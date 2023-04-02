Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Статьи

Майами-2023: расписание, результаты, расклады, сетки, где смотреть, 33-летняя Квитова победила в финале Рыбакину

33-летняя Квитова не дала Рыбакиной взять «Солнечный дубль»! Расписание и сетки Майами
Даниил Сальников
Елена Рыбакина
Аудио-версия:
Комментарии
А в воскресенье в решающем матче сразится Даниил Медведев и попытается повторить достижение Давыденко, который выиграл здесь в 2008 году.

На престижном соревновании в Майами с общим призовым фондом $ 17,6 млн настало время финалов. В субботу поздно вечером по московскому времени определилась чемпионка среди женщин. Но обо всём по порядку.

Материалы по теме
Первая после Шараповой. Впечатляющие достижения Елены Рыбакиной
Истории
Первая после Шараповой. Впечатляющие достижения Елены Рыбакиной

Итоги 12-го дня. 1 апреля, суббота

В финале турнира WTA-1000 в Майами встретились чешка Петра Квитова и Елена Рыбакина из Казахстана. Любопытно, что обе теннисистки являются чемпионками Уимблдона разных лет. Елена победила на знаменитых травяных кортах в 2022 году, а Петра – в 2011-м и 2014-м. Квитова пробилась в решающий матч «тысячника» уже 13-й раз за карьеру, причём в финале Майами она оказалась впервые. Что касается Рыбакиной, то это второй её финал «тысячника», причём первый был только что в Индиан-Уэллсе, где она победила в поединке за титул Арины Соболенко. С учётом этих двух американских «тысячников», которые ещё называются «Солнечным дублем», и двух матчей в Дубае серия побед Рыбакиной к финалу Майами достигла 13 поединков.

Материалы по теме
Рыбакина снова в финале – она одержала 13-ю победу подряд! Расписание и сетки Майами
Рыбакина снова в финале – она одержала 13-ю победу подряд! Расписание и сетки Майами

Ранее Петра и Елена играли два раза и обменялись победами. В 1/4 финала Остравы-2022 сильнее была Рыбакина, а в первом круге Аделаиды-2023 успех сопутствовал Квитовой. Полуфиналист «Ролан Гаррос» — 1989 Андрей Чесноков оценил шансы теннисисток в финале: «Рыбакина сейчас находится в фантастической форме. Думаю, она будет фаворитом в матче с Квитовой. Не думаю, что стиль Квитовой доставит Рыбакиной много проблем, мне кажется, такие игроки удобны для Лены. Однако в женском теннисе может быть всё что угодно, вдруг Лена встанет не с той ноги, но, по идее, она играет посильнее», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

Майами-2023. Женщины. Сетка

В первом же гейме на подаче Рыбакиной появились проблемы, но теннисистка из Казахстана сумела отыграть двойной брейк-пойнт соперницы. В дальнейшем девушки более уверенно брали свои геймы вплоть до счёта 4:4. В этот момент Квитова всё же добилась брейка – 5:4. Но подать на сет чешка не смогла – Елена добилась обратного брейка – 5:5. Дело дошло до тай-брейка, который по накалу и продолжительности превзошёл даже недавний финал в Индиан-Уэллсе. Тогда Рыбакина взяла первый сет у Арины Соболенко со счётом 7:6 (13:11). Сейчас счёт получился ещё более впечатляющим – 7:6 (16:14) за 1 час 6 минут. А во второй партии Петра сразу захватила преимущество – 3:0 и удержала его до конца – 7:6, 6:2 за 1 час 42 минуты.

Майами (ж). Финал
01 апреля 2023, суббота. 22:10 МСК
Елена Рыбакина
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 14 		2  
7 16 		6  
         
Петра Квитова
Чехия
Петра Квитова
П. Квитова

Так 33-летняя Петра Квитова не дала Рыбакиной взять «Солнечный дубль». Елена после триумфа в Индиан-Уэллсе остановилась в шаге от победы в Майами. Ну а чешка завоевала свой первый титул в сезоне и 30-й в карьере. За победу она получила чек на $ 1 262 220 и 1000 рейтинговых очков. Благодаря этому успеху Петра вернётся в топ-10.

Женщины. Финал
Квитова (Чехия, 15) – Рыбакина (Казахстан, 10) – 7:6, 6:2.
Подробнее:

Расписание 13-го дня. Матчи воскресенья, 2 апреля

Ну а поздно вечером в воскресенье по московскому времени турнир завершится главным матчем двух недель – мужским финалом. В нём встретятся россиянин Даниил Медведев (четвёртый номер посева) и итальянец Янник Синнер (10). Даниил пробился в решающий матч на пятом турнире подряд, в том числе во второй финал «Мастерса». Две недели назад он проиграл в главном матче Индиан-Уэллса Карлосу Алькарасу. Сейчас россиянин снова добрался до последнего поединка на турнире, но там ему достался в соперники не Алькарас, а итальянец Синнер, который выбил из сетки испанца в полуфинале. Из-за того, что Карлос не смог защитить свой прошлогодний титул, он потеряет теперь звание первой ракетки мира.

Материалы по теме
Медведев сразится за главный приз «Мастерса» в Майами с Синнером! Расписание и сетки
Медведев сразится за главный приз «Мастерса» в Майами с Синнером! Расписание и сетки

Что касается встречи Медведева и Синнера, то финал в Майами будет уже шестым очным поединком этих теннисистов, причём последний их матч прошёл в рамках февральского турнира в Роттердаме, где Даниил завоевал первый в этом сезоне титул и начал серию из пяти финалов. Пока все встречи этих игроков заканчивались победой Медведева. Янника уже можно причислить к категории «клиентов» россиянина. Тем не менее итальянец не унывает и надеется рано или поздно хотя бы размочить счёт: «Я очень рад, что снова смогу встретиться с Даниилом в финале. Последний матч я проиграл, но постараюсь сделать всё возможное на этот раз. Я попробую внести эффективные изменения в свою игру, как в матче с Алькарасом. Посмотрим, что будет. Мне нравится на этом корте. У меня хорошие воспоминания об этом месте, и я надеюсь, что смогу показать хороший теннис».

Майами-2023. Мужчины. Сетка
Мужчины. Финал
20:00 мск. Синнер (Италия, 10) – Медведев (Россия, 4)
Подробнее:

Супертурнир в Майами проходит с 21 марта по 2 апреля. Следить за матчами можно в наших текстовых трансляциях и материалах «Чемпионата».

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023