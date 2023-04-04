Медведев с харда переходит на свой «любимый» грунт! Расписание турниров апреля

На второй месяц весны запланированы два «Мастерса», и вполне возможно, что на них мы увидим 22-кратных чемпионов ТБШ Надаля и Джоковича.

Теннисный тур перебирается с харда на грунт. Часть игроков остаются ещё в Америке, чтобы доиграть последние турниры в этой части света. Но уже со следующей недели все соревнования будут проходить исключительно в Европе. А венцом всего станет «Ролан Гаррос», который стартует в конце мая в Париже.

ATP-250. Марракеш (Марокко). 3–9 апреля

Грунт, открытые корты.

Список участников: Лоренцо Музетти (21-я ракетка мира на момент заявки на турнир), Даниэль Эванс (29), Ботик ван де Зандсхулп (33), Таллон Грикспор (36), Максим Кресси (37), Ришар Гаске (43), Бенжамен Бонзи (45), Николас Джарри (52), Аслан Карацев (105), Павел Котов (117).

Полный заявочный лист.

На первой неделе апреля проходят три турнира категории ATP-250 – в Марракеше, Эшториле и Хьюстоне. Соревнование в Марокко разыгрывается с середины 1980-х и поначалу относилось к категории челленджеров, а с 1990 года уже поднялось до уровня ATP. Более 30 лет турнир проводился в Касабланке, а с 2016 года переехал в другой марокканский город – Марракеш. Чемпионами здесь были Томас Мустер, Хуан-Карлос Ферреро, Стэн Вавринка, Борна Чорич. Победителем-2022 стал Давид Гоффен. Сетку-2023 возглавили итальянец Лоренцо Музетти и британец Даниэль Эванс. Значились среди участников и два россиянина – Аслан Карацев и Павел Котов. Правда, Аслан уже в первый же день проиграл свой матч и сошёл с дистанции.

ATP-250. Эшторил (Португалия). 3–9 апреля

Грунт, открытые корты.

Список участников: Каспер Рууд (4), Хуберт Хуркач (SE/11), Роберто Баутиста-Агут (WC/27), Алехандро Давидович-Фокина (28), Миомир Кецманович (31), Себастьян Баэс (35), Диего Шварцман (38), Бен Шелтон (WC/41).

Полный заявочный лист.

ATP-250. Хьюстон (США). 3–9 апреля

Грунт, открытые корты.

Список участников: Фрэнсис Тиафо (16), Томми Пол (19), Джон Иснер (39), Джеффри-Джон Вулф (44), Брэндон Накашима (48), Томас Мартин Этчеверри (61), Маркос Гирон (73), Джэйсон Каблер (75).

Полный заявочный лист.

Этот американский турнир с более чем столетней историей. С 1910 года он проводится во многих городах США и обосновался в Хьюстоне с 2001 года. Чемпионами здесь становились многие известные теннисисты – Андре Агасси, Майкл Чанг, Джим Курье, Энди Роддик, Ллейтон Хьюитт, Джон Иснер и многие другие. Чаще всего на этом турнире условия диктуют местные теннисисты. Вот и сейчас пять первых номеров посева получили американцы – Фрэнсис Тиафо (1), Томми Пол (2), Брэндон Накашима (3), Джон Иснер (4) и Джеффри-Джон Вулф (5).

WTA-500. Чарльстон (США). 3–9 апреля

Грунт, открытые корты.

Список участниц: Джессика Пегула (третья ракетка мира на момент заявки на турнир), Онс Жабер (4), Дарья Касаткина (8), Белинда Бенчич (9), Вероника Кудерметова (11), Виктория Азаренко (14), Екатерина Александрова (18), Мэдисон Кис (20), Анна Калинская (60), Варвара Грачёва (66), Анна Блинкова (69), Диана Шнайдер (94), Евгения Родина (427/SR).

Полный заявочный лист.

У женщин в Чарльстоне проходит довольно представительный турнир категории 500, рассчитанный на шесть кругов. Он разыгрывается с 1973 года, и чемпионками тут становились Крис Эверт, Мартина Навратилова, Штеффи Граф, Габриэла Сабатини, Мартина Хингис и многие другие известные теннисистки. Побеждали тут и россиянки – Надежда Петрова (2006), Дарья Касаткина (2017) и Вероника Кудерметова (2021). Действующей чемпионкой турнира является Белинда Бенчич, которая сейчас посеяна под четвёртым номером. Сетку возглавили Джессика Пегула (1) и Онс Жабер (2). Есть среди участниц и восемь россиянок – Дарья Касаткина (3), Вероника Кудерметова (5), Екатерина Александрова (7), Анна Калинская, Варвара Грачёва, Анна Блинкова, Диана Шнайдер и Евгения Родина.

WTA-250. Богота (Колумбия). 3–9 апреля

Грунт, открытые корты.

Список участниц: Элисе Мертенс (37), Татьяна Мария (70), Нурия Парризас-Диас (88), Камилла Рахимова (89), Сара Соррибес-Тормо (96), Сара Эррани (97), Лаура Пигосси (104), Надия Подороска (108), Элина Аванесян (162).

Полный заявочный лист.

ATP Masters 1000. Монте-Карло (Монако). 9–16 апреля

Грунт, открытые корты.

Список участников: Новак Джокович (1), Карлос Алькарас (2), Стефанос Циципас (3), Каспер Рууд (4), Тейлор Фритц (5), Даниил Медведев (6), Андрей Рублёв (7), Хольгер Руне (8), Рафаэль Надаль (9), Карен Хачанов (15).

Полный заявочный лист.

На этом турнире собираются сыграть практически все ведущие теннисисты мира, включая 22-кратных чемпионов ТБШ Новака Джоковича и Рафаэля Надаля, которые не появлялись на корте больше месяца. Серба так и не пустили в США на два «Мастерса» из-за его позиции по вакцинации от ковида, поскольку в Америке до сих пор не сняли ограничения на въезд для иностранцев, не сделавших прививки. За это время Джокович потерял первое место в рейтинге после победы Алькараса на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе, а через две недели вернулся на вершину, поскольку Карлос не смог защитить титул в Майами. Что касается Надаля, то он из-за травмы не играл с Australian Open. Сейчас испанец активно готовится к возвращению на корт, ведь он много лет является Королём грунта, и свою любимую часть сезона он пропустить не может. Монте-Карло станет первым грунтовым турниром в этом году для чемпиона Майами Даниила Медведева, который постоянно повторяет, как он «любит» это покрытие. Также в числе участников и два других россиянина из топ-20 – Андрей Рублёв и Карен Хачанов.

ATP-500. Барселона (Испания). 17–23 апреля

Грунт, открытые корты.

Список участников: Карлос Алькарас (1), Стефанос Циципас (3), Каспер Рууд (4), Даниил Медведев (5), Янник Синнер (11), Кэмерон Норри (12), Рафаэль Надаль (13), Фрэнсис Тиафо (14), Карен Хачанов (16).

Полный заявочный лист.

На турнир категории ATP-500 съедется основная часть участников Монте-Карло, включая Медведева, Надаля, Алькараса и Хачанова.

ATP-250. Мюнхен (Германия). 17–23 апреля

Грунт, открытые корты.

Список участников: Хольгер Руне (8), Тейлор Фритц (10), Александр Зверев (15), Маттео Берреттини (23), Ботик ван де Зандсхулп (32), Себастьян Баэс (33), Максим Кресси (37), Джек Дрэйпер (43)

Полный заявочный лист.

ATP-250. Баня-Лука (Босния и Герцеговина). 17–23 апреля

Грунт, открытые корты.

Список участников: Новак Джокович (2), Андрей Рублёв (7), Борна Чорич (20), Миомир Кецманович (35), Таллон Грикспор (36), Ришар Гаске (40), Иржи Легечка (44), Бенжамен Бонзи (49).

Полный заявочный лист.

Турнир в Баня-Луке – прямой наследник аналогичного соревнования в Белграде, которым владеет семья Новака Джоковича. Сам Новак пропустить этот турнир никак не мог, согласился приехать и последний чемпион Белграда – Андрей Рублёв.

WTA-500. Штутгарт (Германия). 17–23 апреля

Грунт, помещение.

Список участниц: Ига Свёнтек (1), Арина Соболенко (2), Каролин Гарсия (4), Онс Жабер (5), Кори Гауфф (6), Елена Рыбакина (7), Дарья Касаткина (8), Белинда Бенчич (9), Вероника Кудерметова (11), Людмила Самсонова (15), Екатерина Александрова (18).

У этого турнира славная история. С 1978 по 2005 год он проводился в Фильдерштадте, а с 2006-го разыгрывается в Штутгарте. Чемпионками тут становились Мартина Навратилова, Мартина Хингис, Ким Клейстерс, Надежда Петрова, Светлана Кузнецова и Мария Шарапова. В прошлом году титул разыграли Ига Свёнтек и Арина Соболенко, которые заявились и в этом году. Также собираются принять участие в турнире россиянки Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова, Людмила Самсонова и Екатерина Александрова (18).

Полный заявочный лист.

ATP Masters 1000. Мадрид (Испания). 26 апреля – 7 мая

Грунт, открытые корты.

Список участников: Карлос Алькарас (1), Новак Джокович (2), Стефанос Циципас (3), Каспер Рууд (4), Даниил Медведев (5), Феликс Оже-Альяссим (6), Андрей Рублёв (7), Хольгер Руне (8), Карен Хачанов (16).

Полный заявочный лист.

Турнир в Мадриде стремительно превращается в европейский аналог Индиан-Уэллса и Майами. С этого года на это соревнование выделено две недели, а обе сетки – мужская и женская – рассчитаны на семь кругов и 96 участников. Мужской турнир разыгрывается с 2002 года и поначалу проводился на харде и в зале, но с 2009 года он был перенесён на весеннюю грунтовую серию. Рекордсменом по количеству титулов тут является Рафаэль Надаль – пять. Трижды тут побеждали Новак Джокович и Роджер Федерер. В 2004 году чемпионом здесь становился россиянин Марат Сафин. Действующим победителем является Карлос Алькарас. Турнир относится к обязательным, поэтому на него заявились все сильнейшие теннисисты.

WTA-1000. Мадрид (Испания). 25 апреля — 6 мая

Грунт, открытые корты.

Список участниц: Ига Свёнтек (1), Арина Соболенко (2), Джессика Пегула (3), Каролин Гарсия (4), Онс Жабер (5), Кори Гауфф (6), Елена Рыбакина (7), Дарья Касаткина (8), Вероника Кудерметова (11), Людмила Самсонова (15), Екатерина Александрова (18), Анастасия Потапова (26), Варвара Грачёва (54), Анна Блинкова (63), Анна Калинская (64), Анастасия Павлюченкова (SR).

Женский турнир в Мадриде появился в 2009 году после переезда с харда на грунт, и первой чемпионкой стала Динара Сафина. Побеждала здесь и Мария Шарапова (2014). В прошлом году чемпионкой стала Онс Жабер из Туниса, которая победила в финале Джессику Пегулу.

Полный заявочный лист.