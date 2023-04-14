Медведев проиграл датскому вундеркинду. Зато Рублёв вышел в полуфинал Монте-Карло

В пятницу, 14 апреля, на «Мастерсе» в Монте-Карло проходят четвертьфинальные матчи. В одной из встреч принимал участие чемпион US Open 2021 года Даниил Медведев, посеянный на турнире под третьим номером. В соперниках у Медведева оказался 19-летний датский теннисист Хольгер Руне (9). Игру россиянина поставили третьим запуском — и очень хорошо, что не первым, иначе это было бы несправедливо. Дело в том, что Медведев очень поздно, лишь в 23 часа по местному времени, закончил свой матч третьего круга с Александром Зверевым.

Даниил ушёл с двух матчболов и одержал волевую победу — 3:6, 7:5, 7:6 (9:7). А вот Руне неожиданно получил день отдыха. Итальянец Маттео Берреттини, который должен был стать его соперником, снялся из-за травмы. И датчанин, вместо того чтобы играть, получил возможность посвятить день отдыху, восстановительным процедурам, подготовке и пр.

Ранее Медведев и Руне никогда не играли друг с другом. Собственно, датчанин только в прошлом году стал если и не элитным спортсменом, то где-то рядом с этим статусом. Победа на «Мастерсе» в Париже говорит сама за себя. Тогда Хольгер одержал пять побед подряд над игроками из топ-10 рейтинга ATP, причём в финале одержал волевую победу над самим Новаком Джоковичем — возможно, лучшим специалистом по харду в истории тенниса. Хотя в этом сезоне Руне не так успешен. Пока его высшие достижения в 2023-м — полуфиналы в Монпелье и в Акапулько. Ну и не стоит забывать, что 19-летний спортсмен далеко не всегда в состоянии контролировать собственные эмоции.

Что говорили перед матчем

Медведев, по его словам, успел уже не раз потренироваться с Руне. «Он потрясающий игрок. Мы тренировались много раз. Впервые это было в финале Итогового турнира ATP, когда Хольгер был ещё юниором. Затем много раз в академии Муратоглу. Мы много тренировались на грунте», — цитирует Даниила пресс-служба ATP.

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков предсказал сложный матч и дал совет Медведеву. «Руне посолиднее, чем Зверев. Будет очень сложный матч для Дани. У Хольгера хорошие подача и движение. Руне хорошо меняет ритм. У датчанина колоссальные амбиции в 19 лет, поэтому будет лезть на Медведева. Медведеву нужно держать Руне на задней линии. Как только короткий — Руне сразу идёт на мяч, пытается обострять по полной программе. Руне не любит длинные розыгрыши, потому что сразу начинает уставать. Он совсем не марафонец, как Медведев или Джокович. Медведеву нужно втягивать Руне в длинные розыгрыши и утомлять его. Но у Хольгера очень хлёсткий удар. Он активно начинает розыгрыши, при этом хорошо подаёт», — сказал Чесноков в интервью «Чемпионату».

Даниил Медведев Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Заслуженный тренер России Виктор Янчук высказал мнение, что фаворитом встречи всё-таки является Медведев. «Руне — хороший игрок, но пока он не стал маститым и признанным. Хольгер опасный и дерзкий, он будет пошустрее Даниила. Но Медведев должен остудить пыл Руне. На грунте это будет сделать не так просто. Медведев более надёжен и устойчив. Он должен подобрать ошибки со стороны Руне. Думаю, психологически Даня будет ровнее и увереннее. Поэтому 65 на 35 отдаю в пользу Медведева», — сказал Янчук в интервью «Чемпионату».

А двукратный чемпион ТБШ в миксте Андрей Ольховский указал на нестабильность Руне. «Очень тяжёлый матч. Если не будет подачи, то будет достаточно сложно. Руне быстро играет и не так далеко, как Зверев, поэтому у Медведева будет меньше времени. Но Руне нестабильный. С позиции психологии, если Медведев будет играть в своём стиле, не думая о покрытии, то шанс неплохой победить. Но Хольгер очень серьёзный соперник на грунте», — сказал Ольховский в интервью «Чемпионату».

В отчётном матче первый брейк смог сделать Руне. В четвёртом гейме он с третьей попытки использовал брейк-пойнт и повёл 3:1. По сути, это был единственный острый момент в первом сете, предопределивший его исход — не в пользу Медведева. За всю партию у россиянина не было ни одного брейк-пойнта. В дальнейшем теннисисты брали геймы только на подаче, и в девятом гейме датчанин реализовал первый же сетбол — 6:3. Перед решающим розыгрышем Даниил на эмоциях ударил мячом в стену — и тут же болельщики стали освистывать его.

Во втором сете первый брейк также сделал Руне, однако следом гейм на приёме взял и Медведев, который со второй попытки использовал двойной брейк-пойнт, — так счёт стал 2:2. После этого игра на какое-то время успокоилась, а в девятом гейме датчанин вышел на брейк-пойнт, он же скрытый матчбол, и реализовал его. Россиянин, поставленный перед необходимостью отвечать брейком, оказался в критической ситуации. К сожалению, тут у Даниила ничего не получилось. Хольгер заполучил двойной матчбол и зафиксировал победу — 6:3, 6:4.

Вот так Медведев потерпел второе поражение в последних 28 матчах. Впрочем, в ближайший понедельник он поднимется на одно место в рейтинге ATP и станет четвёртой ракеткой мира, так как Стефанос Циципас, теперь уже бывший чемпион Монте-Карло, также вылетел в четвертьфинале. Что касается Руне, то в полуфинале он сыграет с победителем итальянского противостояния Лоренцо Музетти (16) — Янник Синнер (7).

Ранее в другой полуфинал пробился Андрей Рублёв. В соперниках у него был неожиданный гость топ-8 немец Ян-Леннард Штруфф, пробившийся сквозь сито квалификации. Ян-Леннарда вполне можно назвать ветераном немецкого тенниса. 25 апреля ему исполнится 33 года. Спортсмен дебютировал в профессиональном туре ещё в 2009 году, однако ни разу не выходил в финалы турниров ATP. И никогда за всю карьеру не поднимался выше 29-й строчки в мировой классификации. В 2022 году Штруфф получил травму и из-за этого в какой-то момент опустился на 167-е место. Но сейчас он замыкает топ-100, а в следующий понедельник благодаря успехам на этом «Мастерсе» отыграет сразу несколько десятков позиций.

Рублёв не слишком удачно вошёл в сегодняшнюю игру. Россиянин начал матч с двойной ошибки, получил 0:40, один брейк-пойнт отыграл, но всё же позволил сопернику сделать брейк. Однако это был не более чем досадный эпизод. Следующие шесть геймов остались за Андреем. В четвёртом гейме, правда, Штруфф здорово поупирался — Рублёв лишь с четвёртой попытки реализовал брейк-пойнт. А вот на своей подаче россиянин не подпускал соперника к брейк-пойнтам, и сет закончился со счётом 6:1 в его пользу. В этой партии Андрей оказался лучше Ян-Леннарда как по активно выигранным очкам (девять против трёх), так и по невынужденным ошибкам (четыре против девяти).

А вот второй сет проходил куда упорнее. Вплоть до счёта 3:3 теннисисты брали свои подачи, причём Рублёв имел брейк-пойнты в каждом гейме на приёме, а вот Штруфф — нет. В седьмом гейме россиянин под ноль взял подачу соперника, однако тот сразу же ответил обратным брейком — 4:4. Андрей бурно отреагировал на это и прокричал что-то нецензурное. За это ему выписали предупреждение. Взяв ещё по два гейма на подаче, соперники приступили к тай-брейку. В нём Рублёв действовал чуть точнее и со второй попытки использовал матчбол — 6:1, 7:6 (7:5).

В полуфинале соперником Рублёва станет американец Тейлор Фритц (8), который в своём четвертьфинале неожиданно обыграл действующего двукратного чемпиона турнира грека Стефаноса Циципаса (2). Таким образом, «Мастерс» в Монте-Карло получит нового чемпиона: вчера проиграл Новак Джокович (2013, 2015), на стадии второго круга Стэн Вавринка (2014) уступил тому же Фритцу, а Фабио Фоньини и Рафаэль Надаль турнир пропустили.

Полуфиналы состоятся в субботу, 15 апреля, финал — в воскресенье, 16 апреля. За всеми событиями встреч следите на «Чемпионате».