33-летняя Квитова не дала Рыбакиной взять «Солнечный дубль»! Расписание и сетки Майами

На престижном соревновании в Майами с общим призовым фондом $ 17,6 млн настало время финалов. В субботу поздно вечером по московскому времени определилась чемпионка среди женщин. Но обо всём по порядку.

Итоги 12-го дня. 1 апреля, суббота

В финале турнира WTA-1000 в Майами встретились чешка Петра Квитова и Елена Рыбакина из Казахстана. Любопытно, что обе теннисистки являются чемпионками Уимблдона разных лет. Елена победила на знаменитых травяных кортах в 2022 году, а Петра – в 2011-м и 2014-м. Квитова пробилась в решающий матч «тысячника» уже 13-й раз за карьеру, причём в финале Майами она оказалась впервые. Что касается Рыбакиной, то это второй её финал «тысячника», причём первый был только что в Индиан-Уэллсе, где она победила в поединке за титул Арины Соболенко. С учётом этих двух американских «тысячников», которые ещё называются «Солнечным дублем», и двух матчей в Дубае серия побед Рыбакиной к финалу Майами достигла 13 поединков.

Ранее Петра и Елена играли два раза и обменялись победами. В 1/4 финала Остравы-2022 сильнее была Рыбакина, а в первом круге Аделаиды-2023 успех сопутствовал Квитовой. Полуфиналист «Ролан Гаррос» — 1989 Андрей Чесноков оценил шансы теннисисток в финале: «Рыбакина сейчас находится в фантастической форме. Думаю, она будет фаворитом в матче с Квитовой. Не думаю, что стиль Квитовой доставит Рыбакиной много проблем, мне кажется, такие игроки удобны для Лены. Однако в женском теннисе может быть всё что угодно, вдруг Лена встанет не с той ноги, но, по идее, она играет посильнее», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

В первом же гейме на подаче Рыбакиной появились проблемы, но теннисистка из Казахстана сумела отыграть двойной брейк-пойнт соперницы. В дальнейшем девушки более уверенно брали свои геймы вплоть до счёта 4:4. В этот момент Квитова всё же добилась брейка – 5:4. Но подать на сет чешка не смогла – Елена добилась обратного брейка – 5:5. Дело дошло до тай-брейка, который по накалу и продолжительности превзошёл даже недавний финал в Индиан-Уэллсе. Тогда Рыбакина взяла первый сет у Арины Соболенко со счётом 7:6 (13:11). Сейчас счёт получился ещё более впечатляющим – 7:6 (16:14) за 1 час 6 минут. А во второй партии Петра сразу захватила преимущество – 3:0 и удержала его до конца – 7:6, 6:2 за 1 час 42 минуты.

Так 33-летняя Петра Квитова не дала Рыбакиной взять «Солнечный дубль». Елена после триумфа в Индиан-Уэллсе остановилась в шаге от победы в Майами. Ну а чешка завоевала свой первый титул в сезоне и 30-й в карьере. За победу она получила чек на $ 1 262 220 и 1000 рейтинговых очков. Благодаря этому успеху Петра вернётся в топ-10.

Женщины. Финал

Квитова (Чехия, 15) – Рыбакина (Казахстан, 10) – 7:6, 6:2.

Подробнее: Квитова (Чехия, 15) – Рыбакина (Казахстан, 10) – 7:6, 6:2.

Расписание 13-го дня. Матчи воскресенья, 2 апреля

Ну а поздно вечером в воскресенье по московскому времени турнир завершится главным матчем двух недель – мужским финалом. В нём встретятся россиянин Даниил Медведев (четвёртый номер посева) и итальянец Янник Синнер (10). Даниил пробился в решающий матч на пятом турнире подряд, в том числе во второй финал «Мастерса». Две недели назад он проиграл в главном матче Индиан-Уэллса Карлосу Алькарасу. Сейчас россиянин снова добрался до последнего поединка на турнире, но там ему достался в соперники не Алькарас, а итальянец Синнер, который выбил из сетки испанца в полуфинале. Из-за того, что Карлос не смог защитить свой прошлогодний титул, он потеряет теперь звание первой ракетки мира.

Что касается встречи Медведева и Синнера, то финал в Майами будет уже шестым очным поединком этих теннисистов, причём последний их матч прошёл в рамках февральского турнира в Роттердаме, где Даниил завоевал первый в этом сезоне титул и начал серию из пяти финалов. Пока все встречи этих игроков заканчивались победой Медведева. Янника уже можно причислить к категории «клиентов» россиянина. Тем не менее итальянец не унывает и надеется рано или поздно хотя бы размочить счёт: «Я очень рад, что снова смогу встретиться с Даниилом в финале. Последний матч я проиграл, но постараюсь сделать всё возможное на этот раз. Я попробую внести эффективные изменения в свою игру, как в матче с Алькарасом. Посмотрим, что будет. Мне нравится на этом корте. У меня хорошие воспоминания об этом месте, и я надеюсь, что смогу показать хороший теннис».

Мужчины. Финал

20:00 мск. Синнер (Италия, 10) – Медведев (Россия, 4)

Подробнее: 20:00 мск. Синнер (Италия, 10) –

Супертурнир в Майами проходит с 21 марта по 2 апреля. Следить за матчами можно в наших текстовых трансляциях и материалах «Чемпионата».