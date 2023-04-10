«Выбираю турниры, где хочу достичь пика формы». Джокович вернулся после месячной паузы

Поклонники Новака Джоковича в восторге – свежий и полностью мотивированный серб готов начать погоню за очередным «Мастерсом» в карьере. Первая ракетка мира на этой неделе открывает свой грунтовый календарь сезона-2023 с не самого любимого «тысячника» в Монте-Карло: Ноле побеждал здесь лишь дважды — в 2013 и 2015 годах соответственно. Однако с последнего триумфа прошло уже восемь лет, и с того момента 35-летний уроженец Белграда доходил максимум до четвертьфинала.

Вынужденный перерыв

Почему Ноле сейчас более свеж, чем другие игроки? Всё дело в том, что серб не выступал на турнирах больше месяца, поочерёдно пропустив мартовские «Мастерсы» в Индиан-Уэллсе и Майами из-за невозможности въехать в США. Да-да, всё дело в том самом решении Ноле не делать прививку от Covid-19, а в соответствии с действующими до сих пор правилами американского правительства невакцинированным гостям государства въезд запрещён. Новак не играл на турнирах ATP с февральского Дубая, что, казалось, может насторожить его фанатов. Но сам теннисист заявляет, что чувствует себя великолепно, а тот факт, что он снова смог отдохнуть от выступлений в туре, позволит ему вернуться к соревновательной практике свежим.

«Последние пару лет я привык к большим перерывам в соревнованиях. Имею в виду, что вообще не играл в Америке в прошлом году, а потом снова в этом году. Но это нормально. Это то, что есть. Я больше тренировался на грунте, что, конечно, хорошо, если учесть начавшийся грунтовый сезон», — сказал Новак на воскресной пресс-конференции в Монте-Карло, комментируя ситуацию с пропуском последних соревнований.

«Я не добился большого успеха здесь за последние три года. Не играл здесь в действительно хороший теннис. Поэтому надеюсь, что в этом году смогу начать сезон лучше, чем в предыдущие, и, надеюсь, улучшу свою форму по мере приближения к Парижу», — добавил серб.

Откровения Джоковича

Казалось бы, для теннисиста, которому в следующем месяце исполняется 36 лет, отсутствие игровой практики в столь немолодом для спорта высоких достижений возрасте играет ключевую роль. Но только не в случае с Джоковичем. Серб находится в настолько хорошей форме и в такой мере предан искусству завоевания титулов, что даже если у него возникает вдруг пауза в выступлениях, то он всё равно с первого же турнира после возвращения сосредоточен на завоевании титула.

«Конечно, всё уже не так, как было 10 лет назад, возможно, с точки зрения количества жизненной энергии, которая мне требуется, чтобы сыграть столько турниров и быть так интенсивно вовлечённым в соревнования в туре, как другие молодые ребята. Поэтому я выбираю соревнования, на которых хочу достичь пика, и прихожу в свою форму, и, как хочу, работаю в соответствии со своим графиком. Турниры «Большого шлема» — это те турниры, где я выхожу на пик, и следующим из них будет «Ролан Гаррос». Ни для кого не секрет, где именно я хочу показать свой лучший теннис», — заявил журналистам 22-кратный чемпион мэйджоров.

Новак Джокович Фото: Graham Denholm/Getty Images

Отсутствие Надаля в сетке как дополнительный бонус к титулу?

Незадолго до старта «Мастерса» в Монте-Карло 11-кратный чемпион турнира Рафаэль Надаль объявил, что не примет участия в соревнованиях. Отсутствие Короля грунта в сетке «тысячника» выглядит ощутимой потерей, но самому Джоковичу придаёт лишь уверенности. Вот как сам Ноле комментирует эту ситуацию.

«Пропуск турнира Надалем, конечно, в каком-то смысле потеря для турнира и для тенниса в целом, потому что он, безусловно, самый успешный теннисист всех времён на грунтовом корте. Мы знаем, сколько раз он выигрывал Монако и все другие турниры, в которых мы участвовали. Но, с другой стороны, я думаю, это возможность для всех нас, остальных, когда его нет рядом, попытаться зайти далеко и завоевать титул», — сказал Джокович на пресс-конференции.

Другой знаменитый испанец Карлос Алькарас, как известно, также не приедет в Монако. В минувшем году 19-летний уроженец Эль Пальмара взорвал теннисную общественность, навсегда вписав себя в историю этого вида спорта. Сам Новак не остался в стороне и отреагировал на успехи молодого конкурента, который в прошлом сезоне уже обыгрывал Ноле на грунте.

«Судя по тому, как он играл в последнее время, но также и за последние полтора года, он был одним из лучших теннисистов в мире на любом покрытии. И он доказал, что может выиграть турнир «Большого шлема», завоевал титул на ТБШ на харде, когда, вероятно, большинство людей думали, что он станет победителем мэйджора на грунте. Так что это говорит о том, насколько он полноценный игрок. Без сомнения, для нашего вида спорта важно иметь такого чемпиона, как он. И он ещё такой молодой. Также приятно осознавать, что у нас есть ещё одно великое соперничество, от которого люди приходят в восторг, — это матчи Алькараса с Янником Синнером. Мы видели несколько захватывающих встреч между ними, в том числе в Майами. Так что, я уверен, эти два парня наряду с Хольгером Руне из молодого поколения станут лидерами. Возможно, это следующая Big-3», — заявил Новак.

В четвертьфинале Монте-Карло Джоковича потенциально ждёт матч как раз с набравшим за последнее время форму Синнером. Не исключено, что итальянец совершит сенсацию, взяв реванш за поражение двухлетней давности. В любом случае эта обозримая в ближайшем будущем дуэль будет очень интересной. Но для начала Новаку нужно ещё дойти до этой стадии. Сможет ли 22-кратный чемпион ТБШ прервать череду неудач последних лет в Монако и наконец-то завоевать долгожданный титул? Узнаем совсем скоро. Серб как высоко сеянный стартует на турнире со второго круга матчем с победителем пары Гахов – Макдональд.