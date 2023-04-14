Медведев спасся с двух матчболов! Даниил прошёл Зверева и уже в четвертьфинале Монте-Карло

В четверг, 13 апреля, на «Мастерсе» в Монте-Карло проходят матчи третьего круга. В центральной встрече, венчавшей программу игрового дня, сошлись чемпион US Open 2021 года Даниил Медведев, посеянный на турнире под третьим номером, и двукратный победитель Итогового турнира ATP Александр Зверев (13). Теннисисты поздно вышли на корт, уже после 20:00 по местному времени. А всё потому, что Новак Джокович и Лоренцо Музетти слишком долго — в том числе и из-за дождя — выясняли отношения на центральном корте.

Медведев открыл грунтовый сезон уверенной победой над итальянцем Лоренцо Сонего во втором круге (6:3, 6:2). Эта победа стала для россиянина, который начиная с февраля завоевал четыре титула и ещё однажды дошёл до финала, 25-й в последних 26 матчах. Зверев же в первом раунде одержал волевую победу над Александром Бубликом из Казахстана (3:6, 6:2, 6:4), а затем обыграл испанца Роберто Баутиста-Агута — 6:4, 6:4.

У противостояния Медведев — Зверев богатая история. В рамках ATP впервые теннисисты встретились ещё в 2016 году в Санкт-Петербурге. Поначалу чаще побеждал немец, однако впоследствии россиянин наверстал упущенное. Последний их очный матч ещё не забылся: месяц назад Даниил в драматичной игре победил Александра в 1/8 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе — 6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 7:5. Интересно, что все 13 предыдущих очных встреч, семь из которых остались за Медведевым, соперники провели на харде, так что сегодня в какой-то степени им обоим пришлось ступить на неизведанную территорию.

Медведев, говоря о предстоящей встрече, также отметил, что они со Зверевым часто пересекаются на корте. «Кажется, я ни с кем так много не играл. В ATP-туре мы впервые встретились лет семь назад, а в юниорах – наверное, 12. И да, я помню, что однажды обыграл его в финале на грунте. Здесь я видел его в первых двух матчах. Он, кажется, в хорошей форме. Я должен буду показать максимум», — сказал россиянин на корте после выхода в третий круг.

Зверев же выражал надежду, что сопернику будет непросто на нелюбимом грунте. «Я с ним даже ни разу не тренировался на этом покрытии. Но мы играли по юниорам, и он меня победил – тогда ему нравился грунт. Надеюсь, во взрослом туре он по-прежнему его не любит. Будет весело. Мы провели невероятный матч в Индиан-Уэллсе. Думаю, в этот раз будет что-то подобное», — сказал немец на корте после выхода в третий круг.

Медведев, к слову, в очередной раз затронул тему, почему ему так не нравится грунтовое покрытие. «На грунте приходится играть по-другому: менять свою подачу, при приёме подходить ближе, менять высоту ударов. Кроме того, благодаря плоским отскокам могут возникнуть проблемы с приёмом даже слабой подачи. Очень много мелочей, которые нужно корректировать, совершенно другой стиль тенниса. Ещё раз повторюсь, грунтовый сезон – это нормально для тенниса, ненормально было бы играть 12 месяцев на харде. Но лично я рад, когда грунтовый сезон завершается», — сказал Даниил на пресс-конференции после выхода в третий круг.

Несмотря на нелюбовь Медведева к грунту, финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков всё равно считал Даниила фаворитом игры со Зверевым. «Первый матч на грунте у Медведева получился просто отличным. Я даже не ожидал такого, честно говоря. Грунтовый сезон открыт успешно. В матче не было никакой интриги, у Сонего не было никаких шансов на победу. Медведев полностью переиграл своего соперника. Дальше у него Зверев — вот это будет очень интересный матч. Но фаворитом в этой игре всё равно будет Медведев», — сказал Чесноков в интервью «Чемпионату».

18-кратная чемпионка СССР по теннису комментатор Анна Дмитриева полагала, что у Медведева могут возникнуть проблемы. «Медведев больше, чем со Зверевым, ни с кем не играл. Одно время Зверев был клиентом Медведева. Саша был фактически сильнее, но у Медведева выигрывать не мог. Потом научился. Не знаю, достиг ли сейчас Зверев своего пика. Он восстанавливается, но пока не донца. Хоть они из разных стран, но соперничают с детства, поэтому у них свои счёты. Но мы не знаем, какой сейчас Медведев. Да, он легко выиграл у Сонего, но думала, что итальяшка получше будет играть. Даня понравился мне тем, что он держался и не ошибался. Однако в матче со Зверевым этого будет мало, если Саша будет в хорошей форме. Зверев очень хорошо играет на грунте. Шансы равные, но очень любопытно, как свои проблемы будет решать Медведев и в каком состоянии будет Зверев», — сказала Дмитриева в интервью «Чемпионату».

А олимпийская чемпионка Елена Веснина предположила, что соперники попытаются усыпить друг друга. «Матч со Зверевым — это всегда особенный матч, потому что он теннисист очень высокого уровня. Да, Саша восстанавливается после травмы. Это его первые матчи на грунте после тяжелейшей травмы на «Ролан Гаррос» в прошлом году. Думаю, Даня, конечно, победит. Однако матч простым не будет. Тем более любимое покрытие Зверева — это грунт. Они играют не в схожий теннис, но они друг друга усыпляют, потому что начинается качалово — кто уснёт первый. Даня сейчас находится на эмоциональном подъёме, поэтому будет фаворитом», — сказала Веснина в интервью «Чемпионату».

В отчётном матче первый брейк сделал Медведев. В третьем гейме россиянин со второй попытки использовал двойной брейк-пойнт. А вот дальше Даниил проиграл четыре гейма подряд, в результате чего преимущество перешло к Звереву — 5:2. В восьмом гейме Медведев всё-таки взял свою подачу, но немец ответил ему тем же и забрал первую партию — 6:3. Александр записал на свой счёт 12 виннерсов, а Даниил — всего пять.

Даниил Медведев Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Второй сет начался с того, что Медведев взял свою подачу. А затем соперники принялись давить друг друга брейками — по два на каждого. В шестом гейме Зверев взял свою подачу, сломав тенденцию, и сравнял счёт — 3:3. Затем теннисисты взяли ещё по гейму на подаче, а в девятом гейме Зверев вышел на брейк-пойнт и сразу же реализовал его (Медведев весьма некстати допустил две двойные ошибки подряд) — 5:4 в пользу немца. После этого теннисисты пошли на переход, а судья вышки вдруг спустился на корт. Оказалось, что Медведев взял и убрал столбик, поддерживающий сетку.

Медведев испортил сетку Фото: кадр из трансляции

После небольшой заминки Звереву оставалось лишь подать на матч. Всё кончено? Как бы не так! Немец не справился с задачей: россиянин использовал первый же брейк-пойнт и сравнял счёт — 5:5. В 11-м гейме после первого розыгрыша, проигранного Медведевым на своей подаче, россиянин начал беседовать с судьёй на вышке. Публика начала шуметь, Даниил стал им показывать пантомиму с пальцем у губ. Те стали ещё больше шуметь.

В итоге заключительные два гейма также остались за Даниилом, реализовавшим первый же сетбол, — 7:5! В этой партии Медведев действовал куда активнее соперника: 15 виннерсов против пяти.

В третьем сете теннисистам долгое время не удавалось выйти на брейк-пойнт. Первым это смог сделать Медведев, который, правда, в шестом гейме упустил целых пять (!) брейк-пойнтов. А вот в девятом гейме Зверев использовал свой первый же брейк-пойнт в партии — 5:4. Но немец, как и во втором сете, вновь не смог подать на матч. Медведев под ноль взял гейм на приёме и сравнял счёт — 5:5! Взяв ещё по гейму на подаче (причём в 11-м гейме россиянин спас брейк-пойнт), теннисисты стали готовиться к решающему тай-брейку. В нём Медведев поначалу вырвался вперёд (5:2), затем позволил Звереву сравнять счёт (5:5), отыграл два матчбола (6:6, 7:7), после чего взял следующие два розыгрыша, а с ними и матч — 3:6, 7:5, 7:6 (9:7)! Три часа провели на корте теннисисты.

Так Медведев одержал 26-ю победу в последних 27 матчах. В четвертьфинале он сыграет с датчанином Хольгером Руне (6), который сегодня отдохнул, так как его соперник по третьему кругу итальянец Маттео Берреттини снялся из-за травмы. Матч Медведев — Зверев стоял последним в расписании дня, так что теперь известны уже все четвертьфиналисты турнира в Монте-Карло. Из россиян в восьмёрку лучших пробился и Андрей Рублёв, обыгравший Карена Хачанова 7:6 (7:4), 6:2. Все четвертьфиналы пройдут 14 апреля. За всеми событиями следите на «Чемпионате».