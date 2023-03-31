Рыбакина снова в финале – она одержала 13-ю победу подряд! Расписание и сетки Майами

После триумфа в Индиан-Уэллсе Елена в одном шаге от успеха во Флориде. Сыграет в финале и кто-то из россиян – Медведев или Хачанов.

В ночь с четверга на пятницу по московскому времени на престижном соревновании в Майами с общим призовым фондом $ 17,6 млн определились все полуфиналисты – как у мужчин, так и у женщин. Кроме того, в женском одиночном разряде определилась первая финалистка. Но обо всё по порядку.

Итоги 10-го дня. 30 марта, четверг

Игровой день начался со сражения Даниила Медведева (4-й номер посева) с двухметровым американцем Кристофером Юбэнксом, который пробился в основу через квалификацию и впервые в карьере играл в четвертьфинале «Мастерса». Поначалу игра у россиянина не пошла – он с трудом брал геймы на своей подаче, в одном из них отыгравшись с пяти брейк-пойнтов. Но небольшая пауза в игре из-за дождя при счёте 3:2 в пользу американца позволила Даниилу перенастроиться на матч совсем по другому и оформить победу – 6:3, 7:5 за 1 час 29 минут чистого времени.

Так Медведев впервые в карьере добрался до полуфинала Майами, да и вообще теперь побывал на всех шести хардовых «Мастерсах» как минимум в четвёрке сильнейших. Кроме того, это уже 10-й полуфинал россиянина на хардовых «Мастерсах» с 2019 года. Такого высокого показателя выступлений на этих соревнованиях за эти пять сезонов не было больше ни у одного другого теннисиста.

Все полуфиналы «Мастерсов» на харде Даниила Медведева (10):

Индиан-Уэллс — 1 (финал-2023)

Майами — 1 (полуфинал-2023)

Канада — 2 (финал-2019, титул-2021)

Цинциннати — 3 (титул-2019, полуфиналы-2021,2022)

Шанхай — 1 (титул-2019)

Париж — 2 (титул-2020, финал-2021).

Соперник Медведева определялся в сражении Карена Хачанова (14) и аргентинца Франсиско Серундоло (25). Россиянину помогла проигранная подача в середине первой партии, когда счёт стал 2:3. После этого Карен встрепенулся, заиграл вдохновенно и стал брать гейм за геймом. Выиграв 6 геймов подряд – 6:3, 2:0, Хачанов не остановился и сделал ещё один брейк в середине второй партии. В итоге – 6:3, 6:2 за 1 час 16 минут.

Так Карен впервые в карьере пробился в полуфинал Майами, а всего в карьере у него четвёртое попадание в четвёрку лучших на хардовом «Мастерсе». До этого он был полуфиналистом в Канаде (2018, 2019) и чемпионом в Париже (2018). Благодаря своему успеху Хачанов поднимется в рейтинге на 5 позиций и вплотную приблизится к топ-10. До попадания в заветную десятку ему не хватает теперь одной победы. Ну а в Майами-2023 сформировался российский полуфинал – тоже впервые в истории. И кто-то из пары Медведев – Хачанов окажется в итоге в финале. Ранее теннисисты встречались 4 раза, и счёт 3-1 в пользу Даниила. Причём последняя их встреча была в этом сезоне – в четвертьфинале Аделаиды сильнее оказался Даниил.

Ну а последним участником полуфинала стал лидер мирового рейтинга и чемпион недавнего Индиан-Уэллса – 19-летний испанец Карлос Алькарас (1), который без проблем справился с американцем Тейлором Фритцем. Теперь в полуфинале Карлос померится силами с 21-летним итальянцем Янником Синнером, который в этот день отдыхал. Теннисисты встречались до этого пять раз и с небольшим преимуществом в личных встречах лидирует Алькарас. Причём последний их поединок он выиграл две недели назад на той же стадии полуфинала в Индиан-Уэллсе.

Мужчины. 1/4 финала

Медведев (Россия, 4) – Юбэнкс (США, Q) – 6:3, 7:5.

Хачанов (Россия, 14) – Ф.Серундоло (Аргентина, 25) – 6:3, 6:2.

Алькарас (Испания, 1) – Фритц (США, 9) – 6:4, 6:2.

В женском турнире был сыграл последний четвертьфинальный матч между Екатериной Александровой (18) и чешкой Петрой Квитовой (15), который не состоялся накануне из-за дождя. Это было упорное сражение, которое продолжалось более двух часов. Вперёд вырывалась то одна, то другая теннисистка, но на концовку сил осталось больше у Петры Квитовой, которая и вышла в полуфинал, где сразится с румынкой Сораной Кырстей.

Состоялся в этот день и первый полуфинал. Чемпионке Уимблдона-2022 и недавнего Индиан-Уэллса Елене Рыбакиной (10) противостояла американка Джессика Пегула (3), которая постоянно вырывалась вперёд, но представительница Казахстана её постоянно догоняла. В первом сете девушки трижды обменялись брейками, а на тай-брейке сильнее оказалась Рыбакина. Во втором Джессика снова была впереди 2:0, а потом 4:2, но Елене удался рывок из четырёх геймов, которые и оформили её окончательную победу. Так Рыбакина вышла во второй финал «тысячника» подряд, а с учётом снятия с 3-го круга Дубая её серия победных матчей достигла отметки «13».

Женщины. 1/4 финала

Квитова (Чехия, 15) – Александрова (Россия, 18) – 6:4, 3:6, 6:3.

1/2 финала

Рыбакина (Казахстан, 10) – Пегула (США, 3) – 7:6, 6:4.

Расписание 11-го дня. Интересные матчи пятницы, 31 марта

В ночь с пятницы на субботу по московскому времени у мужчин состоятся два полуфинала. Сначала пройдёт российское дерби – Медведев – Хачанов, а затем сыграют Синнер и Алькарас.

Мужчины. 1/2 финала

20:00 мск. Медведев (Россия, 4) – Хачанов (Россия, 14)

Не ранее 2:00. Алькарас (Испания, 1) – Синнер (Италия, 10)

У женщин тоже должны завершиться полуфиналы. Чешка Петра Квитова (15) сразится с Сораной Кырстей. Девушки до этого встречались уже 10 раз и счёт личных встреч – 6-4 в пользу Петры.

Женщины. 1/2 финала

Не ранее 22:00. Квитова (Чехия, 15) – Кырстя (Румыния)

Супертурнир в Майами проходит с 21 марта по 2 апреля. Следить за матчами можно в наших текстовых трансляциях и материалах «Чемпионата».