаленой Фрех из Польши, которая кругом ранее выбила из сетки ещё одну представительницу России – Эрику Андрееву. На своём дебютном турнире в Майами Варвара уже пробилась в 4-й круг, тем самым повторив свой рекорд для WTA-1000, установленный двумя неделями раньше в Индиан-Уэллсе. Благодаря этому успех Грачёва со своей рекордной 54-й позиции в рейтинге WTA поднимется ещё на 10 строчек выше.

Непростая соперница досталась Екатерине Александровой (18) – олимпийская чемпионка Токио-2021 швейцарка Белинда Бенчич, которую сейчас тренирует российский специалист Дмитрий Турсунов. Матч получился упорным и напряжённым. Поначалу Екатерина повела с брейком – 2:1, но в 8-м гейме Белинда отыгралась – 4:4. У девушек возникало много шансов ещё забрать чужую подачу, но подающим в этот момент удавалось спасаться. В частности, при счёте 5:4 Бенчич не смогла реализовать двойной сетбол на приёме – 5:5. Дело дошло до тай-брейка, где Александрова отыграла ещё два сетбола и додавила соперницу – 7:6 (10:8) за 1 час 14 минут борьбы. Во второй партии всё решил ранний брейк Екатерины. Она повела 3:0 и удержала это преимущество до конца – 7:6, 6:3. Для Александровой это первая победа над действующей теннисисткой топ-10 в сезоне и 10-я в карьере.

Набрала обороты чемпионка Australian Open – 2023 Арина Соболенко. В матче с цепкой чешкой Мари Боузковой белоруске потребовалось всего 1 час 8 минут для победы – 6:1, 6:2. Отметим, что Арина за матч ни разу не подпустила соперницу к брейк-пойнтам, а сама реализовала 4 из 11, сделала 4 эйса и не допустила ни одной двойной ошибки. В 4-м круге Соболенко играть с ещё одной представительницей Чехии – чемпионкой «Ролан Гаррос» — 2021 Барборой Крейчиковой

Из других матчей дня отметим сражение двух чемпионок «Шлемов», опустившихся сейчас в рейтинге и не попадающих в топ-32 посева – канадки Бьянки Андрееску и американки Софьи Кенин. В двух сетах победу праздновала Андрееску, которая и стала следующей соперницей Александровой.

Женщины. 3-й круг

Вондроушова (Чехия, SR) – Плишкова (Чехия, 17) – 6:1, 6:2.

Грачёва (Россия, Q) – Фрех (Польша, LL) – 6:1, 6:2.

Андрееску (Канада) – Кенин (США, SR) – 6:4, 6:4.

Александрова (Россия, 18) – Бенчич (Швейцария, 9) – 7:6, 6:3.

Соболенко (Беларусь, 2) – Боузкова (Чехия, 31) – 6:1, 6:2.

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Вондроушова (Чехия, SR) – Плишкова (Чехия, 17) – 6:1, 6:2.– Фрех (Польша, LL) – 6:1, 6:2.Андрееску (Канада) – Кенин (США, SR) – 6:4, 6:4.– Бенчич (Швейцария, 9) – 7:6, 6:3.Соболенко (Беларусь, 2) – Боузкова (Чехия, 31) – 6:1, 6:2.

Расписание 7-го дня. Интересные матчи понедельника, 27 марта

В ночь с понедельника на вторник по московскому времени у мужчин должны завершиться поединки 3-го круга в нижней половине сетки. Но ещё по ходу предыдущего дня стало известно, что словак Алекс Молчан отказался от матча с Даниилом Медведевым (4). Таким образом, россиянин без борьбы прошёл в 4-й круг, где будет ждать нового соперника, который определится в паре Алис (Франция) – Макдональд (США). Карен Хачанов (14) сразится с чехом Иржи Легечкой. Теннисисты ранее друг с другом не играли, но в активе 21-летнего Иржи в этом сезоне уже была победа над Андреем Рублёвым в четвертьфинале Дохи. Правда во втором круге Индиан-Уэллса Андрей взял реванш у соперника. Из топ-10 посева также в этот день сыграют Стефанос Циципас (2), Феликс Оже-Альяссим (5) и Хуберт Хуркач (8).

Мужчины. 3-й круг

18:00 мск. Хачанов (Россия, 14) – Легечка (Чехия)

19:00. Гарин (Чили, Q) – Циципас (Греция, 2)

19:30. Оже-Альяссим (Канада, 5) – Ф.Серундоло (Аргентина, 25)

22:30. Хуркач (Польша, 8) – Маннарино (Франция)

2:00. Сонего (Италия) – Тиафо (США, 12)

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18:00 мск.– Легечка (Чехия)19:00. Гарин (Чили, Q) – Циципас (Греция, 2)19:30. Оже-Альяссим (Канада, 5) – Ф.Серундоло (Аргентина, 25)22:30. Хуркач (Польша, 8) – Маннарино (Франция)2:00. Сонего (Италия) – Тиафо (США, 12)

У женщин состоятся все поединки четвёртого круга. В один день сыграют и представители верхней половины сетки, и нижней, у которых не будет дня отдыха после 3-го круга. Выйдут на корт и все три россиянки, оставшиеся в сетке – Екатерина Александрова (18) сразится с чемпионкой US Open – 2019 Бьянкой Андрееску, квалифаер Варвара Грачёва – с победительницей Уимблдона-2011 и 2014 Петрой Квитовой, а Анастасии Потаповой будет противостоять китаянка Чжэн Циньвэнь, которая кругом ранее выбила из турнира ещё одну россиянку – Людмилу Самсонову. Также выйдут на корты и три представительницы топ-10 посева, оставшиеся в сетке – белоруска Арина Соболенко (2), американка Джессика Пегула (3) и Елена Рыбакина (10) из Казахстана.

Женщины. 4-й круг (1/8 финала)

18:00. Тревизан (Италия, 25) – Остапенко (Латвия, 24)

19:30. Чжэн Циньвэнь (Китай, 23) – Потапова (Россия, 27)

20:30. Пегула (США, 3) – Линетт (Польша, 20)

21:00. Кырстя (Румыния) – Вондроушова (Чехия, SR)

22:00. Рыбакина (Казахстан, 10) – Мертенс (Бельгия)

22:30. Квитова (Чехия, 15) – Грачёва (Россия, Q)

2:00. Андрееску (Канада) – Александрова (Россия, 18)

3:30. Крейчикова (Чехия, 16) – Соболенко (Беларусь, 2)

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18:00. Тревизан (Италия, 25) – Остапенко (Латвия, 24)19:30. Чжэн Циньвэнь (Китай, 23) –20:30. Пегула (США, 3) – Линетт (Польша, 20)21:00. Кырстя (Румыния) – Вондроушова (Чехия, SR)22:00. Рыбакина (Казахстан, 10) – Мертенс (Бельгия)22:30. Квитова (Чехия, 15) –2:00. Андрееску (Канада) –3:30. Крейчикова (Чехия, 16) – Соболенко (Беларусь, 2)

Супертурнир в Майами проходит с 21 марта по 2 апреля. Следить за матчами можно в наших текстовых трансляциях и материалах «Чемпионата».